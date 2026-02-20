भीलवाड़ा शहर में सोशल मीडिया एक पोस्ट ने हलचल मचा दी. यहां के एक युवक को उत्तर प्रदेश के मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ को लेकर एक कथित विवादास्पद टिप्पणी करना भारी पड़ गया. इस विवादित टिप्पणी के बाद पुलिस हरकत में आई और कुछ ही घंटों में युवक को हिरासत में ले लिया गया.

राजस्थान के भीलवाड़ा शहर के भीमगंज थाना क्षेत्र में रहने वाले समाज विशेष के 38 वर्षीय युवक को उत्तर प्रदेश के मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ के खिलाफ सोशल मीडिया पर आपत्तिजनक टिप्पणी करने के आरोप में पुलिस ने डिटेन कर लिया है. मामला सामने आते ही भीमगंज थाना पुलिस ने त्वरित कार्रवाई करते हुए प्रकरण दर्ज किया और आरोपी को पूछताछ के लिए हिरासत में ले लिया.

पोस्ट से सोशल मीडिया पर बढ़ा तनाव

सूत्रों के अनुसार युवक ने अपने सोशल मीडिया अकाउंट और कुछ व्हाट्सएप ग्रुप्स में ऐसी टिप्पणी साझा की, जिसे पुलिस ने सांप्रदायिक सद्भाव को प्रभावित करने वाला माना. पोस्ट वायरल होने की आशंका के चलते पुलिस ने तुरंत डिजिटल ट्रैकिंग शुरू की.

मामले पर पुलिस अधीक्षक ने दी यह जानकारी

भीलवाड़ा जिला पुलिस अधीक्षक धर्मेंद्र सिंह ने बताया कि मामले की गंभीरता को देखते हुए तत्काल एफआईआर दर्ज की गई है. आरोपी के मोबाइल फोन को जब्त कर फॉरेंसिक साइंस लेबोरेटरी (एफएसएल) की टीम को भेजा जा रहा है, जहां डिजिटल कंटेंट का तकनीकी विश्लेषण किया जाएगा.

डिजिटल जांच के घेरे में कई ग्रुप पुलिस अब यह भी खंगाल रही है कि संबंधित पोस्ट किन-किन व्हाट्सएप ग्रुप्स और अन्य सोशल मीडिया प्लेटफॉर्म्स पर साझा की गई. साइबर टीम इस बात की पड़ताल कर रही है कि क्या इस पोस्ट से किसी प्रकार का सांप्रदायिक तनाव फैलने की आशंका बनी या इसे संगठित रूप से प्रसारित किया गया.

मामले में आरोपी से शुरू की पूछताछ

आरोपी समाज विशेष के युवक से गहन पूछताछ की जा रही है. पुलिस यह भी जांच कर रही है कि पोस्ट स्वप्रेरित थी या किसी के उकसावे में आकर साझा की गई. फिलहाल कानून-व्यवस्था बनाए रखने के लिए क्षेत्र में सतर्कता बढ़ा दी गई है.

इस घटनाक्रम ने एक बार फिर सोशल मीडिया के जिम्मेदार उपयोग और डिजिटल मंचों पर की जाने वाली टिप्पणियों के कानूनी परिणामों को लेकर गंभीर सवाल खड़े कर दिए हैं. पुलिस का कहना है कि जांच पूरी होने के बाद आगे की कानूनी कार्रवाई की जाएगी.