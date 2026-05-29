अपनी कार में पेट्स के लिए लगवा लें ये गैजेट, सफर पर कभी बोर नहीं होगा आपका बिल्ला

Best Pet Gadgets For Car : आजकल पेट्स फैमिली का अहम हिस्सा बन चुके हैं. लोग अपने डॉग, कैट या दूसरे पेट्स को बच्चों की तरह प्यार करते हैं और जहां भी जाते हैं, उन्हें साथ ले जाना पसंद करते हैं फिर चाहे वह लंबी रोड ट्रिप हो, वेटरनरी डॉक्टर के पास जाना हो या फिर छोटी-सी ड्राइव, पालतू जानवर भी हर सफर का हिस्सा बनते जा रहे हैं, लेकिन कार में पेट्स के साथ सफर करना जितना मजेदार लगता है, उतना आसान नहीं होता है. कई बार पेट्स कार में बेचैन हो जाते हैं, सीटों पर उछल-कूद करने लगते हैं या फिर लंबे सफर में बोर हो जाते हैं. ऐसे में कुछ खास कार एक्सेसरीज और गैजेट्स आपके पेट्स के सफर को सुरक्षित, आरामदायक और मजेदार बना सकते हैं. अगर आप भी अपने प्यारे डॉग या बिल्ली के साथ अक्सर कार में ट्रैवल करते हैं, तो ये गैजेट्स आपके बहुत काम आ सकते हैं. तो आइए जानते हैं अपनी कार में पेट्स के लिए कौन से गैजेट लगवा लें, जिससे सफर पर कभी आपका बिल्ला बोर नहीं होगा.

अपनी कार में पेट्स के लिए कौन से गैजेट लगवा लें?

1. पेट सीट कवर - कार में पेट्स को बैठाने से अक्सर सीटों पर बाल, मिट्टी और खरोंचें आ जाती हैं. खासकर बारिश या बाहर खेलने के बाद पेट्स के पंजे गंदे हो जाते हैं, जिससे कार का इंटीरियर खराब हो सकता है. ऐसे में पेट सीट कवर बेहद जरूरी एक्सेसरी बन जाते हैं. ये सीट कवर आपकी कार की सीटों को गंदगी, पानी और स्क्रैच से बचाते हैं. बाजार में वाटरप्रूफ और कुशन वाले सीट कवर भी मिलते हैं, जो पेट्स को आरामदायक महसूस कराते हैं. कुछ कवर गर्मियों में ठंडक और सर्दियों में हल्की गर्माहट भी देते हैं.

2. पेट रैंप - अगर आपका पेट बड़ा, भारी या बूढ़ा है तो उसे बार-बार कार में उठाकर बैठाना मुश्किल हो सकता है. ऐसे में पेट रैंप काफी मददगार साबित होते हैं. इन रैंप की मदद से डॉग या कैट आसानी से कार में चढ़ और उतर सकते हैं. खासकर जिन पेट्स को घुटनों या जोड़ों की समस्या होती है, उनके लिए ये काफी आरामदायक रहते हैं. बाजार में फोल्डिंग रैंप, स्टेप स्टूल और स्लोप रैंप जैसे कई ऑप्शन मौजूद हैं.

3. विंडो शेड्स - गर्मियों में कार के अंदर का तापमान बहुत ज्यादा बढ़ जाता है. ऐसे में लंबे सफर के दौरान पेट्स परेशान हो सकते हैं. विंडो शेड्स यानी खिड़की के पर्दे धूप और गर्मी को कम करने में मदद करते हैं. इनकी मदद से कार के अंदर का तापमान कंट्रोल में रहता है और पेट्स आराम महसूस करते हैं. साथ ही, तेज धूप उनकी आंखों और स्किन को भी नुकसान नहीं पहुंचा पाती है.

4. सीट बेल्ट और हार्नेस - कई लोग अपने पेट्स को कार में खुला छोड़ देते हैं, जो बेहद खतरनाक हो सकता है. सफर के दौरान पेट्स अचानक आगे की सीट पर कूद सकते हैं या ड्राइवर का ध्यान भटका सकते हैं, ऐसे में पेट सीट बेल्ट और हार्नेस काफी जरूरी होते हैं. ये पेट्स को सुरक्षित जगह पर रखते हैं और अचानक ब्रेक लगने या एक्सीडेंट की स्थिति में उन्हें चोट लगने का खतरा कम करते हैं.

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5. पोर्टेबल पानी की बोतल - लंबे सफर में इंसानों की तरह पेट्स को भी बार-बार पानी की जरूरत पड़ती है. कई बार रास्ते में साफ पानी मिलना मुश्किल हो जाता है. ऐसे में पोर्टेबल पेट वॉटर बॉटल बेहद काम आती है. ये बोतलें लीक-प्रूफ होती हैं और इनमें खास डिजाइन दिया जाता है, जिससे डॉग या कैट आसानी से पानी पी सकें. इससे पेट्स डिहाइड्रेशन और गर्मी से बचते हैं.

6. पेट वाइप्स - अगर आपका डॉग या कैट बाहर खेलने के बाद कार में बैठता है तो उसके पंजों की मिट्टी पूरी कार गंदी कर सकती है. ऐसे में पेट वाइप्स बहुत काम आते हैं. इन वाइप्स की मदद से आप पेट्स के पंजे, फर और शरीर को आसानी से साफ कर सकते हैं. इससे कार साफ रहती है और बदबू भी नहीं आती है.

7. पेट क्रेट और केनेल - अगर आप लंबी यात्रा पर जा रहे हैं तो पेट क्रेट या केनेल का इस्तेमाल करना बेहतर हो सकता है. ये पेट्स को एक सुरक्षित जगह देते हैं और सफर के दौरान उन्हें ज्यादा इधर-उधर घूमने नहीं देते है. हालांकि क्रेट मजबूत और सही तरीके से फिट होना चाहिए जिससे अचानक झटके लगने पर पेट्स सुरक्षित रहें.

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