कोटा में प्यार का रिश्ता शर्मसार, महिला और उसके बॉयफ्रेंड को पति ने मारा चाकू, लड़के की मौत

राजस्थान के कोटा जिले के बोरखेड़ा थाना इलाके में शनिवार (20 सितंबर) को एक चौंकाने वाली घटना सामने आई. यहां एक युवक ने अपने अवैध संबंधों के शक में अपनी पत्नी और उसके कथित प्रेमी पर चाकुओं से हमला कर दिया. इस हमले में कथित प्रेमी की इलाज के दौरान मौत हो गई, जबकि आरोपी की पत्नी गंभीर रूप से घायल हो गई. घटना के बीच बचाव करने आई पत्नी की मां को भी चोट आई. पुलिस अब आरोपी पति की तलाश में जुटी है.

ससुराल में किया जानलेवा हमला

बोरखेड़ा थाना अधिकारी देवेश भारद्वाज ने बताया कि मंडीपाड़ा निवासी रेखा रानी कुशवाह की शादी बारां जिले के अंता थाना इलाके के नागदा में हुई थी. शादी के बाद से रेखा और उसके पति चंद्रप्रकाश कुशवाह के बीच अनबन चल रही थी.

इसी बीच रेखा अपनी मां के पास मंडीपाड़ा में रहने चली आई थी. शनिवार को चंद्रप्रकाश कोटा आया और उसने रेखा को दीपक कुशवाह के साथ देखा. नाराज होकर उसने चाकू से हमला कर दिया.

बीच बचाव में आई सास भी घायल

हमले में रेखा की मां रुक्मणी बीच-बचाव के लिए आईं, लेकिन उन्हें भी चाकू लग गया. हमले में रेखा गंभीर रूप से घायल हो गई. आरोपी चंद्रप्रकाश चाकू लेकर वारदात के बाद वहां से भाग निकला.

स्थानीय लोगों ने तुरंत रेखा और दीपक को एमबीएस अस्पताल पहुंचाया. लेकिन गंभीर रूप से घायल दीपक को डॉक्टरों ने मृत घोषित कर दिया. रेखा की हालत नाजुक बनी हुई है. पुलिस ने घटनास्थल पर पहुंचकर साक्ष्य जुटाए और शव को पोस्टमार्टम के लिए मोर्चरी भेजा.

हत्या का मुकदमा दर्ज, आरोपी की तलाश जारी

थानाधिकारी भारद्वाज ने बताया कि परिजनों की रिपोर्ट के आधार पर आरोपी पति चंद्रप्रकाश के खिलाफ हत्या का मुकदमा दर्ज कर लिया गया है. पुलिस आरोपी की तलाश में जुटी है और जल्द ही उसे गिरफ्तार करने की कोशिश की जा रही है.

पुलिस के अनुसार, घटना के दौरान रेखा और दीपक की चिल्लाने की आवाज सुनकर पड़ोसी और आसपास के लोग वहां पहुंचे. लोगों ने आरोपी को रोकने की कोशिश की, लेकिन वह भागने में सफल रहा.

पुलिस ने घटनास्थल को सीज कर दिया है और एफएसएल, एमओबी और अन्य टीम के जरिए साक्ष्य एकत्र किए जा रहे हैं.