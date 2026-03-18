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मध्य प्रदेश के इंदौर में 18 मार्च की सुबह एक घर में भीषण आग लगने से 7 लोगों की दर्दनाक मौत हो गई. इस घटना में EV चार्जिंग प्वाइंट में विस्फोट को शुरुआती कारण माना जा रहा है. वहीं मौके पर मंत्री कैलाश विजयवर्गीय पहुंचे और जांच के आदेश दिए.

घटनास्थल का दौरा करने पहुंचे मंत्री कैलाश विजयवर्गीय ने इसे बेहद दुखद और अलार्मिंग घटना बताया. उन्होंने कहा कि EV चार्जिंग प्वाइंट से आग लगना गंभीर विषय है, खासकर ऐसे समय में जब इलेक्ट्रिक वाहनों का उपयोग तेजी से बढ़ रहा है. उन्होंने पुलिस आयुक्त से कम से कम 15 सदस्यों की एक विशेषज्ञ समिति गठित करने को कहा है, जो यह जांच करेगी कि हादसा घटिया चार्जिंग स्टेशन या खराब केबल की वजह से हुआ या नहीं. समिति की रिपोर्ट के आधार पर एक सख्त SOP तैयार की जाएगी.

मैं भी सोचता हूं EV ही खरीदना है- कैलाश विजयवर्गीय

मंत्री कैलाश विजयवर्गीय ने कहा कि आज तेल की बढ़ती कीमतों और वैश्विक रुझानों के कारण कई लोग इलेक्ट्रिक वाहनों को प्राथमिकता दे रहे हैं, लेकिन इस तरह की घटनाएं सुरक्षा को एक गंभीर चिंता का विषय बना देती हैं. मैं भी सोचता हूं कि अगली गाड़ी जो भी लेना है वो EV ही हो. हालांकि इलेक्ट्रिक वाहन समुदाय अक्सर दावा करता है कि यह तकनीक पूरी तरह से सुरक्षित है, लेकिन चार्जिंग स्टेशन से जुड़ी यह आग इस धारणा को चुनौती देती है और इसकी गहन जांच की आवश्यकता है.

VIDEO | Indore: Seven people dead after a fire broke out at a house in Brajeshwari Annex Colony. Madhya Pradesh Minister Kailash Vijayvargiya (@KailashOnline) visits the spot.



He says, “It is a very sad and alarming incident, especially at a time when EV adoption is increasing,… pic.twitter.com/cXenBdjlNf — Press Trust of India (@PTI_News) March 18, 2026

हादसे में 7 लोगों की मौत से हड़कंप

बता दें कि इंदौर के एक रिहायशी इलाके में सुबह अचानक आग लगने से हड़कंप मच गया. सूचना मिलते ही कई फायर टेंडर मौके पर पहुंचे, लेकिन तब तक पूरा घर आग की चपेट में आ चुका था. घर में मौजूद लोग बाहर नहीं निकल सके और 7 लोगों की जलकर मौत हो गई. यह घर मनोज पुगलिया का बताया जा रहा है, जो पॉलीमर का व्यवसाय करते थे. शुरुआती जानकारी के अनुसार, घर के बाहर खड़े इलेक्ट्रिक वाहन के चार्जिंग प्वाइंट में विस्फोट हुआ, जिसके बाद आग तेजी से फैल गई.

पुलिस की शुरुआती जांच में सामने आए कारण

पुलिस आयुक्त संतोष कुमार सिंह के अनुसार, चार्जिंग प्वाइंट में हुए धमाके के बाद आग पहले वाहन में लगी और फिर पूरे घर में फैल गई. घर के अंदर 10 से अधिक गैस सिलेंडर और ज्वलनशील रसायन रखे थे, जिससे आग और भड़क गई. कई सिलेंडरों में विस्फोट भी हुआ, जिसने स्थिति को और भयावह बना दिया. इस हादसे में जहां 7 लोगों की जान चली गई, वहीं 3 लोगों को सुरक्षित बाहर निकाल लिया गया. पुलिस मामले की गहराई से जांच कर रही है.