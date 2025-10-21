हिंदीEnglishमराठीਪੰਜਾਬੀবাংলাગુજરાતીநாடுదేశం
Diwali 2025फोटो गैलरीIdeas of IndiaINDIA AT 2047वेब स्टोरीजEvents
एक्सप्लोरर
लाइव टीवीप्रीमियमवीडियोशॉर्ट वीडियोवेब स्टोरीजफोटो गैलरीपॉडकास्ट्समूवी रिव्यूओपिनियन
यूजफुल
पर्सनल लोन EMI कैलकुलेटर पिन कोड फाइंडर कम्पैटिबिलिटी कैलकुलेटर कार लोन EMI कैलकुलेटर बीएमआई कैलकुलेटर होम लोन EMI कैलकुलेटर एज कैलकुलेटर एजुकेशन लोन EMI कैलकुलेटर पेट्रोल की कीमत डीज़ल की कीमत सोने की कीमत चांदी की कीमत AQI
हिंदी न्यूज़राज्यराजस्थानगोवर्धन असरानी: हमेशा यादों में रहेंगे 'अंग्रेजों के जमाने के जेलर', जयपुर से था गहरा नाता, अशोक गहलोत ने जताया दुख

गोवर्धन असरानी: हमेशा यादों में रहेंगे 'अंग्रेजों के जमाने के जेलर', जयपुर से था गहरा नाता, अशोक गहलोत ने जताया दुख

Asrani Passes Away: मशहूर अभिनेता असरानी, जो 'शोले' में जेलर के किरदार से लोकप्रिय हुए, का 84 वर्ष की आयु में दीपावली के दिन निधन हो गया. उनके निधन से फिल्म जगत में शोक की लहर दौड़ गई.

By : निमिषा श्रीवास्तव | Updated at : 21 Oct 2025 11:15 AM (IST)
Preferred Sources

हम सबके चहेते 'जेलर' असरानी ने दीपावाली के दिन दुनिया को अलविदा कह दिया. जेलर यानी गोवर्धन असरानी अपने शोले के किरदार के लिए खूब फेमस हुए थे. 'आधे इधर जाएं, आधे उधर जाएं और बाकी मेरे पीछे आएं' कहकर सबको हंसाने वाले असरानी का 84 साल की उम्र में देहांत हो गया. उनके निधन की खबर ने दीवाली के जश्न को फीका कर दिया और फिल्म इंडस्ट्री में मातम छा गया. 

कांग्रेस के सीनियर नेता और राजस्थान के पूर्व मुख्यमंत्री अशोक गहलोत ने भी असरानी को याद किया और उनके निधन पर गहरा शोक व्यक्त किया. अशोक गहलोत ने सोशल मीडिया प्लेटफॉर्म एक्स पर पोस्ट कर लिखा, "शोले में अपने किरदार से पहचान बनाने वाले फिल्म अभिनेता एवं जयपुर के रहने वाले श्री गोवर्धन असरानी के निधन का समाचार दुखद है. फिल्म करियर में उनके द्वारा निभाए गए अनेकों किरदारों को हमेशा याद रखा जाएगा."

जयपुर से असरानी का था गहरा नाता

अशोक गहलोत ने आगे लिखा कि वे ईश्वर से दिवंगत आत्मा को शांति और उनके परिजनों को हिम्मत देने की प्रार्थना करते हैं. बता दें, केवल शोले के जेलर के तौर पर ही नहीं, बल्कि असरानी के सैकड़ों किरदारों ने हिंदी सिनेमा के चहेतों का खूब मनोरंजन किया. असरानी का ताल्लुक जयपुर से ही था. उनका शुरुआती जीवन इसी शहर में बीता. 

वह जयपुर के एक सिंधी परिवार में पैदा हुए थे और यहीं उन्होंने अपनी शुरुआती पढ़ाई पूरी की थी. बाद में, असरानी अपने एक्टिंग करियर के लिए मुंबई की ओर बढ़ गए. हालांकि, जन्मस्थली और अपने घर और शहर से उनका नाता हमेशा जुड़ा रहा. 

और पढ़ें

About the author निमिषा श्रीवास्तव

निमिषा श्रीवास्तव ने लखनऊ यूनिवर्सिटी से पत्रकारिता में ग्रेजुएशन करने के बाद माखनलाल चतुर्वेदी राष्ट्रीय पत्रकारिता एवं संचार विश्वविद्यालय से मास कम्यूनिकेशन में मास्टर्स की डिग्री ली है. इनको पत्राकारिता के क्षेत्र  में 5 साल से ज्यादा का अनुभव है. इस दौरान इन्होंने राजनीति, क्राइम और हेल्थ-लाइफस्टाइल बीट पर काम किया है. अभी निमिषा एबीपी न्यूज के डिजिटल विंग में अपनी सेवाएं दे रही हैं. निमिषा को इतिहास, साहित्य और कविताएं पढ़ने में रुचि है. 
Read
Published at : 21 Oct 2025 11:13 AM (IST)
Tags :
Ashok Gehlot Rajasthan News Ashok Gehlot  Govardhan Asrani CONGRESS
और पढ़ें
Sponsored Links by Taboola
Advertisement

टॉप हेडलाइंस

विश्व
'आपकी मां ने...', ट्रंप के खिलाफ जहर उगलने वाले पत्रकार पर भड़कीं व्हाइट हाउस की प्रेस सेक्रेटरी कैरोलिन लीविट
'आपकी मां ने...', ट्रंप के खिलाफ जहर उगलने वाले पत्रकार पर भड़कीं व्हाइट हाउस की प्रेस सेक्रेटरी कैरोलिन लीविट
महाराष्ट्र
कहीं सिलेंडर ब्लास्ट तो कहीं आधी रात में लगी आग, दीपावली पर नवी मुंबई में 6 लोगों की मौत
कहीं सिलेंडर ब्लास्ट तो कहीं आधी रात में लगी आग, दीपावली पर नवी मुंबई में 6 लोगों की मौत
बॉलीवुड
हार्दिक पांड्या ने गर्लफ्रेंड माहिका शर्मा संग मनाई दिवाली, लाल आउटफिट में किया ट्विनिंग
हार्दिक पांड्या ने गर्लफ्रेंड माहिका शर्मा संग मनाई दिवाली, लाल आउटफिट में किया ट्विनिंग
स्पोर्ट्स
रिजवान की छुट्टी, शाहीन बने पाकिस्तान के नए कप्तान! PCB ने बैठक के बाद लिया अहम फैसला
रिजवान की छुट्टी, शाहीन बने पाकिस्तान के नए कप्तान! PCB ने बैठक के बाद लिया अहम फैसला
Advertisement

वीडियोज

Bihar Election 2025: महागठबंधन में आपस में रार जारी है...आपस में ही सियासत भारी है!
बिना बहुमत मिले 9 बार CM कैसे बन गए Nitish Kumar ?
Bihar Election 2025: Tej Pratap, Kushwaha, Manjhi, Sahani से लेकर Chirag और Prashant तक सब है बम!
Congress में संकट विकट..बेचे जा रहे टिकट!
Bihar Election 2025: कहां फूटे चुनावी बम,किसने दिखाया दम ?
Advertisement

फोटो गैलरी

Advertisement
Petrol Price Today
₹ 136 / litre -78
New Delhi
Check price for your location
Diesel Price Today
₹ 98 / litre -78
New Delhi
Check price for your location

Source: IOCL

हॅलो गेस्ट
एडवर्टाइज विथ असप्राइवेसी पॉलिसीकॉन्टैक्ट अससेंड फीडबैकअबाउट असकरियर्स

पर्सनल कार्नर

टॉप आर्टिकल्स
टॉप रील्स
विश्व
'आपकी मां ने...', ट्रंप के खिलाफ जहर उगलने वाले पत्रकार पर भड़कीं व्हाइट हाउस की प्रेस सेक्रेटरी कैरोलिन लीविट
'आपकी मां ने...', ट्रंप के खिलाफ जहर उगलने वाले पत्रकार पर भड़कीं व्हाइट हाउस की प्रेस सेक्रेटरी कैरोलिन लीविट
महाराष्ट्र
कहीं सिलेंडर ब्लास्ट तो कहीं आधी रात में लगी आग, दीपावली पर नवी मुंबई में 6 लोगों की मौत
कहीं सिलेंडर ब्लास्ट तो कहीं आधी रात में लगी आग, दीपावली पर नवी मुंबई में 6 लोगों की मौत
बॉलीवुड
हार्दिक पांड्या ने गर्लफ्रेंड माहिका शर्मा संग मनाई दिवाली, लाल आउटफिट में किया ट्विनिंग
हार्दिक पांड्या ने गर्लफ्रेंड माहिका शर्मा संग मनाई दिवाली, लाल आउटफिट में किया ट्विनिंग
स्पोर्ट्स
रिजवान की छुट्टी, शाहीन बने पाकिस्तान के नए कप्तान! PCB ने बैठक के बाद लिया अहम फैसला
रिजवान की छुट्टी, शाहीन बने पाकिस्तान के नए कप्तान! PCB ने बैठक के बाद लिया अहम फैसला
विश्व
'अफगानिस्तान के साथ सीजफायर तभी तक...', पाकिस्तान के विदेश मंत्री ख्वाजा आसिफ ने साफ कर दिए नापाक मंसूबे
'अफगानिस्तान के साथ सीजफायर तभी तक...', PAK विदेश मंत्री ने साफ कर दिए नापाक मंसूबे
उत्तर प्रदेश और उत्तराखंड
Pictures: बाबा विश्वनाथ की नगरी काशी में दीपोत्सव की धूम, गंगा आरती के मनोरम दृश्य ने लुभाया मन
बाबा विश्वनाथ की नगरी काशी में दीपोत्सव की धूम, गंगा आरती के मनोरम दृश्य ने लुभाया मन
जनरल नॉलेज
घर को लोहे जैसा मजबूत कैसे बनाती है सीमेंट, आखिर इसमें ऐसा क्या मिलाया जाता है?
घर को लोहे जैसा मजबूत कैसे बनाती है सीमेंट, आखिर इसमें ऐसा क्या मिलाया जाता है?
यूटिलिटी
Cash Transaction Rule: एक दिन में कितना निकाला जा सकता है कैश, जानें क्या कहते हैं इनकम टैक्स के नियम
एक दिन में कितना निकाला जा सकता है कैश, जानें क्या कहते हैं इनकम टैक्स के नियम
ENT LIVE
राइज एंड फॉल के विजेता अर्जुन बिजलानी ने रियलिटी शो की ट्रॉफी उठाई
राइज एंड फॉल के विजेता अर्जुन बिजलानी ने रियलिटी शो की ट्रॉफी उठाई
ENT LIVE
भोजपुरी फिल्म ‘जया’ का जलवा! रत्नाकर कुमार की फिल्म ने सबरंग अवॉर्ड्स में जीते 4 बड़े सम्मान
भोजपुरी फिल्म ‘जया’ का जलवा! रत्नाकर कुमार की फिल्म ने सबरंग अवॉर्ड्स में जीते 4 बड़े सम्मान
ENT LIVE
राइज एंड फॉल सीजन 1 का फिनाले, आरुष भोला जीते, पवन सिंह भी जश्न में शामिल
राइज एंड फॉल सीजन 1 का फिनाले, आरुष भोला जीते, पवन सिंह भी जश्न में शामिल
ENT LIVE
Bigg Boss 19 new promo: मालती ने नेहल चुडासमा के कपड़ों का मजाक उड़ाया, जिससे कुनिका और अशनूर कौर हैरान रह गईं
Bigg Boss 19 new promo: मालती ने नेहल चुडासमा के कपड़ों का मजाक उड़ाया, जिससे कुनिका और अशनूर कौर हैरान रह गईं
ENT LIVE
Mahayodha Ram Review श्री राम के त्याग, प्रतिष्ठा की कहानी के साथ महान एनीमेशन
Mahayodha Ram Review श्री राम के त्याग, प्रतिष्ठा की कहानी के साथ महान एनीमेशन
Embed widget