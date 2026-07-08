Show Quick Read Key points generated by AI, verified by newsroom घटना ने एक्सप्रेसवे की सड़क सुरक्षा पर सवाल उठाए हैं.

केंद्रीय सड़क परिवहन एवं राजमार्ग मंत्री नितिन गडकरी के बुधवार को दिल्ली-मुंबई एक्सप्रेसवे के निरीक्षण कार्यक्रम से कुछ घंटे पहले राजस्थान के कोटा में एक दर्दनाक सड़क हादसा हो गया. सुल्तानपुर थाना क्षेत्र के जालिमपुरा इंटरचेंज के पास तेज रफ्तार डंपर ने सड़क किनारे खड़ी टूरिस्ट मिनी बस को पीछे से टक्कर मार दी.

हादसे में एक व्यक्ति की मौत हो गई, जबकि 15 लोग घायल हो गए. इनमें से पांच की हालत गंभीर बताई जा रही है. सुल्तानपुर थाना अधिकारी दौलत कुमार साहू ने बताया कि हादसा बुधवार तड़के करीब 3:50 बजे हुआ.

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कैसे हुआ हादसा?

कोटा से दिल्ली की ओर जा रही टूरिस्ट मिनी बस जालिमपुरा इंटरचेंज के पास रुकी हुई थी. इसी दौरान पीछे से आ रहे डंपर ने बस को जोरदार टक्कर मार दी. टक्कर इतनी भीषण थी कि मिनी बस का पिछला हिस्सा पूरी तरह क्षतिग्रस्त हो गया और यात्रियों में चीख-पुकार मच गई.

हादसे में उत्तर प्रदेश के बागपत निवासी 50 वर्षीय चरण सिंह की मौके पर ही मौत हो गई. उनका शव सुल्तानपुर अस्पताल की मोर्चरी में रखवाया गया है. वहीं, घायलों को सुल्तानपुर अस्पताल पहुंचाया गया, जहां से पांच गंभीर घायलों को बेहतर इलाज के लिए कोटा रेफर किया गया.

मिनी बस में करीब 30 यात्री थे सवार

जानकारी के अनुसार, मिनी बस में करीब 30 यात्री सवार थे. सभी यात्री दिल्ली जल बोर्ड के कर्मचारी बताए जा रहे हैं, जो उज्जैन में बाबा महाकाल के दर्शन कर दिल्ली लौट रहे थे. घायलों में कल्पना सिंह भंडारी, गुड्डी जाटव, ओमबीर, उषा सिंह सहित अन्य यात्री शामिल हैं.

घटना की सूचना मिलते ही पुलिस और भारतीय राष्ट्रीय राजमार्ग प्राधिकरण (NHAI) की एंबुलेंस मौके पर पहुंची और राहत एवं बचाव कार्य शुरू किया गया. पुलिस ने डंपर को जब्त कर लिया है, जबकि चालक हादसे के बाद मौके से फरार हो गया है. पुलिस ने उसकी तलाश शुरू कर दी है और जल्दी ही उसके पकड़े जाने की उम्मीद है.

केंद्रीय सड़क परिवहन एवं राजमार्ग मंत्री नितिन गडकरी के एक्सप्रेसवे निरीक्षण कार्यक्रम से ठीक पहले हुए इस हादसे ने दिल्ली-मुंबई एक्सप्रेसवे पर भारी वाहनों की गति, सड़क सुरक्षा और आपातकालीन प्रबंधन व्यवस्था को लेकर कई सवाल खड़े कर दिए हैं.

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