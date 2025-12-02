यूपी में कफ सिरप की तस्करी मामले में आलोक सिंह गिरफ्तार, STF का बर्खास्त सिपाही है आरोपी

उत्तर प्रदेश में जहरीले कोडीन कफ सिरप मामले में लगातार यूपी एसटीएफ़ द्वारा ताबड़तोड़ एक्शन लिया जा रहा है. यूपी एसटीफ ने कफ सिरप की तस्करी मामले के आरोपी आलोक सिंह को गिरफ़्तार कर लिया है. आलोक एसटीएफ का बर्खास्त सिपाही है. इस मामले में उसे भगोड़ा घोषित किया गया था, जिसके बाद से पुलिस को उसकी तलाश थी, बताया जा रहा है कि आरोपी सरेंडर की फ़िराक़ में था