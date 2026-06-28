डूंगरपुर: साइबर ठगी का खेल बेनकाब, एस्कॉर्ट सर्विस के नाम पर लोगों को फंसाने वाला गिरफ्तार

राजस्थान के डूंगरपुर जिले में साइबर अपराध के खिलाफ चलाए जा रहे विशेष अभियान 'ऑपरेशन म्यूल हंटर' के तहत साइबर थाना पुलिस को बड़ी सफलता मिली है. पुलिस ने फर्जी एस्कॉर्ट सर्विस के नाम पर लोगों से ठगी करने वाले एक शातिर आरोपी को गिरफ्तार किया है. आरोपी के कब्जे से वारदात में इस्तेमाल किया गया एक एंड्रॉयड मोबाइल फोन और एटीएम कार्ड भी बरामद किया गया है.

संदिग्ध बैंक खाते से खुला पूरा मामला

पुलिस के मुताबिक, महानिदेशक पुलिस साइबर क्राइम राजस्थान, जयपुर के निर्देश पर और डूंगरपुर पुलिस अधीक्षक मनीष कुमार के आदेशानुसार संदिग्ध बैंक खातों की जांच की जा रही थी. इसी दौरान स्टेट बैंक ऑफ इंडिया की आसपुर शाखा के एक बैंक खाते में संदिग्ध लेन-देन सामने आया.

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जब इस खाते का मिलान साइबर पुलिस पोर्टल और समन्वय पोर्टल पर दर्ज शिकायतों से किया गया तो पता चला कि इसी खाते के जरिए एक व्यक्ति से फर्जी एस्कॉर्ट सर्विस के नाम पर 76,495 रुपये की ठगी की गई थी.

जांच में सामने आया कि आरोपी ने खुद को हितेश पाटीदार बताकर लोगों से संपर्क किया. उसने एस्कॉर्ट सर्विस के नाम पर लड़कियां उपलब्ध कराने का झांसा दिया और भरोसा जीतकर शिकायतकर्ता से 76,495 रुपये अपने बैंक खाते में ट्रांसफर करवा लिए. पैसे मिलने के बाद आरोपी ने संपर्क तोड़ दिया.

ठगी के पैसों से बनवाई घर की बाउंड्री और गेट

गिरफ्तारी के बाद पुलिस ने आरोपी से पूछताछ की तो उसने कई अहम खुलासे किए. आरोपी ने स्वीकार किया कि साइबर ठगी से मिले पैसों का इस्तेमाल उसने अपने घर की चारदीवारी और लोहे का मुख्य गेट बनवाने में किया था. पुलिस अब आरोपी के बैंक लेन-देन और अन्य मामलों की भी जांच कर रही है.

यह पूरी कार्रवाई पुलिस अधीक्षक मनीष कुमार, अतिरिक्त पुलिस अधीक्षक खींव सिंह और पुलिस उपाधीक्षक हंसराज चौधरी के निकट पर्यवेक्षण में गठित विशेष टीम ने की.

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साइबर थाना प्रभारी निरीक्षक गिरधारी सिंह के नेतृत्व में टीम ने तकनीकी जांच और बैंक खातों के विश्लेषण के आधार पर आरोपी तक पहुंचकर उसे गिरफ्तार किया. पुलिस का कहना है कि मामले में आगे की जांच जारी है और इस साइबर ठगी नेटवर्क से जुड़े अन्य लोगों की तलाश की जा रही है.