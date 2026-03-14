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हिंदी न्यूज़राज्यराजस्थानRajasthan News: '...तो सामने होगा बड़ा आर्थिक संकट', ऑटो रिफिलिंग के लिए रातभर लाइन में लगे ड्राइवरों का दावा

Rajasthan News: '...तो सामने होगा बड़ा आर्थिक संकट', ऑटो रिफिलिंग के लिए रातभर लाइन में लगे ड्राइवरों का दावा

Iran-Israel War: मिडिल ईस्ट तनाव के कारण LPG की कमी से ऑटो ड्राइवर और होटल-ढाबे संचालक परेशान हैं. गैस पंपों पर लंबी कतारों के कारण ऑटो चालकों की आमदनी और रोज़ी-रोटी पर संकट खड़ा हो गया है.

By : मुबारिक खान | Updated at : 14 Mar 2026 01:26 PM (IST)
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ईरान, इज़राइल और अमेरिका के युद्ध का असर 4 हजार किलोमीटर दूर यहां भारत में भी दिखाई दे रहा है. होटल-ढाबे हों या फिर मज़दूरी कर रहे लोग, सभी परेशान नजर आ रहे हैं और परेशानी की वजह है घरेलू और कमर्शियल LPG सिलेंडर. अब इसकी चपेट में सार्वजनिक परिवहन में चलने वाले ऑटो रिक्शा भी आ गए हैं. 

शहर के अलग-अलग LPG पंपों पर लंबी-लंबी कतारें देखने को मिल रही हैं. LPG गैस नहीं मिलने के चलते ऑटो ड्राइवरों को घर चलाने में भी परेशानी होने लगी है. ऑटो रीफिलिंग के लिए रात-रात भर से लाइनों में खड़े नजर आ रहे हैं. शहर के गैस रिफिलिंग स्टेशनों के बाहर ऑटो रिक्शा की लंबी-लंबी कतारें लग गई हैं. 

कई घंटे लाइन में लगने से हो रहा है नुकसान- ऑटो चालक

सड़कों के बीच तक लगी इन कतारों के कारण यातायात भी प्रभावित हो रहा है. ऑटो चालकों का कहना है कि गैस की सप्लाई कम होने के कारण उन्हें कई-कई घंटे लाइन में लगना पड़ रहा है, जिससे उनकी रोज़ी-रोटी पर भी संकट खड़ा हो गया है. कई चालकों ने बताया कि वे रात से ही लाइन में लगे हुए हैं, लेकिन इसके बावजूद अभी तक उनकी बारी नहीं आई. गैस भरवाने में हो रही देरी के कारण वे दिनभर सवारी भी नहीं उठा पा रहे हैं. इससे उनकी आमदनी पर सीधा असर पड़ रहा है.

...तो ऑटो चालकों के सामने होगा बड़ा आर्थिक संकट!

लंबे इंतजार और अव्यवस्था के चलते ऑटो चालकों का गुस्सा भी देखने को मिला. कुछ जगहों पर चालकों ने प्रशासन के खिलाफ नाराजगी जताते हुए जल्द गैस आपूर्ति सामान्य करने की मांग की. उनका कहना है कि अगर जल्द ही स्थिति नहीं सुधरी तो ऑटो चालकों के सामने बड़ा आर्थिक संकट खड़ा हो सकता है.

ऑटो चालकों का कहना है कि वे रोज कमाकर खाने वाले लोग हैं. अगर आधा दिन गैस भरवाने की लाइन में ही निकल जाएगा तो घर का खर्च चलाना मुश्किल हो जाएगा. इसलिए प्रशासन को तुरंत इस समस्या का समाधान करना चाहिए और गैस की सप्लाई बढ़ानी चाहिए. फिलहाल शहर में गैस की कमी के चलते ऑटो चालकों की परेशानी लगातार बढ़ती जा रही है और वे जल्द राहत मिलने का इंतजार कर रहे हैं.

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About the author मुबारिक खान

मुबारिक खान को पत्रकारिता में करीब 8 सालों का अनुभव है. उन्होंने राजस्थान की राजनीतिक खबरों के साथ-साथ ट्रांसपोर्ट, एजुकेशन और मेडिकल क्षेत्र से जुड़ी ख़बरों की रिपोर्टिंग की है. 2023 के विधानसभा और 2024 के लोकसभा चुनाव में राजस्थान की अलग-अलग विधानसभा सीटों पर ग्राउंड जीरो से रिपोर्टिंग की. आनंदपाल एनकाउंटर और लॉरेंस बिश्नोई गैंग की मैडम माया पर स्टोरी ने खूब सुर्खियां बटोरी. मुबारिक खान ने राजस्थान यूनिवर्सिटी से स्नातक की पढ़ाई करने के बाद बीजेएमसी में डिप्लोमा प्राप्त किया.
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Published at : 14 Mar 2026 01:26 PM (IST)
Tags :
RAJASTHAN NEWS LPG Crisis
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