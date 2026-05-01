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हिंदी न्यूज़राज्यराजस्थानभीषण गर्मी में IIT जोधपुर में पानी का संकट, बाल्टियों के साथ टैंकरों के सहारे छात्र

भीषण गर्मी में IIT जोधपुर में पानी का संकट, बाल्टियों के साथ टैंकरों के सहारे छात्र

Jodhpur News: भीषण गर्मी के बीच आईआईटी जोधपुर में पानी का संकट गहरा गया है. पंप खराब होने से सप्लाई ठप हो गई. प्रशासन ने अस्थायी व्यवस्था की है, लेकिन स्थायी समाधान की मांग तेज हो गई है.

By : करनपुरी, जोधपुर | Edited By: पंकज यादव | Updated at : 01 May 2026 04:41 PM (IST)
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राजस्थान की तपती गर्मी के बीच आईआईटी जोधपुर में पानी का बड़ा संकट खड़ा हो गया. पिछले दो से तीन दिनों से कैंपस में नियमित जल आपूर्ति बाधित है, जिससे छात्र-छात्राओं और फैकल्टी को भारी दिक्कतों का सामना करना पड़ रहा है. हालात इतने खराब हो गए कि कई छात्र हाथों में बाल्टियां लेकर पानी के टैंकरों के पास लाइन में खड़े नजर आए. इस पूरी स्थिति के वीडियो सोशल मीडिया पर तेजी से फैल रहे हैं.

कैंपस में पानी की कमी को देखते हुए प्रशासन ने अस्थायी तौर पर टैंकर मंगवाए हैं, लेकिन यह व्यवस्था भी जरूरत के हिसाब से कम पड़ रही है. छात्रों का कहना है कि इतनी गर्मी में पानी की कमी से रोजमर्रा के काम करना मुश्किल हो गया है. नहाने, पीने और अन्य जरूरी कामों के लिए उन्हें घंटों इंतजार करना पड़ रहा है. कई छात्रों ने इसे संस्थान की बड़ी लापरवाही बताया है.

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डायरेक्टर ने बताई असली वजह, खुद भी झेली परेशानी

संस्थान के डायरेक्टर अविनाश अग्रवाल ने बताया कि पानी सप्लाई का मुख्य पंप खराब होने के कारण यह संकट पैदा हुआ. उन्होंने कहा कि कैंपस की जल आपूर्ति ग्रामीण इलाके से होती है और माणकलाव पंप में खराबी आने से अचानक पानी आना बंद हो गया. उन्होंने यह भी कहा कि मेरे घर में भी पानी नहीं था, यह समस्या पूरे कैंपस में आई है.

डायरेक्टर के अनुसार, जब भी सप्लाई में समस्या आती है तो सुरपुरा डैम से वैकल्पिक पानी दिया जाता है. इस बार भी जिला प्रशासन की मदद से कुछ हद तक पानी की व्यवस्था की गई, लेकिन तब तक स्थिति काफी बिगड़ चुकी थी. पंप की मरम्मत का काम किया जा रहा है, ताकि जल्द ही सप्लाई सामान्य हो सके.

सरकार और प्रशासन से स्थायी समाधान की मांग

संस्थान प्रशासन का कहना है कि यह समस्या नई नहीं है, बल्कि पहले भी कई बार सामने आ चुकी है. उन्होंने राजस्थान सरकार और जोधपुर प्रशासन से इस मुद्दे का स्थायी समाधान निकालने की मांग की है. डायरेक्टर ने बताया कि जलदाय विभाग को कई बार पत्र लिखे जा चुके हैं, लेकिन अभी तक कोई पक्का हल नहीं निकला है.

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बैठक में उठेगा मुद्दा, स्थायी सप्लाई की तैयारी

संस्थान अब इस मुद्दे को लेकर मुख्य सचिव और जिला कलेक्टर के साथ बैठक करने की तैयारी में है. प्रशासन चाहता है कि कैंपस को शहरी जल आपूर्ति से जोड़ा जाए, ताकि भविष्य में इस तरह की समस्या दोबारा न आए. फिलहाल सभी की नजर इस बात पर टिकी है कि कब तक पानी की स्थिति पूरी तरह सामान्य हो पाती है.

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About the author करनपुरी, जोधपुर

करनपुरी गोस्वामी ABP NEWS की डिजिटल टीम के साथ बतौर रिपोर्टर जुड़े हुई हैं. पत्रकारिता के क्षेत्र में उन्हें 12 साल का अनुभव है और पिछले 10 सालों से वे एबीपी के साथ जुड़े हुए हैं. राजस्थान के जोधपुर संभाग से जुड़ी हर खबर पर इनकी नजर रहती है. इससे पहले करनपुरी इंडिया टीवी के साथ भी काम कर चुके हैं.
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Published at : 01 May 2026 04:41 PM (IST)
Tags :
IIT Jodhpur RAJASTHAN NEWS
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