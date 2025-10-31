जोधपुर में एटीएस और आईबी की संयुक्त कार्रवाई, तीन संदिग्ध मौलवी गिरफ्तार

जोधपुर जिले और आसपास के क्षेत्रों में शुक्रवार तड़के एटीएस (Anti-Terrorist Squad) व सेंट्रल आईबी (Intelligence Bureau) की संयुक्त टीम ने बड़ी कार्रवाई को अंजाम दिया है. इस कार्रवाई में खुफिया एजेंसियों ने तीन संदिग्ध मौलवियों को हिरासत में लिया है, जिनके आतंकी गतिविधियों से संबंध होने के इनपुट मिले थे.

सूत्रों के अनुसार, जोधपुर के चौखा क्षेत्र से अयूब पुत्र गफार को गिरफ्तार किया गया. पीपाड़ से मसूद पुत्र अनवर को हिरासत में लिया गया, वहीं सांचौर के झेरडियावास इलाके में स्थित मदरसे से उस्मान नामक मौलवी को उठाया गया. जानकारी के अनुसार, गृह मंत्रालय, नई दिल्ली के निर्देश पर यह संयुक्त कार्रवाई की गई. सुबह करीब 5 बजे जोधपुर के चौखा में छापेमारी के साथ ही पीपाड़ और सांचौर में भी टीमें सक्रिय हो गईं.

छापेमारी में बरामद हुए अहम दस्तावेज और विदेशी साहित्य

छापेमारी के दौरान टीमों को संदिग्धों के पास से मोबाइल फोन, विदेशी संगठनों से जुड़ा साहित्य, चंदे की रसीदें और कई अहम दस्तावेज बरामद हुए हैं. शुरुआती जांच में इनके अंतरराष्ट्रीय नेटवर्क और आतंकी संगठनों से संपर्क की पुष्टि के संकेत मिले हैं. एटीएस सूत्रों का कहना है कि तीनों ही संदिग्ध लंबे समय से खुफिया एजेंसियों के रडार पर थे और इन पर विदेशी फंडिंग के जरिए धार्मिक संस्थानों के माध्यम से नेटवर्क फैलाने का शक है.

संदिग्धों से पूछताछ जारी, सर्च ऑपरेशन तेज

बताया जा रहा है कि जोधपुर के चौखा से अयूब की गिरफ्तारी के बाद पीपाड़ निवासी मसूद कुछ समय के लिए अंडरग्राउंड हो गया था, लेकिन एटीएस टीम ने लगातार निगरानी के बाद उसे भी धर दबोचा. फिलहाल तीनों को एटीएस व आईबी की टीमें पूछताछ के लिए अज्ञात स्थान पर लेकर गई हैं. अधिकारियों ने बताया कि जांच पूरी होने तक कोई आधिकारिक बयान जारी नहीं किया जाएगा. इस बीच जोधपुर, पीपाड़ और सांचौर पुलिस ने अपने-अपने क्षेत्रों में सर्च ऑपरेशन तेज कर दिया है और खुफिया एजेंसियां सभी संपर्कों की गहन जांच में जुटी हुई हैं.