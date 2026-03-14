राजस्थान: झुंझुनू में हिस्ट्रीशीटर का आतंक, पुलिस की गाड़ी में मारी टक्कर, ASI समेत 4 घायल

हिंदीEnglishमराठीਪੰਜਾਬੀবাংলাગુજરાતીநாடுదేశం
Israel Iran WarIdeas of Indiaआईपीएल 2026राशिफलफोटो गैलरीEventsINDIA AT 2047
एक्सप्लोरर
लाइव टीवीप्रीमियमवीडियोशॉर्ट वीडियोवेब स्टोरीजफोटो गैलरीपॉडकास्ट्समूवी रिव्यूओपिनियन
यूजफुल
पर्सनल लोन EMI कैलकुलेटर कम्पैटिबिलिटी कैलकुलेटर कार लोन EMI कैलकुलेटर बीएमआई कैलकुलेटर होम लोन EMI कैलकुलेटर एज कैलकुलेटर एजुकेशन लोन EMI कैलकुलेटर पेट्रोल की कीमत डीज़ल की कीमत पिन कोड सोने की कीमत चांदी की कीमत AQI
हिंदी न्यूज़राज्यराजस्थानJhunjhunu News: झुंझुनू में हिस्ट्रीशीटर का आतंक, पुलिस की गाड़ी में मारी टक्कर, ASI समेत 4 घायल

Jhunjhunu News: झुंझुनू में हिस्ट्रीशीटर का आतंक, पुलिस की गाड़ी में मारी टक्कर, ASI समेत 4 घायल

Jhunjhunu News In Hindi: राजस्थान के झुंझुनू में हिस्ट्रीशीटरों ने पुलिसकर्मियों की गाड़ियों में टक्कर मार दी. इस बीच ASI समेत 4 पुलिसकर्मी घायल हो गए हैं.

By : एबीपी स्टेट डेस्क | Edited By: फयाज उल मुस्तफा | Updated at : 14 Mar 2026 09:51 AM (IST)
Preferred Sources

राजस्थान के झुंझुनू में हिस्ट्रीशीटरों के आतंक की खबर सामने आई है. हिस्ट्रीशीटरों ने पुलिस की गाड़ियों को टक्कर मार दी. इस बीच टक्कर लगने से ASI समेत चार पुलिसकर्मी घायल हो गए हैं. घायल पुलिस कर्मियों को अस्पताल में भर्ती कराया गया है. टक्कर इतनी जबरदस्त थी कि पुलिस की एक गाड़ी का एयरबैग तक खुल गया. साथ ही पुलिस की गाड़ियों के कांच टूट गए और वह कई जगह से पिचक गईं हैं. 

पुलिस ने की थी हिस्ट्रीशीटर की घेराबंदी

झुंझुनू पुलिस के मुताबिक हिस्ट्रीशीटर रोहित महला करीब महीने भर पहले ही जेल से छूट कर आया था. सूचना मिली थी कि वह किसी बड़ी वारदात को अंजाम देने वाला है. शुक्रवार (13 मार्च) की रात को पुलिस ने दो गाड़ियों के साथ उसकी घेराबंदी की. 

उस वक्त वह एक पिकअप वैन पर सवार था. पुलिस द्वारा आगे और पीछे गाड़ी लगाए जाने पर वह उसकी गाड़ियों को टक्कर मारते हुए भाग गया. पुलिस की टीम करीब डेढ़ घंटे तक उसका पीछा करती रही. हालांकि बाद में उसे हिरासत में ले लिए जाने की भी खबर सामने आई है. 

आरोपी के अन्य साथी फरार

बताया जा रहा है कि हिस्ट्रीशीटर के बाकी साथी पिकअप वैन समेत भागने में कामयाब रहे हैं. वहीं चारों घायल पुलिस कर्मियों का इलाज अलग-अलग अस्पतालों में किया जा रहा है. इसमें से एक पुलिसकर्मी की हालत बेहद नाजुक बताई जा रही है. उसे पहले जिला अस्पताल रेफर किया गया था और वहां से जयपुर रेफर किया गया है.

हिस्ट्रीशीटर के साथ पुलिस की भिड़ंत से महकमे में हड़कंप मच गया है. पुलिस अब आरोपियों के खिलाफ कार्रवाई करने में जुट गई है. वहीं अन्य फरार आरोपियों के लिए भी पुलिस एक्शन में दिख रही है. आरोपियों की गिरफ्तारी के लिए जगह-जगह दबिश देना शुरू कर दी गई है. वहीं मुख्य आरोपी हिस्ट्रीशीटर समेत अन्यों के खिलाफ केस दर्ज किया जाएगा. 

ये भी पढ़ें: राजस्थान पुलिस में बड़ा फेरबदल, 64 IPS अधिकारियों के तबादले, यहां देखें पूरी लिस्ट

और पढ़ें
Published at : 14 Mar 2026 09:35 AM (IST)
Tags :
Rajasthan Police Jhunjhunu News RAJASTHAN NEWS
और पढ़ें
Sponsored Links by Taboola
Advertisement

टॉप हेडलाइंस

राजस्थान
Jhunjhunu News: झुंझुनू में हिस्ट्रीशीटर का आतंक, पुलिस की गाड़ी में मारी टक्कर, ASI समेत 4 घायल
राजस्थान: झुंझुनू में हिस्ट्रीशीटर का आतंक, पुलिस की गाड़ी में मारी टक्कर, ASI समेत 4 घायल
राजस्थान
LPG Crisis Live: गैस की किल्लत से तवा रोटी को तरसते लोग, छत्तीसगढ़ में 741 सिलेंडर जब्त, गांवों में 45 दिन बाद होगी बुकिंग
Live: गैस की किल्लत से तवा रोटी को तरसते लोग, छत्तीसगढ़ में 741 सिलेंडर जब्त, गांवों में 45 दिन बाद होगी बुकिंग
राजस्थान
राजस्थान: पुलिस महकमे में बड़ा फेरबदल, 64 IPS के ट्रांसफर, मंत्री-सांसद की शिकायत वाले भी हटे
राजस्थान: पुलिस महकमे में बड़ा फेरबदल, 64 IPS के ट्रांसफर, मंत्री-सांसद की शिकायत वाले भी हटे
राजस्थान
Jaipur News: अलविदा जुमे की नमाज के बाद प्रदर्शन, योम ए कुद्स पर मस्जिद ए अक्सा की आजादी की मांग
जयपुर: अलविदा जुमे की नमाज के बाद प्रदर्शन, योम ए कुद्स पर मस्जिद ए अक्सा की आजादी की मांग
Advertisement

वीडियोज

Sansani: एक हीरोइन और 'एक विलेन' की लव स्टोरी ! | Monalisa | Furman | Wedding
Breaking News: Iran से Bharat को बड़ी राहत, होर्मुज स्ट्रेट से दो जहाजों को इजाजत | ABP News
Sandeep Chaudhary: LPG पर देश में सियासी संग्राम, चुनाव से पहले गरमाया मुद्दा | Iran Israel War
Bharat Ki Baat: US -ईरान युद्ध तेज, ट्रंप बोले—ईरान कर सकता है सरेंडर | Iran Israel War | abp News
ABP Report: जंग के बीच ईरान के लगातार हमले, मध्य-पूर्व में बढ़ा तनाव | Iran Israel War | Abp News
Advertisement

फोटो गैलरी

Advertisement
Petrol Price Today
₹ 94.77 / litre
New Delhi
Check price for your location
Diesel Price Today
₹ 87.67 / litre
New Delhi
Check price for your location

Source: IOCL

हॅलो गेस्ट
एडवर्टाइज विथ असप्राइवेसी पॉलिसीकॉन्टैक्ट अससेंड फीडबैकअबाउट असकरियर्स

पर्सनल कार्नर

टॉप आर्टिकल्स
टॉप रील्स
विश्व
खर्ग द्वीप दहला! ट्रंप का दावा- ईरान के सभी सैन्य ठिकाने मिटाए, जारी किया वीडियो
खर्ग द्वीप दहला! ट्रंप का दावा- ईरान के सभी सैन्य ठिकाने मिटाए, जारी किया वीडियो
दिल्ली NCR
दिल्ली में हनी सिंह के कॉन्सर्ट के लिए ट्रैफिक एडवाइजरी जारी, जाम में फंसने से बचना है तो जरूर पढ़ें
दिल्ली में हनी सिंह के कॉन्सर्ट के लिए ट्रैफिक एडवाइजरी जारी, जाम में फंसने से बचना है तो जरूर पढ़ें
विश्व
US Marines: जंग हो रही भयानक, अब ट्रंप ने किया एक और बड़ा फैसला, 2500 मरीन सैनिक और बड़ा वॉरशिप रवाना
जंग हो रही भयानक, अब ट्रंप ने किया एक और बड़ा फैसला, 2500 मरीन सैनिक और बड़ा वॉरशिप रवाना
क्रिकेट
न एक रन बनाया, न विकेट और न ही कैच लिया, फिर भी क्यों इस खिलाड़ी को चुना गया प्लेयर ऑफ द मैच
न एक रन बनाया, न विकेट और न ही कैच लिया, फिर भी क्यों इस खिलाड़ी को चुना गया प्लेयर ऑफ द मैच
विश्व
ईरान-इजरायल जंग के बीच खाड़ी मुल्कों के नागरिकों के लिए भारत ने फैलाईं बाहें, 30 दिनों तक बड़ी छूट, जुर्माना नहीं'
ईरान-इजरायल जंग के बीच खाड़ी मुल्कों के नागरिकों के लिए भारत ने फैलाईं बाहें, 30 दिनों तक बड़ी छूट, जुर्माना नहीं'
बॉलीवुड
Assi Lifetime Box Office: तापसी पन्नू की 'अस्सी' रही फ्लॉप, जानें- कितना होगा लाइफटाइम कलेक्शन?
तापसी पन्नू की 'अस्सी' रही फ्लॉप, जानें- कितना होगा लाइफटाइम कलेक्शन?
जनरल नॉलेज
Ship Fuel: बड़े जहाजों में किस ईंधन का होता है इस्तेमाल, जानें आम फ्यूल से कितना होता है यह अलग
बड़े जहाजों में किस ईंधन का होता है इस्तेमाल, जानें आम फ्यूल से कितना होता है यह अलग
ऑटो
Audi SQ8 की बुकिंग शुरू, इस दिन भारत में लॉन्च होगी ये लग्जरी SUV, जानें क्या होगा खास
Audi SQ8 की बुकिंग शुरू, इस दिन भारत में लॉन्च होगी ये लग्जरी SUV, जानें क्या होगा खास
ENT LIVE
Bhooth Bangla Teaser Review: Akshay Kumar और Priyadarshan की जोड़ी फिर देगी हंसी का Full Dose
Bhooth Bangla Teaser Review: Akshay Kumar और Priyadarshan की जोड़ी फिर देगी हंसी का Full Dose
ENT LIVE
Made in Korea: Netflix की ये film आपका mood एकदम Light कर देगी
Made in Korea: Netflix की ये film आपका mood एकदम Light कर देगी
ENT LIVE
Honey Review: एक बाप ने अपनी बेटी पर किया जादू-टोना, वजह आपके होश उड़ा देगी
Honey Review: एक बाप ने अपनी बेटी पर किया जादू-टोना, वजह आपके होश उड़ा देगी
ENT LIVE
With Love Review: कुछ नया और Impressive, कहानी देख खुद बोलोगे Too Relatable
With Love Review: कुछ नया और Impressive, कहानी देख खुद बोलोगे Too Relatable
ENT LIVE
18 साल बाद ‘Ari Ari’ की वापसी, Dhurandhar के trailer में बना सबसे बड़ा highlight
18 साल बाद ‘Ari Ari’ की वापसी, Dhurandhar के trailer में बना सबसे बड़ा highlight
Embed widget