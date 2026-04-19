जयपुर सेंट्रल जेल में ड्यूटी के दौरान जवान की संदिग्ध मौत, सर्विस राइफल से लगी गोली

पिंक सिटी जयपुर की सेंट्रल जेल में रविवार (19 अप्रैल) को एक दर्दनाक और चौंकाने वाली घटना सामने आई. जेल के वॉच टावर नंबर-2 पर तैनात राजस्थान आर्म्ड कांस्टेबुलरी (RAC) की 10वीं बटालियन के जवान गिरधारी लाल की संदिग्ध परिस्थितियों में मौत हो गई. शुरुआती जानकारी के मुताबिक जवान के सीने में गोली लगी थी, जो उसकी अपनी सर्विस राइफल से चली बताई जा रही है.

बताया जा रहा है कि गिरधारी लाल वॉच टावर नंबर-2 पर ड्यूटी पर तैनात थे. इसी दौरान अचानक गोली चलने की आवाज आई, जिससे पूरे जेल परिसर में हड़कंप मच गया. आसपास मौजूद स्टाफ मौके पर पहुंचा तो देखा कि जवान खून से लथपथ पड़ा हुआ था.

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अस्पताल में डॉक्टरों ने किया मृत घोषित

जेल प्रशासन ने तुरंत घायल जवान को अस्पताल पहुंचाया, लेकिन डॉक्टरों ने जांच के बाद उसे मृत घोषित कर दिया. गोली सीधे सीने में लगने की वजह से उसकी मौके पर ही हालत गंभीर हो गई थी.

फिलहाल यह साफ नहीं हो पाया है कि यह मामला आत्महत्या का है या फिर हथियार की सफाई के दौरान हुआ हादसा. शुरुआती जांच में यह आशंका जताई जा रही है कि जवान ने खुद को गोली मारी हो सकती है, लेकिन पुलिस अभी हर एंगल से मामले की जांच कर रही है.

जानकारी के अनुसार यह घटना जेल परिसर में बने अस्थायी बैरक के पास हुई. घटना के बाद पूरे जेल में सुरक्षा व्यवस्था और सख्त कर दी गई है. पुलिस और फॉरेंसिक टीम मौके से सबूत जुटा रही है.

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सवालों के घेरे में मौत की वजह

अगर यह आत्महत्या है, तो सबसे बड़ा सवाल यही है कि आखिर जवान ने ऐसा कदम क्यों उठाया. फिलहाल उसके परिवार और साथियों से पूछताछ की जा रही है, ताकि मानसिक स्थिति और किसी दबाव की जानकारी मिल सके.

पुलिस अधिकारियों का कहना है कि पोस्टमार्टम रिपोर्ट और फॉरेंसिक जांच के बाद ही मौत की असली वजह साफ हो पाएगी. फिलहाल पूरे मामले की गहन जांच जारी है.