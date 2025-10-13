दिवाली से पहले मिठाइयों में मिलावट रोकने को खाद्य सुरक्षा विभाग सख्त, दुकानों पर की छापेमारी

उत्तराखंड में लोगों को त्योहारों के मौके पर मिलावटी खाद्य पदार्थों से लगातार सतर्क किया जा रहा है. दीपावली जैसे त्यौहार में मिलावट न घुल जाए इसके लिए खाद्य सुरक्षा विभाग सतर्क हो गया है. देहरादून में विभाग की टीम ने कई मिष्ठान भंडारों पर छापेमारी की और मौके पर ही मिठाइयों के सैंपल लेकर जांच की.

फूड सेफ्टी अधिकारी मनीष सायना ने बताया कि त्योहारी सीजन में दूध से बने पदार्थों की डिमांड ज्यादा होती है, ऐसे में मिलावट की संभावना बढ़ जाती है. इसी को देखते हुए लगातार सैंपलिंग और छापेमारी की जा रही है ताकि जनता को शुद्ध मिठाइयां मिल सके.

मोबाइल वैन में मौके पर हो रही जांच

मौके पर नमूनों की जांच करने वाले लैब इंचार्ज रमेश जोशी ने एबीपी लाइव को बताया कि दूध और पनीर में अक्सर स्टार्च, डिटर्जेंट और फॉर्मलीन जैसी चीजों की मिलावट की जाती है. इसके लिए विभाग की मोबाइल वैन में ही प्राथमिक जांच की जाती है. अगर कोई सैंपल फेल होता है तो उसे रुद्रपुर स्थित प्रयोगशाला भेजा जाता है, जिसके बाद फाइनल रिपोर्ट आने पर कार्रवाई की जाती है.

मिठाई विक्रेतओं को सख्त निर्देश

खाद्य सुरक्षा विभाग के निरीक्षक रमेश सिंह का कहना है कि सभी बड़े मिठाई विक्रेताओं को निर्देश दिए गए हैं कि वे अपने उत्पादों की गुणवत्ता बनाए रखें. इस दौरान कई मिठाइयों के सैंपल पास भी पाए गए हैं. विभाग का उद्देश्य है कि त्योहारों पर लोगों को शुद्ध और सुरक्षित मिठाइयां मिलें, इसके साथ ही हमारा मकसद है कि त्योहारों पर जनता को किसी भी तरह की मिलावट वाली मिठाई न मिले. बॉर्डर एरिया में भी चेकिंग की जा रही है, और सैंपल रिपोर्ट आने के बाद आगे की कार्रवाई की जाएगी.

लगातार भरे जा रहे सैंपल

वहीं प्रदेश स्तर पर फूड सेफ्टी विभाग के डिप्टी कमिश्नर वीरेंद्र बिष्ट ने बताया कि नैनीताल और उधम सिंह नगर में 500 से अधिक सैंपल कलेक्ट किए गए हैं. जांच में कुछ जगह दूध में स्टार्च की मिलावट पाई गई, लेकिन कोई भी सैंपल असुरक्षित नहीं मिला. विभाग लगातार जन जागरूकता अभियान भी चला रहा है ताकि उपभोक्ता खुद भी सजग रहें. इस साल जनवरी से अब तक तीन हजार से अधिक टेस्टिंग की जा चुकी हैं और दस हजार से अधिक लोगों को जागरूक किया गया है. हमारा प्रयास है कि हर उपभोक्ता को त्योहारों पर शुद्ध भोजन और मिठाइयां मिले.

त्योहारी रौनक के बीच खाद्य सुरक्षा विभाग की ये सख्ती जनता के हित में है. विभाग का कहना है कि अगर कहीं भी मिलावट पाए जाने की शिकायत मिलती है तो तत्काल कार्रवाई की जाएगी. इसके साथ ही त्योहारों की मिठास बरकरार रहे और लोगों की सेहत सुरक्षित रहे, इसके लिए खाद्य सुरक्षा विभाग ने अपने प्रयास तेज कर दिए हैं. अब देखना होगा कि ये अभियान कितनी प्रभावी तरीके से मिलावटखोरी पर रोक लगा पाता है.