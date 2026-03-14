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भीलवाड़ा जिले में शीतला सप्तमी के पावन उत्सव के दौरान भक्ति, रंग और उमंग के बीच एक ऐसा सस्पेंस भरा अपराध सामने आया, जिसने पुलिस और श्रद्धालुओं दोनों को दांतों तले उंगली चबाने पर मजबूर कर दिया. घटना के खुलासे ने सबको स्तब्ध कर दिया. पूरा घटनाक्रम मानो एक फिल्मी कहानी की तरह लग रहा था, लेकिन यह सब हकीकत थी.

क्या है पूरा मामला?

दरअसल, मौका था माता शीतला सप्तमी के दिन का. मंदिर परिसर पूरी तरह से खचाखच भक्तों और श्रद्धालुओं से भरा हुआ था और चारों ओर गुलाल व पुष्प के गुबार उड़ रहे थे. ढोल और झालर की थाप पर श्रद्धालु नृत्य कर रहे थे, वहीं कुछ भक्त दर्शन कर रहे थे. इसी का मौका उठाकर भीड़ में मध्य प्रदेश के ‘बछड़ा’ गैंग की महिलाएं भी शामिल हो गईं. फिर यहीं से रंगोत्सव का खेल क्राइम की थ्रिलर सस्पेंस कहानी में बदल गया. श्रद्धालुओं के गले में पहनी चेन और मंगलसूत्र जैसी ज्वेलरी गले से कब गायब हो गई, किसी को जानकारी तक नहीं हो सकी. जब श्रद्धालुओं ने रंगोत्सव के आनंद के बाद खुद को संभाला, तो उन्हें सारा माजरा समझ में आया कि उनके गले में पहनी ज्वेलरी चोरी हो गई. इस पर कोटड़ी थाने में तत्काल ज्वैलरी चोरी होने की सूचना दी गई.

एक्टिव मोड में आई पुलिस?

कोटड़ी थाना पुलिस को कोटड़ी निवासी राधा अहीर ने शिकायत दर्ज कराई कि रंगोत्सव मंदिर में मनाने के दौरान किसी ने उसका मंगलसूत्र और 6 मोती चुरा लिए हैं. कुछ ही देर में अन्य महिलाओं ने भी इसी तरह की चोरी की शिकायत की. तब कोटड़ी थानाधिकारी महावीर मीणा ने तत्काल घटना की सूचना जिला पुलिस अधीक्षक धर्मेन्द्र सिंह को दी, जिस पर दिशा-निर्देश जारी कर विशेष टीम गठित की गई. अतिरिक्त पुलिस अधीक्षक राजेश आर्य और थाना प्रभारी महावीर प्रसाद मीणा ने मंदिर परिसर के CCTV फुटेज खंगाले और इलाके में रातभर सघन गश्त शुरू की गई.

आखिरकार देर रात पुलिस को एक संदिग्ध कार दिखाई दी. कार रोकी गई, पूछताछ हुई और फिर सस्पेंस का पर्दा उठने लगा. कार में 6 महिलाएं और एक पुरुष ड्राइवर सवार थे. कड़ी पूछताछ में उन्होंने चोरी की वारदात कबूल कर ली. कोटड़ी पुलिस ने चोर बछड़ा गिरोह के सात सदस्यों को गिरफ्तार किया, जिनमें छह महिलाएं भी शामिल हैं. इन लोगों ने शीतला सप्तमी के त्योहार पर मेवाड़ चारभुजा मंदिर में रंगोत्सव के दौरान महिलाओं के गहने चुराने की घटना कबूल कर ली.

पुलिस के सामने बनी ज्वेलरी जब्ती सबसे बड़ी चुनौती

थानाधिकारी महावीर मीणा ने बताया कि पुलिस के सामने चुनौती तब आई जब गहन तलाशी लेने पर उनसे चोरी की गई ज्वेलरी नहीं मिली. इस पर पुलिस ने गहन पूछताछ की और कोटड़ी के एक सरकारी अस्पताल में मेडिकल जांच के दौरान X-ray में मध्य प्रदेश के मनासा की रहने वाली 32 वर्षीय सपना के शरीर के अंदर गहने जैसी कोई चीज दिखाई दी. बाद में उसे भीलवाड़ा के महात्मा गांधी अस्पताल ले जाया गया, जहां महिला डॉक्टरों ने मंगलसूत्र को बाहर निकाला और पुलिस को सौंप दिया. इसे देखकर एकाएक पुलिस और डॉक्टर सहित जिसने भी यह सुना, वह स्तब्ध रह गया और चोरी करने के इस तरीके को जानकर आश्चर्य हुआ. कोटड़ी थाना प्रभारी महावीर प्रसाद मीणा ने कहा कि ऐसा मामला पहली बार पुलिस के सामने आया है.

कोटड़ी पुलिस ने बछड़ा गैंग के 7 को किया गिरफ्तार

कोटड़ी थानाधिकारी महावीर मीणा ने बताया कि मध्य प्रदेश की बाछड़ा गैंग के 7 सदस्यों को गिरफ्तार किया गया है, जिनमें 6 महिलाएं शामिल हैं. गिरफ्तार शानु पिता बाबूलाल बाछड़ा उम्र 31 साल निवासी चारोली उर्फ चडोली पुलिस थाना नीमच सिटी जिला नीमच मध्यप्रदेश. व्रतिका पत्नी अमित उम्र 20 साल निवासी चारोली उर्फ चडोली पुलिस थाना नीमच सिटी जिला नीमच मध्यप्रदेश. बरजी बाई पत्नी दयाल उम्र 52 साल निवासी ढंडेरी पुलिस थाना मनासा जिला नीमच मध्यप्रदेश.

बसंती पत्नी फुलचंद बाछड़ा उम्र 60 साल निवासी जैतपुरिया पुलिस थाना मनासा जिला नीमच मध्यप्रदेश. मैना पत्नी भालू सिंगावल उम्र 28 साल निवासी जैतपुरिया पुलिस थाना मनासा जिला नीमच मध्यप्रदेश. पायल पत्नी गोलू बाछड़ा उम्र 20 साल निवासी जैतपुरिया पुलिस थाना मनासा जिला नीमच मध्यप्रदेश. सपना पत्नी गोल्डी जाति बाछड़ा उम्र 32 साल निवासी ढंडेरी पुलिस थाना मनासा जिला नीमच मध्यप्रदेश. पुलिस इनसे गहन पूछताछ कर रही है और अन्य चोरियों के खुलासे की भी संभावना जताई जा रही है.