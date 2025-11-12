राजस्थान में कांग्रेस जिलाध्यक्षों की सूची का काउंटडाउन शुरू, जल्द होगी नामों की घोषणा

प्रदेश में संगठन सृजन अभियान के तहत जिलाध्यक्षों की नियुक्ति का काउंटडाउन शुरू हो चुका है अगले 48 घंटों के भीतर 50 जिलाध्यक्षों की सूची जारी हो सकती है. सूत्रों के अनुसार राहुल गांधी और संगठन महासचिव के.सी वेणुगोपाल के बीच जिलेवार नामों पर चर्चा हो चुकी है आधा दर्जन ज़िलों पर कुछ पेंच फंसे हुए थे जिन पर भी अब सहमति बन चुकी है हालांकि सुनने में आया है कि आज या कल में राहुल गांधी PCC चीफ़ सहित प्रदेश के नेताओं से वर्चुअली है बैठक कर सकते हैं.

पारदर्शिता के लिए पर्यवेक्षकों की नियुक्ति

संगठन सृजन अभियान के तहत अब प्रदेश में जिला अध्यक्षों की सूची अगले दो दिन के भीतर किसी भी वक़्त जारी हो सकती है. अभियान में पारदर्शिता रखने के लिए राहुल गांधी ने पर्यवेक्षकों की नियुक्ति की थी जिनकी रिपोर्ट के आधार पर प्रदेश में जिला अध्यक्षों की नियुक्ति की जानी है राजस्थान में 4 अक्टूबर अक्टूबर तक पर्यवेक्षकों ने अपनी रिपोर्ट तैयार कर आलाकमान को सौंप दी थी जिसके बाद संगठन महासचिव ने प्रदेश प्रभारी, PCC चीफ़ और नेता प्रतिपक्ष से भी वन टू वन संवाद कर ज़िले वार नामों पर चर्चा की गई.

सिफ़ारिश नहीं, रिपोर्ट बनी चयन का आधार

वहीं बताया जा रहा है जिलाध्यक्षों के चयन में किसी भी नेता की सिफ़ारिश को प्राथमिकता नहीं दी गई पर्यवेक्षकों की रिपोर्ट को ही मुख्य आधार माना गया है. जिलाध्यक्षों की सूची में 4-5 ज़िलों में महिला जिलाध्यक्ष भी देखने को मिल सकती है वहीं अल्पसंख्यक और दलित वर्ग को भी साधने का प्रयास किया जा रहा है. वहीं जिन ज़िलों में लंबे समय से एक ही जाति के जिलाध्यक्ष बन रहे थे नए फ़ॉर्मूले के तहत वहां भी बदलाव देखे जा सकते हैं. जिलाध्यक्षों की सूची में कई चौंकाने वाले नाम भी होंगे.

संभावित नामों को लेकर चर्चा तेज

जयपुर में पुष्पेंद्र भारद्वाज और सुनील शर्मा के नाम की चर्चा है तो वहीं सीकर और झुंझुनू में महिलाओं को मौक़ा दिया जा सकता है. अजमेर और डीडवाना-कुचामन को लेकर कहा जा रहा है कि यदि अजमेर में नसीम अख़्तर को मौक़ा मिलता है तो फिर डीडवाना कुचामन में चेतन डूडी को जिलाध्यक्ष बनाया जा सकता है, और यदि अजमेर में विकास चौधरी जिलाध्यक्ष बनते हैं तो वो डीडवाना-कुचामन में ज़ाकिर हुसैन गैसावत जिलाध्यक्ष बन सकते हैं.