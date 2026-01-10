जयपुर में ऑडी कार हिट एंड रन मामले में एक्शन, 2 लोग डिटेन, पुलिस पूछताछ में बड़ा खुलासा

जयपुर में शुक्रवार (09 जनवरी) की रात को ऑडी कार हिट एंड रन मामले में पुलिस ने अब तक दो आरोपियों को हिरासत में लिया है. ये दोनों ही आरोपी घटना के वक्त ऑडी कार में मौजूद थे. ये दोनों कार की पीछे की सीट पर बैठे हुए थे. मेडिकल जांच में इनके शराब के नशे में होने की पुष्टि नहीं हुई है. पुलिस कांस्टेबल मुकेश और अजमेर के रेनवाल का रहने वाला पप्पू चौधरी पीछे बैठे हुए थे. पुलिस इन दोनों को हिरासत में लेकर पूछताछ कर रही है.

पूछताछ में पुलिस को जानकारी मिली है कि आगे बैठा हुआ ऑडी मलिक दिनेश राणा और उसका साथी मांगीलाल कार में भी शराब पी रहे थे. इससे पहले इन्होंने स्कॉर्पियो गाड़ी में बैठकर सी स्कीम इलाके में शराब पार्टी की थी. दिनेश ने इसके बाद दोस्तों को अपनी ऑडी कार की सैर कराने की बात कही थी.

आरोपी कार ड्राइवर और मालिक दिनेश राणा की तलाश

पुलिस के मुताबिक वह ऑडी कार की स्पीड दिखाने के लिए सड़क पर दौड़ रही दूसरी कारों को पीछे छोड़ते हुए तेजी से आगे बढ़ रहा था. ओवर स्पीडिंग और शराब के नशे की वजह से ही हादसा होना पाया गया है. पुलिस आरोपी कार ड्राइवर और मालिक दिनेश राणा और उसके साथी मांगी लाल की तलाश कर रही है.

जयपुर में बेकाबू ऑडी कार से हुआ था हादसा

बता दें कि राजस्थान के जयपुर में शुक्रवार (09 जनवरी) को एक तेज रफ्तार ऑडी कार ने पैदल चल रहे लोगों को टक्कर मार दी. इस हादसे में एक व्यक्ति की मौत हो गई और 12 अन्य घायल हो गए. यह घटना शुक्रवार रात उस वक्त हुई जब कथित तौर पर कार बेकाबू हो गई. पुलिस अधिकारियों ने बताया कि गाड़ी पहले डिवाइडर से टकराई और फिर करीब 30 मीटर तक सड़क किनारे लगी दुकानों और खाने के ठेलों से टकराती हुई एक पेड़ से टकराकर रुक गई.इस हादसे में कई गाड़ियां क्षतिग्रस्त हो गईं. टक्कर इतनी जोरदार थी कि ऑडी पूरी तरह से चकनाचूर हो गई.