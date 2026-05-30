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हिंदी न्यूज़राज्यराजस्थानRajasthan News: चूरू में बवंडर ने ढका आसमान, दिन में दिखा रात सा अंधेरा, बीकानेर में भी चली धूल भरी आंधी

Rajasthan News: चूरू में बवंडर ने ढका आसमान, दिन में दिखा रात सा अंधेरा, बीकानेर में भी चली धूल भरी आंधी

Storm In Rajasthan: चूरू और बीकानेर से रेतीले तूफान की डरावनी तस्वीरें सामने आई हैं, तेज धूल भरी आंधी और धूल के विशाल बवंडर ने पूरे आसमान को ढक लिया. कुछ देर के लिए रात जैसा नजारा बन गया.

By : मुबारिक खान | Edited By: धीरज गुप्ता | Updated at : 30 May 2026 04:33 PM (IST)
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राजस्थान से शनिवार को रेतीले तूफान की डराने वाली दो अलग-अलग जिलों से तस्वीर सामने आई है, पहली तस्वीर राजस्थान के चूरू जिले से सामने आई है, वहीं दूसरी तस्वीर बीकानेर जिले से सामने आई है. राजस्थान के चूरू और बीकानेर में शनिवार को बदले मौसम ने दिन में ही लोगों को रात अहसास करा दिया.

जानकारी के मुताबिक, राजस्थान के चूरू शनिवार की दोपहर एक अलग- अलग नजारा देखने को मिला है. चूरू में शनिवार दोपहर मौसम ने अचानक ऐसी करवट ली कि दिन में ही अंधेरा छा गया. तेज धूल भरी आंधी और धूल के विशाल बवंडर ने पूरे आसमान को ढक लिया, जिससे कुछ देर के लिए हालात रात जैसे नजर आने लगे.

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आंधी की वजह विजिबिलिटी, वाहनों की थमीं रफ्तार

बताया गया कि शनिवार की दोपहर करीब दो बजे उठी तेज आंधी के कारण दृश्यता काफी कम हो गई. सड़कों पर चल रहे वाहनों की रफ्तार थम गई और वाहन चालकों को हेडलाइट जलाकर सफर करना पड़ा. धूल का गुबार इतना घना था कि कुछ मीटर की दूरी तक देख पाना भी मुश्किल हो गया. धूल के इस भयानक बवंडर की तस्वीरें भी सामने आई हैं, जो अपने आप में बेहद डराने वाली हैं. 

बीकानेर में वाहन चालकों को जलानी पड़ीं लाइट

कमोबेश इसी तरह की तस्वीर राजस्थान के बीकानेर जिले से भी शनिवार को सामने आई है. बीकानेर में आज दोपहर के वक्त एक जबरदस्त तूफान ने धूल की एक विशाल दीवार खड़ी कर दी. आलम यह हुआ कि लोगों की दृश्यता धूल के गुबार की वजह से घट गई. धूल भरी आंधी के कारण दृश्यता काफी कम हो गई थी, जिस कारण वाहन चालकों का वाहनों की लाइटें भी जलानी पड़ गईं.

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About the author मुबारिक खान

मुबारिक खान को पत्रकारिता में करीब 8 सालों का अनुभव है. उन्होंने राजस्थान की राजनीतिक खबरों के साथ-साथ ट्रांसपोर्ट, एजुकेशन और मेडिकल क्षेत्र से जुड़ी ख़बरों की रिपोर्टिंग की है. 2023 के विधानसभा और 2024 के लोकसभा चुनाव में राजस्थान की अलग-अलग विधानसभा सीटों पर ग्राउंड जीरो से रिपोर्टिंग की. आनंदपाल एनकाउंटर और लॉरेंस बिश्नोई गैंग की मैडम माया पर स्टोरी ने खूब सुर्खियां बटोरी. मुबारिक खान ने राजस्थान यूनिवर्सिटी से स्नातक की पढ़ाई करने के बाद बीजेएमसी में डिप्लोमा प्राप्त किया.
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Published at : 30 May 2026 04:33 PM (IST)
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RAJASTHAN NEWS Storm In Rajasthan Storm In Churu Storm In Bikaner
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