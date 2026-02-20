हिंदीEnglishमराठीਪੰਜਾਬੀবাংলাગુજરાતીநாடுదేశం
हिंदी न्यूज़राज्यराजस्थानजयपुर: रमजान में लाउडस्पीकर पर बालमुकुंद आचार्य ने जताया ऐतराज, अब पंडित मदन मोहन बोले- 'सभी को...'

Jaipur News: जयपुर में रमजान के शुरू होते ही मस्जिदों के लाउडस्पीकर को लेकर राजनीति तेज हो गई है. बीजेपी विधायक बालमुकुंद आचार्य ने ऐतराज जताया है. वहीं हिंदू धर्मगुरुओं से भी उन्हें समर्थन मिला है.

By : मोहम्मद मोईन | Edited By: फयाज उल मुस्तफा | Updated at : 20 Feb 2026 07:05 AM (IST)
राजस्थान की राजधानी जयपुर में रमजान का महीना शुरू होते ही मस्जिदों के लाउडस्पीकर को लेकर राजनीति शुरू हो गई है. रमजान के महीने में मस्जिदों से लाउडस्पीकर पर होने वाले ऐलान और अजान पर जयपुर के बीजेपी विधायक बालमुकुंद आचार्य ने ऐतराज जताया है. इसको लेकर अब हिंदू और मुस्लिम समुदाय के धर्मगुरु आमने-सामने आ गए हैं.

बालमुकुंद आचार्य के ऐतराज पर जहां विपक्षी पार्टियों और मुस्लिम धर्म गुरुओं ने सवाल उठाए हैं. वहीं हिंदू धर्म गुरुओं ने इसका समर्थन किया है. एक तरफ बीजेपी विधायक के इस ऐतराज का विरोध किया जा रहा है तो दूसरी तरफ इसका समर्थन भी किया जा रहा है. 

बालमुकुंद आचार्य को मिला हिंदू धर्म का समर्थन 

जयपुर के माता वैष्णो देवी धाम के मुख्य पुजारी पंडित मदन मोहन शर्मा का कहना है कि सभी को अपनी आस्था और परंपरा के मुताबिक अपना त्यौहार मनाने की इजाजत तो है, लेकिन उससे किसी दूसरे को परेशानी नहीं देनी चाहिए. संविधान अगर मुस्लिम समुदाय के लोगों को अपना त्यौहार मनाने की इजाजत देता है तो साथ ही बहुसंख्यक लोगों को चैन की नींद सोने और बच्चों को सुकून के साथ पढ़ाई करने का भी अधिकार देता है. 

उन्होंने आगे कहा कि सभी को अपना त्यौहार इस तरह से मनाना चाहिए ताकि दूसरे लोगों को दिक्कत और परेशानी ना हो. इस बारे में विपक्षी पार्टियों का विरोध भी पूरी तरह गलत है. बीजेपी विधायक ने कुछ भी गलत नहीं कहा है. 

लाउडस्पीकर को लेकर बीजेपी विधायक ने उठाए सवाल

जयपुर की हवामहल सीट से बीजेपी विधायक बालमुकुंद आचार्य ने अजान और ऐलान को सवाल उठाए हैं. उन्होंने कहा है कि रमजान के नाम पर बेवजह लाउडस्पीकर बजाकर बच्चों की पढ़ाई और बीमार लोगों की सेहत से खिलवाड़ नहीं करना चाहिए. सुप्रीम कोर्ट के दिशा निर्देशों और सरकारों की ओर से बनाए गए कानून का पालन करना चाहिए. 

बालमुकुंद आचार्य ने एतराज जताते हुए कहा कि अगर लाउडस्पीकर के शोर से किसी को दिक्कत होती है तो यह बिल्कुल ठीक नहीं. सभी को समाज का ख्याल रखना चाहिए. हालांकि उन्होंने आगे कहा कि उन्हें अजान से दिक्कत नहीं है, लेकिन लाउडस्पीकर के शोर की वजह से लोगों को जो परेशानी होती है, वह बिल्कुल ठीक नहीं. 

Published at : 20 Feb 2026 07:05 AM (IST)
BJP Balmukund Acharya RAJASTHAN NEWS JAIPUR NEWS
