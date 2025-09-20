हिंदीEnglishमराठीਪੰਜਾਬੀবাংলাગુજરાતીநாடுదేశం
जोधपुर: गजेंद्र सिंह शेखावत का कांग्रेस पर हमला, बोले- 'लोकतंत्र में अभद्रता का कोई स्थान नहीं'

जोधपुर: गजेंद्र सिंह शेखावत का कांग्रेस पर हमला, बोले- 'लोकतंत्र में अभद्रता का कोई स्थान नहीं'

Rajasthan Politics: जोधपुर में केंद्रीय मंत्री गजेंद्र सिंह शेखावत ने कांग्रेस नेताओं की हालिया अभद्र टिप्पणियों की कड़ी निंदा की. उन्होंने कहा कि लोकतंत्र में इस तरह की भाषा का कोई स्थान नहीं है.

By : करनपुरी, जोधपुर | Edited By: ज़हीन तकवी | Updated at : 20 Sep 2025 09:12 PM (IST)

केंद्रीय मंत्री गजेंद्र सिंह शेखावत शनिवार (20 सितंबर) को अपने गृह नगर जोधपुर पहुंचे, जहां उन्होंने मीडिया से बातचीत के दौरान कांग्रेस नेताओं की हालिया टिप्पणियों पर सख्त प्रतिक्रिया व्यक्त की. दिल्ली से लौटने के तुरंत बाद अपने निवास पर पत्रकारों से चर्चा करते हुए शेखावत ने कहा कि राजनीति में संयमित और मर्यादित भाषा का उपयोग अनिवार्य है.

उन्होंने कहा कि "लोकतंत्र में अभद्रता का कोई स्थान नहीं है. बाबा साहब अंबेडकर ने जिस संविधान की रचना की, उसमें इस तरह की भाषा को कोई मान्यता नहीं दी गई है. महात्मा गांधी ने भी हमेशा संयम और मर्यादित वाणी का संदेश दिया है."

बीजेपी ने कांग्रेस पर साधा निशाना

कांग्रेस पर सीधा निशाना साधते हुए शेखावत ने कहा कि जो नेता बाबा साहब और गांधीजी की शपथ लेकर राजनीति में आते हैं, वहीं जब असभ्य भाषा का प्रयोग करते हैं, तो यह चिंता का विषय है. उन्होंने तंज कसते हुए कहा कि लगता है वर्तमान पीढ़ी के नेताओं ने कांग्रेस को यही संस्कार दिए हैं.

जिला अध्यक्ष की टिप्पणी पर प्रतिक्रिया

कांग्रेस जिला अध्यक्ष सलीम खान की विवादास्पद टिप्पणी को लेकर जब शेखावत से सवाल किया गया, तो उन्होंने कहा कि "हमारे संस्कार अभद्र भाषा का प्रतिकार करने की अनुमति नहीं देते." उन्होंने कांग्रेस को आत्मावलोकन और आत्मचिंतन की नसीहत देते हुए कहा कि यदि पार्टी समय रहते सुधार नहीं करती, तो जनता चुनाव में इसका करारा जवाब देगी.

सुपारस भंडारी की तारीफ

इस बीच शेखावत ने कांग्रेस के वरिष्ठ नेता सुपारस भंडारी की प्रशंसा भी की. उन्होंने कहा कि भंडारी ने गलती स्वीकार कर क्षमा मांगने की बात कही, जो लोकतांत्रिक व्यवस्था में एक सकारात्मक और स्वस्थ संकेत है.

दिल्ली यूनिवर्सिटी चुनावों पर प्रतिक्रिया

पत्रकारों से बातचीत में शेखावत ने दिल्ली यूनिवर्सिटी छात्रसंघ चुनाव परिणामों पर भी अपनी राय व्यक्त की. उन्होंने कहा कि "दिल्ली में राष्ट्रवादी विचारधारा की जीत हुई है. यह देश के संकल्पों और युवाओं के सपनों की जीत है."

About the author करनपुरी, जोधपुर

करनपुरी गोस्वामी ABP NEWS की डिजिटल टीम के साथ बतौर रिपोर्टर जुड़े हुई हैं. पत्रकारिता के क्षेत्र में उन्हें 12 साल का अनुभव है और पिछले 10 सालों से वे एबीपी के साथ जुड़े हुए हैं. राजस्थान के जोधपुर संभाग से जुड़ी हर खबर पर इनकी नजर रहती है. इससे पहले करनपुरी इंडिया टीवी के साथ भी काम कर चुके हैं.
Published at : 20 Sep 2025 09:12 PM (IST)
Gajendra Singh Shekhawat BJP Jodhpur News RAJASTHAN NEWS
