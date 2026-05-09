राजस्थान के डूंगरपुर जिले में पुलिस ने अवैध नकदी के खिलाफ बड़ी कार्रवाई करते हुए एक युवक को 53 लाख रुपये से अधिक की संदिग्ध रकम के साथ पकड़ लिया. यह कार्रवाई दोवड़ा थाना पुलिस और जिला विशेष टीम (DST) ने संयुक्त रूप से की. हैरानी की बात यह रही कि इतनी बड़ी रकम एक साधारण बाइक पर बैग में भरकर ले जाई जा रही थी.

जिला पुलिस अधीक्षक मनीष कुमार के निर्देश पर जिलेभर में अपराधियों और अवैध गतिविधियों के खिलाफ अभियान चलाया जा रहा है. इसी दौरान DST के हेड कांस्टेबल मोहनपाल सिंह को सूचना मिली कि एक युवक पैशन प्रो बाइक से बड़ी मात्रा में नकदी लेकर डूंगरपुर से आसपुर की तरफ जा रहा है.

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पुलिस ने घेराबंदी कर रोकी बाइक

सूचना मिलते ही दोवड़ा थानाधिकारी परमेश्वर पाटीदार और DST प्रभारी मदनलाल के नेतृत्व में टीम ने तुरंत नाकाबंदी की. कुछ ही देर में संदिग्ध बाइक को रोक लिया गया. पुलिस ने युवक की तलाशी ली तो उसके बैग में अखबार में लिपटे नोटों के 6 बड़े बंडल मिले.

दस्तावेज नहीं दिखा पाया युवक

पुलिस के अनुसार पकड़ा गया युवक सचिन सेवक नकदी के बारे में कोई वैध दस्तावेज, बैंक रसीद या संतोषजनक जवाब पेश नहीं कर पाया. इसके बाद पुलिस ने पूरी राशि जब्त कर ली. मौके पर कार्रवाई की वीडियोग्राफी भी करवाई गई ताकि पूरी प्रक्रिया पारदर्शी बनी रहे.

फिलहाल पुलिस यह पता लगाने में जुटी है कि इतनी बड़ी रकम कहां से लाई जा रही थी और इसका इस्तेमाल किस काम में होना था. पुलिस अब आरोपी से पूछताछ कर नकदी के स्रोत और संभावित नेटवर्क की जांच कर रही है.

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टीम की रही अहम भूमिका

इस कार्रवाई में हेड कांस्टेबल मोहनपाल सिंह, हेमेन्द्रसिंह, मगन और जितेन्द्र सहित DST और दोवड़ा थाना पुलिस की टीम की अहम भूमिका रही. पुलिस अधिकारियों ने इसे जिले में अवैध गतिविधियों के खिलाफ बड़ी सफलता बताया है.