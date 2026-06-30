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हिंदी न्यूज़राज्यराजस्थानDungarpur News: 'कालिका पेट्रोलिंग' की महिला कांस्टेबल और उनके मामा पर जानलेवा हमला, जेवर लूटे

Dungarpur News: 'कालिका पेट्रोलिंग' की महिला कांस्टेबल और उनके मामा पर जानलेवा हमला, जेवर लूटे

Dungarpur News In Hindi: डूंगरपुर के रामसागड़ा में 'कालिका पेट्रोलिंग' की महिला कांस्टेबल और उनके मामा पर बदमाशों द्वारा तलवारों से जानलेवा हमला किया गया। जेवरात और मोबाइल भी लूटे गए।

Written By : सादिक़ अली, डूंगरपुर |  Updated at : 30 Jun 2026 12:03 AM (IST)
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राजस्थान के डूंगरपुर जिले में बदमाशों के हौसले इस कदर बुलंद हो गए हैं कि अब उनके द्वारा पुलिसकर्मियों को भी निशाना बनाया जा रहा है. रामसागड़ा थाना क्षेत्र में 'कालिका पेट्रोलिंग' की एक महिला कांस्टेबल और उनके मामा पर बदमाशों द्वारा लाठियों और तलवारों से ताबड़तोड़ हमला किया गया. खाकी को लहूलुहान करने की इस खौफनाक वारदात के बाद पूरे इलाके में हड़कंप मच गया है.

घटना के संबंध में अस्पताल में भर्ती घायल महिला कांस्टेबल मोनिका द्वारा बताया गया कि बेखौफ बदमाशों द्वारा उनके मामा केसरीमल पर हमला किया जा रहा था. जब उनके द्वारा अपने मामा को बचाने का प्रयास किया गया और वह बीच-बचाव के लिए दौड़ीं, तो बदमाशों द्वारा उन पर भी लाठियों और तलवारों से जानलेवा वार कर दिया गया.

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लूटपाट कर फरार हुए बदमाश

पीड़ित मामा केसरीमल के अनुसार, करीब 7 से 8 बदमाशों (जिनमें कुछ महिलाएं भी शामिल बताई गई हैं) द्वारा उनका रास्ता रोका गया और बेरहमी से पीटा गया. मौके पर मची चीख-पुकार सुनकर जब स्थानीय ग्रामीणों को इकट्ठा होते देखा गया, तो बदमाश घबरा गए. हालांकि, मौके से भागने से पहले उनके द्वारा सोने के जेवरात और मोबाइल भी लूट लिए गए.

पुरानी रंजिश की आशंका, पुलिस जांच में जुटी

शुरुआती जानकारी के मुताबिक, इस खूनी वारदात के पीछे किसी पुरानी रंजिश के होने की आशंका जताई जा रही है. फिलहाल, रामसागड़ा थाना पुलिस द्वारा मामला दर्ज कर लिया गया है और पुलिस की अलग-अलग टीमों द्वारा आरोपियों की सरगर्मी से तलाश की जा रही है. हालांकि, इस घटना द्वारा कानून व्यवस्था पर एक बड़ा सवाल खड़ा कर दिया गया है कि जब अपराधियों में पुलिस का ही खौफ नहीं बचा है, तो आम जनता की सुरक्षा कैसे सुनिश्चित की जाएगी.

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About the author सादिक़ अली, डूंगरपुर

सादिक अली राजस्थान के डूंगरपुर जिले के वरिष्ठ पत्रकार हैं, जिनके पास पत्रकारिता का 20 वर्षों का अनुभव है. वर्तमान में वे ABP News से जुड़े हैं. इससे पहले वे प्रतिष्ठित मीडिया संस्थानों में अपनी सेवाएं दे चुके हैं. क्राइम और राजनीति की खबरों पर उनकी विशेष पकड़ है. डूंगरपुर जिले की जमीनी हकीकत और हर महत्वपूर्ण मुद्दे पर उनकी पैनी नजर रहती है. सटीक, तेज और भरोसेमंद पत्रकारिता उनकी पहचान है.
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Published at : 30 Jun 2026 12:03 AM (IST)
Tags :
Rajasthan Police Dungarpur News RAJASTHAN NEWS
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