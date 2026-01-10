भरतपुर: हजारों की रिश्वत ले रहे थे बिजली विभाग के AEN -JEN, फिल्मी स्टाइल में ACB ने दबोचा

राजस्थान के भरतपुर जिले की भ्रष्टाचार निरोधक ब्यूरो टीम ने फिल्मी स्टाइल में कार्रवाई को अंजाम देते हुए बिजली विभाग के सहायक अभियंता और कनिष्ठ अभियंता को परिवादी से 50,000 रुपये की रिश्वत लेते हुए रंगे हाथों गिरफ्तार किया गया है. रिश्वत राशि लेते समय दोनों आरोपियों को एसीबी टीम की भनक लगते ही सहायक अभियंता फोर व्हीलर और कनिष्ठ अभियंता स्कूटी लेकर मौके से भाग निकले थे.

एसीबी टीम ने फिल्मी स्टाइल में पीछा कर कनिष्ठ अभियंता को घासीराम बिग्रेड कॉलोनी में नाले में कूदते ही दबोच लिया जबकि सहायक अभियंता को उत्तर प्रदेश के किरावली से दबोचा. दोनों आरोपियों से एसीबी कार्यालय में पूछताछ की जा रही है.

एएसपी ने क्या कहा?

भ्रष्टाचार निरोधक ब्यूरो के एडिशनल एसपी अमित कुमार ने बताया कि एसीबी चौकी भरतपुर को एक शिकायत परिवादी द्वारा दी गई.उसमें बताया कि पीएम सूर्य धर योजना में रूफटॉप सोलर योजना में परिवादी की फर्म द्वारा किये गये सोलर प्लांट इंस्टॉलेशन के मीटर जारी करने व सब्सिडी अप्रूव करने की एवज में अभिषेक कनिष्ठ अभियंता व मोहित कटियार सहायक अभियंता कार्यालय अधिशाषी अभियंता जेवीवीएनएल उच्चैन जिला भरतपुर द्वारा मिलकर परिवादी से 90,000 रुपये रिश्वत की मांग रहे है.

रिश्वत लेते हुए रंगे हाथों पकड़ा

एसीबी द्वारा मामले का सत्यापन किया गया और एसीबी एडिशनल एसपी अमित सिंह के नेतृत्व में ट्रैप की कार्यवाही करते हुए आरोपी कनिष्ठ अभियंता व मोहित कटियार सहायक अभियंता कार्यालय अधिशाषी अभियंता जेवीवीएनएल उच्चैन जिला भरतपुर को आरोपी अभिषेक कनिष्ठ अभियंता के घर के बाहर रोड पर परिवादी से प्रथम किस्त के रूप में 50,000 रुपये रिश्वत लेते हुए रंगे हाथों पकड़ा है . दोनों आरोपी से पूछताछ कर कार्यवाही की जा रही है.

पुलिस ने दोनों आरोपियों को दबोच ा

एडिशनल एसपी अमित सिंह ने बताया कि दोनों आरोपियों को टीम की भनक लग गई और दोनों अपने-अपने वाहनों से भागने लगे, कनिष्ठ अभियंता को नाले में कूदते समय दबोच लिया जबकि सहायक अभियंता उत्तर प्रदेश के किरावली से पकड़ा है. कनिष्ठ अभियंता को नाले में कूदते समय चोट आई है.