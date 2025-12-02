राजस्थान के डीग में नाबालिग लड़के ने कर दी मां की हत्या! चंद रुपयों के लिए उठाया खौफनाक कदम

राजस्थान के डीग जिले के कामां थाना क्षेत्र में एक नाबालिग कलियुगी पुत्र द्वारा जन्म देने वाली अपनी ही मां के सिर पर लोहे की रॉड से प्रहार कर मौत के घाट उतार देने का सनसनीखेज मामला सामने आया है. कामां थाने के एसआई अंतू लाल ने बताया कि आरोपी बेटे ने होटल में काम करके कमाए सात हज़ार रुपए अपनी मां रुक्सीना के पास रखे थे. बेटे ने मां से जब ये रुपये वापस मांगे तो मां ने सुरक्षा के लिहाज़ से उसे रुपये देने से मना कर दिया जिससे नाबालिग बेटा उत्तेजित हो गया.

हत्या की भयावहता

गुस्साए कलियुगी बेटे ने घर में रखे लोहे के सरिये से अपनी मां के सिर पर ताबड़तोड़ कई वार कर दिए. जिससे वह गंभीर रूप से घायल हो गई. महिला की चीख-पुकार सुनकर परिवारीजन व पड़ोसी मौके पर पहुंचे और पुलिस को सूचना दी. मौके पर पहुंची कामां पुलिस द्वारा गंभीर रूप से लहूलुहान रुक्सीना को तुरंत कामां अस्पताल ले जाया गया जहां इलाज के दौरान उसने दम तोड़ दिया.

पुलिस की कार्रवाई और जांच

पुलिस द्वारा महिला के शव का पोस्टमॉर्टम करवाए जाने के बाद उसके परिजनों को सौंप दिया गया. पिता की तहरीर पर कलियुगी बेटे के खिलाफ कामां थाने में मां की हत्या का मुकदमा दर्ज किया गया है. पुलिस ने आरोपी किशोर को हिरासत में ले लिया है.

पिता ने दर्ज कराई रिपोर्ट और मथुरा से लाए पैसे बने विवाद का कारण

मृतका के पति सौराव मेव ने अपने नाबालिग बेटे के खिलाफ हत्या का मामला दर्ज कराया है. पुलिस ने बताया कि बेटा उत्तर प्रदेश के मथुरा से 10 हजार रुपए लेकर आया था. उसने 3 हजार रुपए अपने खर्च में इस्तेमाल कर दिए और 7 हजार रुपए अपनी मां रूकसीना को दे दिए थे. इसी पैसे को लेकर बेटे और मां के बीच विवाद हुआ, जो धीरे-धीरे बढ़कर गंभीर हो गया. परिवार और पड़ोसियों के अनुसार, पैसे लौटाने को लेकर बेटे की गुस्से भरी प्रतिक्रिया ने स्थिति को और बिगाड़ दिया, और अंततः यह विवाद हत्या की मुख्य वजह बन गया.