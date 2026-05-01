दिल्ली CM पर अभद्र टिप्पणी पर भड़की BJP महिला ब्रिगेड, पुलिस कस्टडी में आरोपी पर फेंकी स्याही

दिल्ली की मुख्यमंत्री रेखा गुप्ता पर आपत्तिजनक पोस्ट करने के मामले में अजमेर में बीजेपी की महिला कार्यकर्ताओं ने कांग्रेस नेता पियूष सुराणा पर पुलिस कस्टडी में स्याही फेंकी है. पियूष सुराणा कांग्रेस पार्टी अजमेर के आईटी सेल के संयोजक हैं. अब इस मामले पर राजनीति भी शुरू हो गई है, बीजेपी ने कांग्रेस पार्टी पर जुबानी हमला बोला है.

बताया गया है कि दिल्ली की मुख्यमंत्री रेखा गुप्ता पर अभद्र और आपत्तिजनक पोस्ट करने के मामले में अजमेर की गंज थाना पुलिस ने बीजेपी नेता की शिकायत पर आरोपी पीयूष सुराणा को पूछताछ के लिए थाने बुलाया था. इसी दौरान बीजेपी महिला मोर्चा की सदस्यों ने आरोपी पियूष सुराणा के ऊपर स्याही फेंक दी. इस दौरान महिला पदाधिकारियों ने आरोपी को जमकर खरी खोटी भी सुनाई.

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कौन है पियूष सुराणा?

दिल्ली की मुख्यमंत्री रेखा गुप्ता पर अभद्र और आपत्तिजनक पोस्ट करने वाला आरोपी पियूष सुराणा कांग्रेस की आईटी सेल का प्रभारी बताया जा रहा है. हालांकि, कांग्रेस जिलाध्यक्ष ने इस बात को खारिज करते हुए कहा है कि आरोपी पियूष सुराणा का पार्टी से कोई भी संबंध नहीं है.

क्या था पूरा विवाद?

खबरों की मानें तो आरोपी पियूष सुराणा की फेसबुक पेज पर गुरुवार सुबह करीब 7:30 बजे विवादित टिप्पणी की गई. बीजेपी नेताओं के विरोध के बाद पोस्ट डिलीट कर दिया गया. बाद में बताया गया कि आईडी आईडी हैक हो गई है. इसमें किसी पोस्ट पर ध्यान नहीं देने के लिए कहा था.

थाने में दर्ज कराई गई शिकायत

दिल्ली की मुख्यमंत्री रेखा गुप्ता पर अभद्र टिप्पणी मामले पर न सिर्फ विरोध प्रदर्शन किया गया, बल्कि आरोपी के खिलाफ सिविल लाइंस और गंज थाने में शिकायत दर्ज कराई गई. साथ भारतीय जनता पार्टी की तरफ से कांग्रेस पार्टी पर जुबानी हमला भी बोला गया है. हालांकि, कांग्रेस की तरफ से आरोपी के पार्टी में किसी भी पद पर होने से इनकार किया गया है.

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