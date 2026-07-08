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हिंदी न्यूज़राज्यराजस्थानदीपक खारवाल की मौत के 25 दिन बाद गर्भवती पत्नी ने खाया जहर, सरकारी वादों से थी निराश, AIIMS में भर्ती

दीपक खारवाल की मौत के 25 दिन बाद गर्भवती पत्नी ने खाया जहर, सरकारी वादों से थी निराश, AIIMS में भर्ती

Jaipur News In Hindi: जयपुर में नर्सिंग स्टाफ की नौकरी से हटाए जाने के बाद दीपक खारवाल ने जहर खा कर अपनी जान दे दी थी. इसके 25 दिनों बाद गर्भवती पत्नी ने भी जहर खा लिया, जो अभी एसएमएस में भर्ती है.

Written By : मोहम्मद मोईन |  Updated at : 08 Jul 2026 10:22 AM (IST)
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जयपुर में 12 जून को नौकरी से हटाए जाने के बाद संविदा पर नर्सिंग स्टाफ के तौर पर काम करने वाले दीपक खारवाल ने जहर खा कर अपनी जान दे दी थी. इस मामले में पूरे प्रदेश के नर्सिंग स्टाफ ने कई दिनों तक आंदोलन किया था. दीपक की खुदकुशी की घटना के बाद प्रशासन ने उसकी पत्नी को संविदा पर नौकरी और उचित आर्थिक मुआवजे का ऐलान किया था, लेकिन घटना के 25 दिन बीतने के बाद भी सरकारी द्वारा हमले में कोई भी कदम नहीं उठाए जाने से आहत दीपक की गर्भवती विधवा ने आज जहर खाकर जान देने की कोशिश की. गंभीर हालत में उसे जयपुर के एसएमएस अस्पताल में भर्ती कराया गया है, जहां उसकी हालत अब भी नाजुक बनी हुई है.

25 दिन के बाद भी सरकार द्वारा कदम ना उठाने पर पत्नी ने खाया जहर

जहर खाने वाली करिश्मा के पिता राम सिंह खारवाल का कहना है कि उनकी बेटी पहले से ही पति के दुनिया से जाने की वजह से सदमे में है. दामाद दीपक की खुदकुशी के बाद अफसरों ने बेटी करिश्मा से लंबे चौड़े वादे किए थे. उसे संविदा पर नौकरी दिए जाने का वादा किया गया था. इसके साथ ही उसे उचित आर्थिक मुआवजा दिए जाने की भी बात कही गई थी. करीब 25 दिन का वक्त बीत गया है लेकिन अभी तक सरकारी हमले की तरफ से कोई भी कदम नहीं उठाया गया है.

बहरहाल करिश्मा के जहर खाकर बेहोश होने के बाद उसे जयपुर के ही एसएमएस अस्पताल में भर्ती करादीपक खारवाल की मौत के 25 दिन बाद गर्भवती पत्नी ने खाया जहर, एसएमएस में हालत गंभीर
या गया है. डॉक्टर के मुताबिक उसने कीटनाशक दवा पी ली है. अगले 24 घंटे उसकी जिंदगी के लिए बेहद अहम है. जहर पीने वाली करिश्मा गर्भवती भी है. इलाज कर रहे डॉक्टर्स को उसके पेट में पल रहे बच्चे की जिंदगी को लेकर भी फिक्र है.

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टीकाराम जूली ने एसएमएस पहुंचकर हालात का लिया जायजा

बहरहाल करिश्मा के जहर खाने की घटना पर सियासत भी शुरू हो गई है. राजस्थान विधानसभा में विपक्ष के नेता टीकाराम जूली ने भी एसएमएस अस्पताल पहुंचकर जहर पीने वाली करिश्मा का हाल जाना है. उन्होंने भजनलाल शर्मा सरकार पर सियासी निशाना भी साधा है. उनका कहना है कि सरकार को गरीब संविदा कर्मचारियों के बजाय बड़े उद्योगपतियों की फिक्र है. गौरतलब है कि करिश्मा के पति दीपक ने भी नौकरी से हटाए जाने के बाद खुदकुशी की थी.

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About the author मोहम्मद मोईन

मोहम्मद मोईन को पत्रकारिता का करीब तीन दशक का अनुभव है. वह प्रिंट - इलेक्ट्रानिक और डिजिटल तीनों ही माध्यमों में सालों तक काम कर चुके हैं. ABP नेटवर्क से वह पिछले करीब 18 सालों, स्टार न्यूज़ के समय से ही जुड़े हुए हैं. राजनीति - धर्म और लीगल टापिक के साथ सम सामयिक विषयों के एक्सपर्ट हैं. पत्रकार होने के साथ ही राजनीतिक विश्लेषक, एक्सपर्ट पैनलिस्ट, आलोचक और टिप्पणीकार भी हैं. इनकी चुनावी भविष्यवाणी ज्यादातर मौकों पर सटीक साबित हुई है. 8 लोकसभा चुनाव और कई विधानसभा चुनाव कवर कर चुके हैं. 7 कुंभ और महाकुंभ की कवरेज कर अपनी अलग पहचान बनाई है. यह अपनी बेबाक- निष्पक्ष और तथ्यपरक पत्रकारिता के लिए जाने जाते हैं. मोहम्मद मोईन ने चार विषयों पत्रकारिता एवं जनसंचार, राजनीति विज्ञान, हिंदी और मध्यकालीन व आधुनिक इतिहास विषयों में मास्टर डिग्री यानी स्नातकोत्तर किया हुआ है. लॉ ग्रेजुएट भी हैं. देश के कई राज्यों में काम करने का अनुभव रखते हैं. देश की तमाम नामचीन हस्तियों का इंटरव्यू ले चुके हैं और कई चर्चित घटनाओं को कवर चुके हैं. 
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Published at : 08 Jul 2026 10:22 AM (IST)
Tags :
Rajasthan Government RAJASTHAN NEWS JAIPUR NEWS
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