हिंदीEnglishमराठीਪੰਜਾਬੀবাংলাગુજરાતીநாடுదేశం
Israel Iran Warआईपीएल 2026राशिफलफोटो गैलरीEventsIdeas of IndiaINDIA AT 2047
एक्सप्लोरर
लाइव टीवीवीडियोशॉर्ट वीडियोवेब स्टोरीजफोटो गैलरीपॉडकास्ट्समूवी रिव्यूओपिनियन
यूजफुल
पर्सनल लोन EMI कैलकुलेटर कम्पैटिबिलिटी कैलकुलेटर कार लोन EMI कैलकुलेटर बीएमआई कैलकुलेटर होम लोन EMI कैलकुलेटर एज कैलकुलेटर एजुकेशन लोन EMI कैलकुलेटर पेट्रोल की कीमत डीज़ल की कीमत पिन कोड सोने की कीमत चांदी की कीमत AQI
हिंदी न्यूज़राज्यराजस्थानराजस्थान में करोड़ों रुपये का अवैध सोना जब्त, शातिरों की तस्करी का कारनामा देख पुलिस भी हैरान

राजस्थान में करोड़ों रुपये का अवैध सोना जब्त, शातिरों की तस्करी का कारनामा देख पुलिस भी हैरान

Dungarpur News: इलेक्ट्रॉनिक कांटे पर जब इस सोने को तोला गया तो इसका कुल वजन 1 किलो 77.840 ग्राम निकला, जिसकी अंतरराष्ट्रीय बाजार में अनुमानित कीमत 1 करोड़ 74 लाख 50 हजार रुपये आंकी गई है.

By : सादिक़ अली, डूंगरपुर | Edited By: अंकुल कौशिक | Updated at : 30 May 2026 07:17 PM (IST)
Preferred Sources

राजस्थान के डूंगरपुर में पुलिस की स्पेशल टीम (DST) ने सोने की तस्करी के एक ऐसे रैकेट का भंडाफोड़ किया है, जिसके शातिर अंदाज को देखकर पुलिस और कस्टम अधिकारी भी हैरान रह गए. कुवैत से तस्करी कर लाया जा रहा करीब पौने दो करोड़ का सोना पुलिस ने जब्त किया है. तस्करों ने इस सोने को एयरपोर्ट के हाई-टेक स्कैनर से बचाने के लिए एक इलेक्ट्रॉनिक इंडक्शन चूल्हे के अंदर बेहद चालाकी से छिपा रखा था. 

चमकता हुआ सोना शातिर अंदाज में सरहदों के पार से भारत लाया गया था, लेकिन पुलिस की तीसरी आंख से यह तस्कर बच नहीं सके. यह मामला बीछीवाड़ा थाना इलाके का है, जहां जिला विशेष टीम (DST) को मुखबिर से पुख्ता सूचना मिली थी कि कुवैत से अवैध तरीके से सोना लेकर कुछ तस्कर गुजरात के रास्ते राजस्थान में एंट्री कर रहे हैं.

सूचना मिलते ही DST टीम ने लेहणा घाटी के पास नाकाबंदी की. इस दौरान एक संदिग्ध अर्टिगा कार को रुकवाया गया. कार में तीन लोग सवार थे, राजपाल सिंह, प्रवेश पाटीदार और प्रदीप पाटीदार जो सभी बांसवाड़ा के रहने वाले हैं. जब पुलिस ने इनसे पूछताछ की तो ये घबरा गए और संतोषजनक जवाब नहीं दे पाए.

Rajasthan News: चूरू में बवंडर ने ढका आसमान, दिन में दिखा रात सा अंधेरा, बीकानेर में भी चली धूल भरी आंधी

स्प्रिंग की शेप में सोने को पिघलाया

संदेह होने पर पुलिस टीम तीनों आरोपियों और कार को बिछीवाड़ा थाने ले आई. जब कार की सघन तलाशी ली गई, तो अंदर से एक बॉक्स मिला, जिसमें एक इलेक्ट्रॉनिक चूल्हा रखा था. पहली नजर में सब सामान्य था, लेकिन जब पुलिस ने चूल्हे को खोला तो अंदर का नजारा देखकर सबके होश उड़ गए. तस्करों ने एयरपोर्ट सिक्योरिटी और कस्टम के एक्स-रे स्कैनर को चकमा देने के लिए इलेक्ट्रॉनिक चूल्हे के अंदर जहाँ हीटिंग कॉइल या मेटल की स्प्रिंग होती है, ठीक उसी शेप में सोने को पिघलाकर ढाल दिया था. इतना ही नहीं, स्कैनर की पकड़ में न आए, इसलिए सोने को कार्बन से कवर भी किया गया था. लेकिन पुलिस की मुस्तैदी के आगे यह चालाकी धरी की धरी रह गई.

जब्त किए सोने की कीमत 1 करोड़ 74 लाख 50 हजार रुपये

इलेक्ट्रॉनिक कांटे पर जब इस सोने को तोला गया तो इसका कुल वजन 1 किलो 77.840 ग्राम निकला, जिसकी अंतरराष्ट्रीय बाजार में अनुमानित कीमत 1 करोड़ 74 लाख 50 हजार रुपये आंकी गई है. पुलिस ने सोने और अर्टिगा कार को जब्त कर तीनों आरोपियों को डिटेन कर लिया है. इस पूरे मामले में अब आगे की जांच के लिए GST, कस्टम और आयकर विभाग को भी सूचित कर दिया गया है ताकि इस तस्करी के पीछे बैठे बड़े मगरमच्छों को भी दबोचा जा सके.

 पुलिस ने आम जनता से भी की अपील

जिला पुलिस अधीक्षक  मनीष कुमार के निर्देशन में हुई इस बड़ी कार्रवाई ने तस्करों के नेटवर्क को हिलाकर रख दिया है. पुलिस ने आम जनता से भी अपील की है कि अगर आपके आसपास ऐसी कोई भी अवैध गतिविधि हो रही है, तो आप 'तीसरी आंख' मोबाइल नंबर 8690180022 पर इसकी सूचना दे सकते हैं, सूचना देने वाले का नाम पूरी तरह गुप्त रखा जाएगा.

और पढ़ें
Published at : 30 May 2026 07:17 PM (IST)
Tags :
Gold Rajasthan Police Dungarpur News RAJASTHAN NEWS
और पढ़ें
Sponsored Links by Taboola
Advertisement

टॉप हेडलाइंस

राजस्थान
राजस्थान में करोड़ों रुपये का अवैध सोना जब्त, शातिरों की तस्करी का कारनामा देख पुलिस भी हैरान
राजस्थान में करोड़ों रुपये का अवैध सोना जब्त, शातिरों की तस्करी का कारनामा देख पुलिस भी हैरान
राजस्थान
राजस्थान: कोटा की बिजली व्यवस्था पर फूटा ऊर्जा मंत्री का गुस्सा, KEDL अधिकारियों को लगाई फटकार
राजस्थान: कोटा की बिजली व्यवस्था पर फूटा ऊर्जा मंत्री का गुस्सा, KEDL अधिकारियों को लगाई फटकार
राजस्थान
Rajasthan News: चूरू में बवंडर ने ढका आसमान, दिन में दिखा रात सा अंधेरा, बीकानेर में भी चली धूल भरी आंधी
चूरू में बवंडर ने ढका आसमान, दिन में दिखा रात सा अंधेरा, बीकानेर में भी चली धूल भरी आंधी
राजस्थान
डूंगरपुर के सरकारी अस्पताल में बड़ी लापरवाही, महिला को चढ़ाई 2 महीने पुरानी एक्सपायरी ड्रिप
डूंगरपुर के सरकारी अस्पताल में बड़ी लापरवाही, महिला को चढ़ाई 2 महीने पुरानी एक्सपायरी ड्रिप
Advertisement

वीडियोज

Karan Johar ने Shah Rukh Khan-Alia Bhatt समेत कई सितारों को किया unfollow, फिर दी सफाई
Weather Update: उत्तर भारत में मौसम का कहर जारी, कई हादसों में मौतें और भारी नुकसान | Breaking News
Ghaziabad Surya Case: इलाके में इंसाफ की मांग हुई तेज| Khora Murder | Breaking News | Latest News
UP Electricity Price Hike: भारी किल्लत के बीच बढ़ी दरें, आपके बिल पर कितना असर पड़ेगा! | Breaking
New Tata Tiago Facelift 2026: Budget Hatchback Segment की Game Changer? #tata #tatatiago #autolive
Advertisement

फोटो गैलरी

Advertisement
Petrol Price Today
₹ 94.77 / litre
New Delhi
Check price for your location
Diesel Price Today
₹ 87.67 / litre
New Delhi
Check price for your location

Source: IOCL

हॅलो गेस्ट
एडवर्टाइज विथ असप्राइवेसी पॉलिसीकॉन्टैक्ट अससेंड फीडबैकअबाउट असकरियर्स

पर्सनल कार्नर

टॉप आर्टिकल्स
टॉप रील्स
इंडिया
राजस्थान से दिल्ली तक अचानक वाइब्रेट करने लगे मोबाइल, किस लिए आया ये अलर्ट?
राजस्थान से दिल्ली तक अचानक वाइब्रेट करने लगे मोबाइल, किस लिए आया ये अलर्ट?
बिहार
Video: वृंदावन के वंशीवट पर तेज प्रताप यादव ने की रासलीला, गोपियों के साथ नृत्य कर बजाई बांसुरी
वृंदावन के वंशीवट पर तेज प्रताप यादव ने की रासलीला, गोपियों के साथ नृत्य कर बजाई बांसुरी
आईपीएल 2026
इतिहास रचने की दहलीज पर RCB, IPL 2026 ट्रॉफी जीतते ही MI-CSK के खास क्लब में एंट्री
इतिहास रचने की दहलीज पर RCB, IPL 2026 ट्रॉफी जीतते ही MI-CSK के खास क्लब में एंट्री
साउथ सिनेमा
600 रुपये के टिकट, हर दिन 5 शोज, बॉक्स ऑफिस की 'धुरंधर' बन पाएगी राम चरण की 'पेड्डी'?
600 रुपये के टिकट, हर दिन 5 शोज, बॉक्स ऑफिस की 'धुरंधर' बन पाएगी राम चरण की 'पेड्डी'?
विश्व
बूंद-बूंद को तरस गया पाकिस्तान का कराची, पहलगाम आतंकी हमले पर बुरी तरह पछता रहे होंगे आसिम मुनीर!
बूंद-बूंद को तरस गया पाकिस्तान का कराची, पहलगाम आतंकी हमले पर बुरी तरह पछता रहे होंगे आसिम मुनीर!
इंडिया
Karnataka Politics: कर्नाटक में सिद्धारमैया के बेटे को कैबिनेट में शामिल करेंगे डीके शिवकुमार? पूर्व CM के करीबी का बड़ा बयान
कर्नाटक में सिद्धारमैया के बेटे को कैबिनेट में शामिल करेंगे डीके शिवकुमार? पूर्व CM के करीबी का बड़ा बयान
ट्रेंडिंग
'बालकनी वाले चाचा' पड़ोसियों के घर में झांकना पड़ा भारी, वायरल वीडियो ने पूरे मोहल्ले में कराई किरकिरी
'बालकनी वाले चाचा' पड़ोसियों के घर में झांकना पड़ा भारी, वायरल वीडियो ने पूरे मोहल्ले में कराई किरकिरी
हेल्थ
Precautions During Swimming: गर्मियों में स्वीमिंग करते वक्त कभी न करना ये गलती, वरना शरीर को हो जाएगा बड़ा नुकसान
गर्मियों में स्वीमिंग करते वक्त कभी न करना ये गलती, वरना शरीर को हो जाएगा बड़ा नुकसान
ENT LIVE
OTT पर छाई Dhanush की ‘Kara’, दर्शक कर रहे हैं जमकर तारीफ
OTT पर छाई Dhanush की ‘Kara’, दर्शक कर रहे हैं जमकर तारीफ
ENT LIVE
Jackie Shroff बने सुपरहीरो दादाजी, ‘The Great Grand Super Hero’ में दिखी emotion और adventure की कहानी
Jackie Shroff बने सुपरहीरो दादाजी, ‘The Great Grand Super Hero’ में दिखी emotion और adventure की कहानी
ENT LIVE
Salman Khan के late night surprise ने बढ़ाया ‘Matrubhoomi’ को लेकर excitement
Salman Khan के late night surprise ने बढ़ाया ‘Matrubhoomi’ को लेकर excitement
ENT LIVE
मनोज बाजपेयी की ‘Governor’ ने जीता दिल, 90s की आर्थिक संकट वाली कहानी ने बढ़ाई उत्सुकता
मनोज बाजपेयी की ‘Governor’ ने जीता दिल, 90s की आर्थिक संकट वाली कहानी ने बढ़ाई उत्सुकता
ENT LIVE
Ranveer Singh पर FWICE की कार्रवाई को लेकर उठे सवाल, selective action पर industry में छिड़ी बहस
Ranveer Singh पर FWICE की कार्रवाई को लेकर उठे सवाल, selective action पर industry में छिड़ी बहस
Embed widget