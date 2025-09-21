'दुनिया में टीम इंडिया की...', भारत-पाकिस्तान मैच को लेकर नसीरुद्दीन चिश्ती का बड़ा बयान

अजमेर शरीफ दरगाह के दीवान और ऑल इंडिया सूफी सज्जादानशीन काउंसिल के अध्यक्ष सैयद नसीरुद्दीन चिश्ती ने भारत-पाकिस्तान मैच को लेकर प्रतिक्रिया दी है. उन्होंने कहा कि पूरी दुनिया की नजरें भारत-पाकिस्तान मैच पर रहती है. मौजूदा समय में इंडियन क्रिकेट टीम दुनिया में सर्वश्रेष्ठ है और कोई भी उसकी बराबरी नहीं कर सकता. नसीरुद्दीन चिश्ती ने पहलगाम हमले का भी जिक्र किया.

सैयद नसीरुद्दीन चिश्ती ने मीडिया से बातचीत में कहा, ''क्रिकेट के इतिहास में हमेशा ये रहा है कि भारत-पाकिस्तान के बीच जब भी मैच हुआ है, तो सारी दुनिया की नजरें उस पर रहती हैं. पिछले मैच में भारत के खिलाड़ियों ने अपनी जीत को भारतीय सेना को समर्पित किया था. साथ ही खिलाड़ियों ने अपना विरोध भी दर्ज कराया था. तो उसकी जितनी भी तारीफ की जाए वो कम है.''

#WATCH | Ajmer, Rajasthan: Chairman of the All India Sufi Sajjadanshin Council and successor of the spiritual head of Ajmer Dargah, Syed Naseruddin Chishty, says, "The entire world watches India-Pakistan matches... The Indian cricket team is currently the best in the world, and… pic.twitter.com/WmGF4k4zOs — ANI (@ANI) September 21, 2025

'दुनिया में टीम इंडिया की कोई बराबरी नहीं कर सकता'

भारतीय क्रिकेट इस वक्त पूरी दुनिया के अंदर उच्च स्तर पर है, कोई भी उनके स्तर की बराबरी नहीं कर सकता है. पहले तो दुआएं कि खुदा उन्हें जीत दिलाए. वो कप जीतकर आएं और हमारी देश की सेना को समर्पित भी करें. पिछली बार जिस तरह से खिलाड़ियों ने विरोध दर्ज कराया था, हमें उम्मीद है कि उनको उसी तरह से विरोध दर्ज कराते हुए ही खेलना चाहिए.''

'किसी से छिपा नहीं कि पहलगाम हमले का जिम्मेदार कौन था'

धार्मिक गुरु सैयद नसीरुद्दीन चिश्ती ने पहलगाम आतंकी हमले का भी जिक्र किया. उन्होंने कहा, ''पहलगाम हमले के बाद हमारे देश ने जो दुख झेला है वो किसी से छिपा हुआ नहीं है और इसके लिए कौन जिम्मेदार था, यह भी किसी से छिपा हुआ नहीं है.''

भारत और पाकिस्तान के बीच अहम मुकाबला

एशिया कप 2025 के सुपर फोर में रविवार (21 सितंबर) को भारत और पाकिस्तान के बीच मुकाबला है. एशिया कप में भारत और पाकिस्तान के बीच ये दूसरा मैच है. टीम इंडिया ने टॉस जीतकर पहले गेंदबाजी करने का फैसला लिया. इससे पहले हुए मैच में सूर्यकुमार यादव की कप्‍तानी वाली टीम इंडिया ने पाकिस्‍तान को 7 विकेट से शिकस्‍त दी थी.