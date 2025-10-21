हम सबके चहेते 'जेलर' असरानी ने दीपावाली के दिन दुनिया को अलविदा कह दिया. जेलर यानी गोवर्धन असरानी अपने शोले के किरदार के लिए खूब फेमस हुए थे. 'आधे इधर जाएं, आधे उधर जाएं और बाकी मेरे पीछे आएं' कहकर सबको हंसाने वाले असरानी का 84 साल की उम्र में देहांत हो गया. उनके निधन की खबर ने दीवाली के जश्न को फीका कर दिया और फिल्म इंडस्ट्री में मातम छा गया.

कांग्रेस के सीनियर नेता और राजस्थान के पूर्व मुख्यमंत्री अशोक गहलोत ने भी असरानी को याद किया और उनके निधन पर गहरा शोक व्यक्त किया. अशोक गहलोत ने सोशल मीडिया प्लेटफॉर्म एक्स पर पोस्ट कर लिखा, "शोले में अपने किरदार से पहचान बनाने वाले फिल्म अभिनेता एवं जयपुर के रहने वाले श्री गोवर्धन असरानी के निधन का समाचार दुखद है. फिल्म करियर में उनके द्वारा निभाए गए अनेकों किरदारों को हमेशा याद रखा जाएगा."

जयपुर से असरानी का था गहरा नाता

अशोक गहलोत ने आगे लिखा कि वे ईश्वर से दिवंगत आत्मा को शांति और उनके परिजनों को हिम्मत देने की प्रार्थना करते हैं. बता दें, केवल शोले के जेलर के तौर पर ही नहीं, बल्कि असरानी के सैकड़ों किरदारों ने हिंदी सिनेमा के चहेतों का खूब मनोरंजन किया. असरानी का ताल्लुक जयपुर से ही था. उनका शुरुआती जीवन इसी शहर में बीता.

वह जयपुर के एक सिंधी परिवार में पैदा हुए थे और यहीं उन्होंने अपनी शुरुआती पढ़ाई पूरी की थी. बाद में, असरानी अपने एक्टिंग करियर के लिए मुंबई की ओर बढ़ गए. हालांकि, जन्मस्थली और अपने घर और शहर से उनका नाता हमेशा जुड़ा रहा.