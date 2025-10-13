पूर्व मंत्री गोविंद राम पर देर शाम हमला, बड़ा दिल दिखाते हुए नेता ने हमलावर को किया माफ!

राजस्थान के पूर्व मंत्री गोविंद राम मेघवाल पर कल देर शाम जालौर शहर में एक वाहन में सवार लोगों ने हमला किया. हमले में उनकी गाड़ी का शीशा भी फोड़ा गया. वहीं पूर्व मंत्री के ऊपर हुए हमले में लोगों ने ड्राइवर के साथ मारपीट की. मेघवाल के साथ बैठे एक अन्य व्यक्ति के साथ भी मारपीट हुई, जिसके बाद पुलिस को सूचना दी गई. पुलिस ने आरोपी युवक को हिरासत में ले लिया है. इस घटना के बाद पुलिस की कानून व्यवस्था पर सवाल उठ रहे हैं.

घटना के समय और दौरे का विवरण

पूर्व मंत्री गोविंद राम मेघवाल कल जालौर दौरे पर रहे इस दौरान कुछ लोगों ने उनके ड्राइवर के साथ मारपीट की और गाड़ी में जिस साइड मेघवाल बैठे थे उसे साइड का शीशा भी तोड़ दिया गया घटना के बाद कांग्रेस नेताओं ने पुलिस की कानून व्यवस्था को लेकर सवाल उठाए वहीं पूर्व मुख्यमंत्री अशोक गहलोत ने जल्द से जल्द आरोपियों के खिलाफ कार्रवाई की मांग की वही कानून व्यवस्था को लेकर सवाल उठाए पूर्व मुख्यमंत्री ने जालौर पुलिस अधीक्षक से टेलिफोनिक वार्ता भी की और कहा कि जल्द से जल्द आरोपियों के खिलाफ कार्रवाई हो.

सोशल मीडिया पर माफ करने का फैसला

इस घटना के बाद सोशल मीडिया पर भी प्रदेश की कानून व्यवस्थाओं को लेकर कांग्रेस नेताओं ने सवाल उठाए. पुलिस ने मामले पर कार्रवाई करते हुए हमलावर को हिरासत में लिया. मामले में नया मोड़ तब आया जब पूर्व मंत्री गोविंद राम मेघवाल ने बड़ा दिल दिखाते हुए 'हमलावर को माफ कर दिया'. हमलावर को पुलिस ने रात को ही पकड़ लिया था. इसके बाद मेघवाल ने हमलावर युवक को आगे से ऐसी गलती नहीं करने की सीख देकर माफ कर दिया.

इस घटना ने प्रदेश की कानून व्यवस्था पर सवाल खड़े किए हैं. और यह भी दिखाया है कि पूर्व मंत्री ने व्यक्तिगत रूप से समझदारी और शांति का उदाहरण पेश किया है.