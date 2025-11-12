हिंदीEnglishमराठीਪੰਜਾਬੀবাংলাગુજરાતીநாடுదేశం
राजस्थानAnta Exit Poll 2025: नरेश मीणा ने कांग्रेस को पहुंचाया बड़ा नुकसान? बढ़े हुए मतदान के क्या हैं मायने? जानें पत्रकारों का एग्जिट पोल

Anta Exit Poll 2025: नरेश मीणा ने कांग्रेस को पहुंचाया बड़ा नुकसान? बढ़े हुए मतदान के क्या हैं मायने? जानें पत्रकारों का एग्जिट पोल

Anta Exit Poll 2025: अंता उपचुनाव में 82% मतदान ने चौंकाया. पत्रकार मानते हैं BJP और कांग्रेस में टक्कर है, पर नरेश मीणा ने कांग्रेस को नुकसान पहुंचाया. कुछ का मानना है मीणा और BJP में सीधी टक्कर है.

By : मुबारिक खान | Edited By: निमिषा श्रीवास्तव | Updated at : 12 Nov 2025 10:11 AM (IST)
Preferred Sources

अंता विधानसभा सीट पर हुए उपचुनाव में मतदान के आंकड़ों ने सभी को चौंका दिया. कहीं न कहीं नतीजे भी चौंकाने वाले हो सकते हैं. आमतौर पर उपचुनावों में मतदान प्रतिशत बढ़ता नहीं है, लेकिन इस सीट पर हुए त्रिकोणीय संघर्ष में वोटर टर्नआउट काफी ज्यादा दिखाई दिया. मतदान करीब 82 प्रतिशत रहा. ऐसे में इस सीट पर किसके पक्ष में नतीजे रहेंगे, ये देखने वाली बात होगी. 

बहरहाल, अंता उपचुनाव के नतीजे तो 14 नवंबर को ही आएंगे, लेकिन उससे पहले हमने इसको समझने का प्रयास किया है. आखिर ये नतीजा किसके पक्ष में रहने वाला है?

नरेश मीणा ने कांग्रेस को पहुंचाया नुकसान?

चुनावी गणित को लेकर पत्रकार शशि मोहन शर्मा ने बताया कि यहां सीधे तौर पर बीजेपी और कांग्रेस में टक्कर रहेगी. हालांकि बढ़े हुए मतदान प्रतिशत का कुछ हद तक फायदा नरेश मीणा को भी होगा. इसके बावजूद सीधा मुकाबला बीजेपी और कांग्रेस के बीच ही है. पत्रकार ने वजह बताते हुए कहा कि बीजेपी के वोटर्स में सेंध लगाना आसान नहीं था. माली वोटर्स, ब्राह्मण, वैश्य और धाकड़ समाज बीजेपी का कोर वोटर है. यहां कांग्रेस और नरेश मीणा सेंध नहीं लगा पाए. नरेश मीणा ने कांग्रेस को ज़रूर नुकसान पहुंचाया है, लेकिन वे मीणा समाज के अलावा दूसरे वोटर्स को प्रभावित नहीं कर सके.

वसुंधरा राजे ने बीजेपी की राह बनाई आसान?

पत्रकार अवधेश पारीक ने कहा कि नरेश मीणा के चुनाव लड़ने से सीधे तौर पर कांग्रेस को नुकसान हुआ है. कांग्रेसी वोटर काफ़ी हद तक नरेश मीणा की ओर शिफ्ट हुआ है, बढे हुए मतदान प्रतिशत को लेकर उन्होंने कहा कि ये नरेश मीणा के लिए फायदेमंद हो सकता है. कांग्रेसी प्रत्याशी पर जो भ्रष्टाचार के आरोप लगाए उसको दोनों विपक्षी नेताओं ने मुद्दा बनाया. इसका काउंटर कांग्रेस के पास नहीं था, जिसके चलते आम वोटर शिफ्ट हुआ है. यहां अब बीजेपी और नरेश में सीधी टक्कर है. वसुंधरा राजे का मोर्चा संभालना भी काफी अहम माना जा रहा है.

अंता में कांग्रेस तीसरे स्थान पर रहेगी?

पत्रकार विवेक श्रीवास्तव ने बताया कि नतीजे काफी चौंकाने वाले रहेंगे. बढ़ा हुआ मतदान निश्चित तौर पर नरेश मीणा के पक्ष में जाने वाला है. वहीं, कांग्रेस को लेकर उन्होंने कहा कि शुरू से ही कांग्रेस चुनाव नहीं उठा पाई. मुद्दों से ज़्यादा कांग्रेस प्रत्याशी पर जो आरोप थे वो अंत तक हावी रहे. बीजेपी का वोटर तो वहीं रहा लेकिन कांग्रेस के वोटों में सेंध हुई है. नरेश मीणा ने अपने समाज के अलावा भी दूसरी जातियों के युवा वर्ग को प्रभावित किया है. ग्रामीण क्षेत्रों में 85% से अधिक मतदान होना नरेश मीणा पक्ष में नतीजे बता रहा है, यहां सीधी टक्कर नरेश और बीजेपी में है. कांग्रेस या तीसरे स्थान पर रहेगी.

त्रिकोणीय मुकाबले की भी उम्मीद

इसके अलावा, पत्रकार रमेश कुमावत ने कहा कि अंता में 80% से अधिक हुए मतदान ने बीजेपी और कांग्रेस की चिंताएं बढ़ा दी हैं. मुख्य लड़ाई बीजेपी के मोरपाल सुमन और निर्दलीय नरेश मीणा के बीच में लग रही है. हालांकि कांग्रेस के प्रमोद जैन भाया राजनीति के माहिर खिलाड़ी हैं, हर तरह से सक्षम नेता हैं. जातीय समीकरणों से इतर खुद का एक वोट बैंक है. ऐसे में मुकाबला त्रिकोणीय ही समझा जाए.

About the author मुबारिक खान

मुबारिक खान को पत्रकारिता में करीब 8 सालों का अनुभव है. उन्होंने राजस्थान की राजनीतिक खबरों के साथ-साथ ट्रांसपोर्ट, एजुकेशन और मेडिकल क्षेत्र से जुड़ी ख़बरों की रिपोर्टिंग की है. 2023 के विधानसभा और 2024 के लोकसभा चुनाव में राजस्थान की अलग-अलग विधानसभा सीटों पर ग्राउंड जीरो से रिपोर्टिंग की. आनंदपाल एनकाउंटर और लॉरेंस बिश्नोई गैंग की मैडम माया पर स्टोरी ने खूब सुर्खियां बटोरी. मुबारिक खान ने राजस्थान यूनिवर्सिटी से स्नातक की पढ़ाई करने के बाद बीजेएमसी में डिप्लोमा प्राप्त किया.
Published at : 12 Nov 2025 10:11 AM (IST)
Embed widget