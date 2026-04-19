राजस्थान: महिला आरक्षण पर कांग्रेस का बीजेपी के खिलाफ हल्ला बोल, प्रदेशभर में कल बड़ा प्रदर्शन

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हिंदी न्यूज़राज्यराजस्थानRajasthan: महिला आरक्षण पर कांग्रेस का बीजेपी के खिलाफ हल्ला बोल, प्रदेशभर में कल बड़ा प्रदर्शन

Rajasthan: महिला आरक्षण पर कांग्रेस का बीजेपी के खिलाफ हल्ला बोल, प्रदेशभर में कल बड़ा प्रदर्शन

Rajasthan News: महिला आरक्षण को लेकर कांग्रेस ने बड़ा आंदोलन छेड़ दिया है. प्रदेशभर में प्रदर्शन और जयपुर में सीएम आवास के घेराव की तैयारी है. जिसमें बड़ी संख्या कांग्रेस के कार्यकर्ता शामिल होंगे.

By : मोहम्मद मोईन | Edited By: पंकज यादव | Updated at : 19 Apr 2026 11:28 PM (IST)
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महिला आरक्षण को लेकर सियासत तेज हो गई है. कांग्रेस ने एक बार फिर बीजेपी पर निशाना साधते हुए आरोप लगाया है कि केंद्र सरकार इस मुद्दे को गंभीरता से लागू करने के बजाय राजनीतिक फायदा उठाने में लगी है. प्रदेश कांग्रेस अध्यक्ष गोविंद सिंह डोटासरा ने कहा कि महिला आरक्षण का मुद्दा देश की आधी आबादी से जुड़ा है, लेकिन इसे जानबूझकर टालने की कोशिश की जा रही है.

डोटासरा ने कहा कि कांग्रेस शुरू से ही महिलाओं को  33 प्रतिशत आरक्षण देने के पक्ष में रही है. उन्होंने आरोप लगाया कि केंद्र सरकार जनगणना और परिसीमन का हवाला देकर इस कानून को लागू करने में देरी कर रही है. उनके मुताबिक, अगर सरकार की मंशा साफ होती तो अब तक महिलाओं को इसका फायदा मिलना शुरू हो जाता.

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पूरे राजस्थान में होगा प्रदर्शन- कांग्रेस

इस मुद्दे को लेकर कांग्रेस ने बड़ा आंदोलन छेड़ने का ऐलान किया है. राजस्थान महिला कांग्रेस की अध्यक्ष सारिका सिंह ने बताया कि सोमवार को प्रदेशभर में महिला कार्यकर्ता सड़कों पर उतरेंगी. जिला स्तर से लेकर राज्य स्तर तक विरोध प्रदर्शन किए जाएंगे, ताकि सरकार पर दबाव बनाया जा सके.

जयपुर में होगा मुख्य प्रदर्शन

राजधानी जयपुर में इस आंदोलन का मुख्य केंद्र रहेगा. यहां महिला कांग्रेस की राष्ट्रीय अध्यक्ष अलका लांबा भी शामिल होंगी. महिला कार्यकर्ता प्रदेश कांग्रेस मुख्यालय से मुख्यमंत्री आवास तक मार्च निकालेंगी और वहां जोरदार विरोध दर्ज कराएंगी.

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कांग्रेस ने साफ किया है कि प्रदर्शन के दौरान भाजपा सरकार के खिलाफ नारेबाजी की जाएगी और प्रतीकात्मक रूप से पुतला दहन भी किया जाएगा. पार्टी का कहना है कि यह आंदोलन तब तक जारी रहेगा जब तक महिला आरक्षण को पूरी तरह लागू नहीं किया जाता.

महिला आरक्षण का मुद्दा एक बार फिर राजनीति के केंद्र में आ गया है और आने वाले दिनों में इस पर सियासी गर्मी और बढ़ने के आसार हैं.

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Published at : 19 Apr 2026 11:28 PM (IST)
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Women's Reservation CONGRESS RAJASTHAN NEWS
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