राजस्थान में करोड़ों रुपये का अवैध सोना जब्त, शातिरों की तस्करी का कारनामा देख पुलिस भी हैरान

राजस्थान के डूंगरपुर में पुलिस की स्पेशल टीम (DST) ने सोने की तस्करी के एक ऐसे रैकेट का भंडाफोड़ किया है, जिसके शातिर अंदाज को देखकर पुलिस और कस्टम अधिकारी भी हैरान रह गए. कुवैत से तस्करी कर लाया जा रहा करीब पौने दो करोड़ का सोना पुलिस ने जब्त किया है. तस्करों ने इस सोने को एयरपोर्ट के हाई-टेक स्कैनर से बचाने के लिए एक इलेक्ट्रॉनिक इंडक्शन चूल्हे के अंदर बेहद चालाकी से छिपा रखा था.

चमकता हुआ सोना शातिर अंदाज में सरहदों के पार से भारत लाया गया था, लेकिन पुलिस की तीसरी आंख से यह तस्कर बच नहीं सके. यह मामला बीछीवाड़ा थाना इलाके का है, जहां जिला विशेष टीम (DST) को मुखबिर से पुख्ता सूचना मिली थी कि कुवैत से अवैध तरीके से सोना लेकर कुछ तस्कर गुजरात के रास्ते राजस्थान में एंट्री कर रहे हैं.

सूचना मिलते ही DST टीम ने लेहणा घाटी के पास नाकाबंदी की. इस दौरान एक संदिग्ध अर्टिगा कार को रुकवाया गया. कार में तीन लोग सवार थे, राजपाल सिंह, प्रवेश पाटीदार और प्रदीप पाटीदार जो सभी बांसवाड़ा के रहने वाले हैं. जब पुलिस ने इनसे पूछताछ की तो ये घबरा गए और संतोषजनक जवाब नहीं दे पाए.

Rajasthan News: चूरू में बवंडर ने ढका आसमान, दिन में दिखा रात सा अंधेरा, बीकानेर में भी चली धूल भरी आंधी

स्प्रिंग की शेप में सोने को पिघलाया

संदेह होने पर पुलिस टीम तीनों आरोपियों और कार को बिछीवाड़ा थाने ले आई. जब कार की सघन तलाशी ली गई, तो अंदर से एक बॉक्स मिला, जिसमें एक इलेक्ट्रॉनिक चूल्हा रखा था. पहली नजर में सब सामान्य था, लेकिन जब पुलिस ने चूल्हे को खोला तो अंदर का नजारा देखकर सबके होश उड़ गए. तस्करों ने एयरपोर्ट सिक्योरिटी और कस्टम के एक्स-रे स्कैनर को चकमा देने के लिए इलेक्ट्रॉनिक चूल्हे के अंदर जहाँ हीटिंग कॉइल या मेटल की स्प्रिंग होती है, ठीक उसी शेप में सोने को पिघलाकर ढाल दिया था. इतना ही नहीं, स्कैनर की पकड़ में न आए, इसलिए सोने को कार्बन से कवर भी किया गया था. लेकिन पुलिस की मुस्तैदी के आगे यह चालाकी धरी की धरी रह गई.

जब्त किए सोने की कीमत 1 करोड़ 74 लाख 50 हजार रुपये

इलेक्ट्रॉनिक कांटे पर जब इस सोने को तोला गया तो इसका कुल वजन 1 किलो 77.840 ग्राम निकला, जिसकी अंतरराष्ट्रीय बाजार में अनुमानित कीमत 1 करोड़ 74 लाख 50 हजार रुपये आंकी गई है. पुलिस ने सोने और अर्टिगा कार को जब्त कर तीनों आरोपियों को डिटेन कर लिया है. इस पूरे मामले में अब आगे की जांच के लिए GST, कस्टम और आयकर विभाग को भी सूचित कर दिया गया है ताकि इस तस्करी के पीछे बैठे बड़े मगरमच्छों को भी दबोचा जा सके.

पुलिस ने आम जनता से भी की अपील

जिला पुलिस अधीक्षक मनीष कुमार के निर्देशन में हुई इस बड़ी कार्रवाई ने तस्करों के नेटवर्क को हिलाकर रख दिया है. पुलिस ने आम जनता से भी अपील की है कि अगर आपके आसपास ऐसी कोई भी अवैध गतिविधि हो रही है, तो आप 'तीसरी आंख' मोबाइल नंबर 8690180022 पर इसकी सूचना दे सकते हैं, सूचना देने वाले का नाम पूरी तरह गुप्त रखा जाएगा.