जोधपुर एम्स के डॉक्टरों की एक चूक ने ले ली मरीज की जान, नाम के कंफ्यूजन में दूसरे को चढ़ाया खून

अखिल भारतीय आयुर्विज्ञान संस्थान (एम्स), जोधपुर में चिकित्साकर्मियों की गंभीर लापरवाही का मामला सामने आया है. अस्पताल के इमरजेंसी वार्ड में मरीज के नाम की गफलत में गलत मरीज को खून चढ़ा दिया गया, जिससे 50 वर्षीय मांगीलाल नामक मरीज की मौत हो गई. मांगीलाल को गत शनिवार (11 अक्टूबर) को गलत खून चढ़ाया गया था.

जानकारी के अनुसार, एम्स में दो मरीज मांगीलाल नाम से भर्ती थे. 80 वर्षीय मांगीलाल को एनीमिया के चलते खून चढ़ाया जाना था, जबकि 50 वर्षीय मांगीलाल को मधुमक्खियों के काटने से भर्ती किया गया था. लापरवाही के चलते खून गलत मरीज को चढ़ा दिया गया. आधे से अधिक यूनिट चढ़ जाने के बाद जब सीनियर डॉक्टर पहुंचे तो गलती का खुलासा हुआ.

खून चढ़ने से मरीज की मौत

डॉक्टरों ने तुरंत खून चढ़ाना रोका और बैग को डस्टबिन में फेंक दिया, यह घटना 11 अक्टूबर की है, डॉक्टर 50 वर्षीय मांगीलाल को बचाने के प्रयास में जुटे रहे लेकिन मरीज की हालत गंभीर हो चुकी थी. आज दीपावली के मौके पर उसकी मौत हो गई.

घटना के बाद परिजनों ने एम्स परिसर में ही धरना दे दिया और दोषियों के खिलाफ सख्त कार्रवाई की मांग की. सूचना मिलने पर बासनी थाना प्रभारी नितिन दवे मौके पर पहुंचे और समझाइश के बाद शव का पोस्टमार्टम कराया गया.

एम्स प्रशासन ने शुरू की जांच

एम्स प्रशासन ने मामले की जांच के आदेश दिए हैं. प्रवक्ता ने बताया कि संबंधित कर्मचारियों की जिम्मेदारी तय की जा रही है और दोषियों पर नियमानुसार कार्रवाई होगी. यह घटना देश के शीर्ष स्वास्थ्य संस्थान में सुरक्षा और सतर्कता के स्तर पर गंभीर सवाल खड़े करती है.

वहीं अस्पताल प्रशासन और डॉक्टरों की लापरवाही गहरे सवाल खड़े हो रहे है. इस घटना के बाद अस्पताल में हड़कंप मच गया. वहीं युवक के परिजनों को रो-रोकर बुरा हाल है. गु्स्साए परिजन न्याय की मांग कर रहे हैं. डॉक्टरों के खिलाफ उचित जांच बैठाने के बाद कार्रवाई की जाएगी.