राजस्थान के जालोर जिले के भीनमाल में अवैध पंचायत का मामला सामने आया है, जहां स्वयंभू पंचों ने एक परिवार को समाज से बहिष्कृत करने और शादी में शामिल होने वालों पर जुर्माना लगाने का फरमान जारी किया. लिव-इन विवाद को लेकर युवक पर 31 लाख और उसके बहनोई पर 4 लाख का जुर्माना लगाया गया है. पीड़ित परिवार ने पुलिस में रिपोर्ट दर्ज कर सख्त कार्रवाई की मांग की है.

वरदाराम माली की शादी में शामिल होने पर जुर्माना

भादरड़ा रोड निवासी वरदाराम माली ने पुलिस थाना भीनमाल में रिपोर्ट दर्ज कराते हुए आरोप लगाया कि समाज के कुछ स्वयंभू पंचों ने उनके परिवार के खिलाफ तुगलकी फरमान जारी कर दिया है. रिपोर्ट के अनुसार, वरदाराम माली के पुत्र और दो पुत्रियों की शादी होने वाली है. इसी को लेकर समाज के कुछ लोग समरथाराम, दीपाराम, बाबुलाल, जगदीश, सोमताराम, सरदाराराम और मांगीलाल ने कथित रूप से अवैध पंचायत बुलाकर फैसला सुनाया कि जो भी व्यक्ति इस परिवार की शादी में शामिल होगा, उसे समाज से बाहर कर दिया जाएगा और उस पर भारी जुर्माना लगाया जाएगा.

लिव-इन रिलेशनशिप को लेकर 31 लाख का जुर्माना

बताया जा रहा है कि पूरा विवाद परिवार के भतीजे विक्रम कुमार के लिव-इन रिलेशनशिप को लेकर शुरू हुआ. इसी मामले को आधार बनाते हुए पंचायत ने विक्रम कुमार पर 31 लाख रुपए का जुर्माना लगा दिया, जबकि उसके बहनोई पर भी 4 लाख रुपए का दंड लगाया गया. साथ ही विक्रम कुमार और पांचाराम को समाज से बहिष्कृत कर उनका हुक्का-पानी बंद कर दिया गया है. पीड़ित परिवार का आरोप है कि इस मामले में पहले से ही पुलिस थाना भीनमाल में मुकदमा दर्ज है, लेकिन गवाही देने से नाराज ये स्वयंभू पंच अब पूरे परिवार पर मुकदमा वापस लेने का दबाव बना रहे हैं और लगातार धमकियां दे रहे हैं.

पंचायत के फैसले के बाद लोग शादी में आने से डरे

स्थिति इतनी गंभीर हो गई कि दूल्हा-दुल्हन सहित परिवार के कई सदस्य रात में थाने पहुंचे और पुलिस को अपनी आपबीती बताई. दूल्हा और दुल्हन ने कहा कि पंचायत के इस फरमान के बाद समाज के लोग शादी में आने से डर रहे हैं, जिससे परिवार मानसिक रूप से परेशान है. पीड़ित वरदाराम माली ने पुलिस प्रशासन से आरोपियों के खिलाफ सख्त कार्रवाई की मांग की है. पुलिस ने मामला दर्ज कर जांच शुरू कर दी है और पूरे प्रकरण की जांच के बाद आगे की कार्रवाई की बात कही है.