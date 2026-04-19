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हिंदी न्यूज़राज्यराजस्थानJodhpur News: मंडोर उद्यान में घूमने पहुंचे पर्यटकों को मधुमक्खियों ने बनाया शिकार, महिलाएं-बच्चे घायल

Jodhpur News: मंडोर उद्यान में घूमने पहुंचे पर्यटकों को मधुमक्खियों ने बनाया शिकार, महिलाएं-बच्चे घायल

Jodhpur News In Hindi: जोधपुर के मंडोर उद्यान में रविवार को अचानक मधुमक्खियों के झुंड ने छुट्टी मनाने पहुंचे पर्यट कों के उपर हमला बोल दिया. अब मंडोर में लोग पूछ रहे हैं कि सुरक्षा कहां है?

By : करनपुरी, जोधपुर | Edited By: गौरव अग्निहोत्री | Updated at : 19 Apr 2026 07:30 PM (IST)
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जोधपुर के ऐतिहासिक मंडोर उद्यान में रविवार (19 अप्रैल) को छुट्टी मनाने पहुंचे पर्यटकों के लिए सैर उस वक्त खौफ में बदल गई, जब अचानक मधुमक्खियों के झुंड ने उन पर हमला बोल दिया. सैर का मजा कब डर में बदल जाए, कहना मुश्किल है. मंडोर में अब लोग पूछ रहे हैं कि सुरक्षा कहां है?

मधुमक्खियां के हमले से बने भगदड़ जैसे हालात

हरियाली और ऐतिहासिक छतरियों के बीच घूम रहे परिवारों को कुछ समझ आता, उससे पहले ही मधुमक्खियां चारों तरफ मंडराने लगीं. देखते ही देखते उद्यान में भगदड़ जैसे हालात बन गए. महिलाएं, बच्चे और बुजुर्ग जान बचाने के लिए इधर-उधर भागते नजर आए. जिसके बाद से लोगों में भारी आक्रोश है. उनका कहना है कि यह बड़ी लापरवाही, अगर किसी बच्चे या महिला को .भारी नुकसान पहुंचता तो उसकी जिम्मेदारी कौन लेता? 

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कई महिलाओं और बच्चों को मधुमक्खियों ने काटा

चारों तरफ चीख-पुकार मधुमक्खियों के डंक से बचने के लिए कोई चेहरे ढंकता दिखा, तो कोई पेड़ों और दीवारों के पीछे छिपता नजर आया. इस दौरान कुछ महिलाओं और बच्चों को मधुमक्खियों ने काट भी लिया, जिससे वे घबरा गए. लगातार हो रहे हमले स्थानीय लोगों के मुताबिक, यह कोई पहली घटना नहीं है. पिछले 3–4 दिनों से मंडोर उद्यान में मधुमक्खियों के हमले लगातार सामने आ रहे हैं, लेकिन अब तक कोई ठोस कदम नहीं उठाए गए.

घटना ने उद्यान की सुरक्षा व्यवस्था पर खड़े किए सवाल

सवालों के घेरे में सुरक्षा रविवार को भारी भीड़ के बीच हुई इस घटना ने उद्यान की सुरक्षा व्यवस्था पर सवाल खड़े कर दिए हैं. अगर समय रहते ध्यान नहीं दिया गया, तो कोई बड़ा हादसा भी हो सकता है. पर्यटकों के लिए चेतावनी फिलहाल उद्यान में जाने वाले लोगों को सतर्क रहने की सलाह दी जा रही है, खासकर बच्चों के साथ अतिरिक्त सावधानी बरतने की जरूरत है.

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About the author करनपुरी, जोधपुर

करनपुरी गोस्वामी ABP NEWS की डिजिटल टीम के साथ बतौर रिपोर्टर जुड़े हुई हैं. पत्रकारिता के क्षेत्र में उन्हें 12 साल का अनुभव है और पिछले 10 सालों से वे एबीपी के साथ जुड़े हुए हैं. राजस्थान के जोधपुर संभाग से जुड़ी हर खबर पर इनकी नजर रहती है. इससे पहले करनपुरी इंडिया टीवी के साथ भी काम कर चुके हैं.
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Published at : 19 Apr 2026 07:30 PM (IST)
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