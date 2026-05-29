राजस्थान के मंत्री पर FIR! पुलिसकर्मी ने लगाए 7 गंभीर आरोप, मुश्किल में फंसे गौतम दक

राजस्थान की भजनलाल शर्मा सरकार में मंत्री गौतम दक की मु्श्किलें बढ़ती दिख रही हैं. थाने पहुंचकर पुलिसकर्मियों के साथ गाली गलौज करने के मामले में सहकारिता मंत्री गौतम दक के खिलाफ FIR दर्ज हो गई है. चित्तौड़गढ़ के डूंगला थाने के SHO शैतान सिंह ने मंत्री के खिलाफ यह केस दर्ज कराया है.

दरअसल, ड्यूटी पर तैनात पुलिसकर्मियों से गाली गलौज करने, उनके साथ बदसलूकी करने, सरेआम बेइज्जत करने, सरकारी काम में बाधा डालने, रौब दिखाते हुए डराने धमकाने, ट्रांसफर करने और नौकरी छीन लेने की धमकी देने और मारपीट की कोशिश करने की तहरीर के आधार पर गौतम दक के खिलाफ यह मुकदमा दर्ज किया गया है.

मंत्री की धमकियों से तनाव में आ गए थे SHO

SHO शैतान सिंह की शिकायत में कहा गया है कि 25 मई को दोपहर में मंत्री गौतम दक डूंगला थाने पहुंचे थे. उन्होंने फोन कर शैतान सिंह को थाने के बाहर बुलाया. उनके बाहर आने पर मंत्री ने कांस्टेबल लक्ष्मी नारायण और विष्णु कुमार को भी बुलाया. इसके बाद मंत्री बिना कुछ सुने ही सीधे तौर पर गाली गलौज करने लगे.

SHO शैतान सिंह की शिकायत में यह भी कहा गया है कि मंत्री के व्यवहार और धमकियों से वह मानसिक तनाव में आ गए थे. कई दिन तक अवसाद में रहे थे. इस वजह से उन्होंने देर से रिपोर्ट दर्ज कराई है.

मंत्री गौतम दक की सफाई- 'वायरल ऑडियो मेरा नहीं'

अब मंत्री के खिलाफ एफआईआर दर्ज होने से हड़कंप मच गया है. हालांकि, आरोपी मंत्री गौतम दक ने बीते दिन ही 12 सेकंड का वीडियो जारी कर अपनी सफाई पेश की थी. उन्होंने कहा था कि एआई ऑडियो तकनीक का इस्तेमाल कर उनके खिलाफ ऐसा क्लिप तैयार किया गया है. इसमें सुनाई दे रही आवाज उनकी नहीं है.

'BJP का असली चाल-चरित्र यही'- कांग्रेस

एफआईआर दर्ज होने के बाद मंत्री गौतम दक के पास अब कोई जवाब नहीं बचा है. कांग्रेस ने इस ऑडियो को लेकर बीजेपी और भजनलाल शर्मा सरकार पर जमकर निशाना साधा था. पूर्व कैबिनेट मंत्री प्रताप सिंह खाचरियावास ने कहा था कि वायरल ऑडियो ही बीजेपी का असली चाल-चरित्र और चेहरा है.