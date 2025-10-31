हिंदीEnglishमराठीਪੰਜਾਬੀবাংলাગુજરાતીநாடுదేశం
हिंदी न्यूज़राज्यबिहारबिहार चुनाव: 'लखपति' से लेकर 'मिशन करोड़पति' तक, 4 शहरों में मेट्रो भी, NDA के संकल्प पत्र में ये है खास

बिहार चुनाव: 'लखपति' से लेकर 'मिशन करोड़पति' तक, 4 शहरों में मेट्रो भी, NDA के संकल्प पत्र में ये है खास

NDA Manifesto: एनडीए ने बिहार विधानसभा चुनाव 2025 के लिए घोषणा पत्र जारी किया है, जिसमें एक करोड़ से अधिक सरकारी नौकरी, कौशल आधारित रोजगार और हर जिले में मेगा स्किल सेंटर खोलने का वादा किया गया है.

By : निमिषा श्रीवास्तव | Updated at : 31 Oct 2025 11:18 AM (IST)
बिहार विधानसभा चुनाव 2025 के लिए सत्तारूढ़ गठबंधन दल NDA ने अपना घोषणा पत्र (संकल्प पत्र) जारी कर दिया है. इस मैनिफेस्टो का लंबे समय से इंतजार किया जा रहा था, जिसमें एनडीए ने जनता से कई बड़े-बड़े वादे किए हैं. 

संकल्प पत्र के जरिए बीजेपी, जेडीयू और अन्य सहयोगी दलों ने मिलकर वादा किया है कि अगर बिहार में फिर से सरकार आती है, तो एक करोड़ से ज्यादा सरकारी नौकरी और रोजगार दिए जाएंगे. कौशल जनगणना करके कौशल आधारित रोजगार दिया जाएगा और हर जिले में 'मेगा स्किल सेंटर' खुलेंगे. एनडीए का प्लान है कि बिहार को 'मेगा स्किलिंग सेंटर' के रूप में स्थापित किया जाए.

इतना ही नहीं, एनडीए के घोषणापत्र के तहत मुख्यमंत्री महिला रोजगार योजना से महिलाओं को दो लाख रुपये तक की सहायता राशि दिए जाने का वादा किया गया है. इसके अलावा, एक करोड़ महिलाओं को लखपति दीदी बनाए जाने की भी बात कही गई. 

बिहार में बनेगी मेडिसिटी

एनडीए के घोषणापत्र में दावा किया गया है कि बिहार के हर स्वीकृत जिले में मेडिकल कॉलेज और एक विश्वस्तरीय मेडिसिटी बनाई जाएगी. बिहार अब इलाज के लिए बाहर जाने वाला नहीं, दूसरों को इलाज देने वाला राज्य बनेगा. 

बिहार में 50 लाख पक्के मकान

एनडीए के संकल्प पत्र में लिखा गया है कि 50 लाख पक्के मकान, मुफ्त राशन, 125 यूनिट मुफ्त बिजली, 5 लाख तक मुफ्त इलाज और सामाजिक सुरक्षा पेंशन. 

बिहार में 4 नए एयरपोर्ट

बिहार में एनडीए गठबंधन के संकल्प पत्र में वादा किया गया है कि पटना, दरभंगा, पूर्णिया, भागलपुर में अंतरराष्ट्रीय एयरपोर्ट और मेट्रो जैसी आधुनिक सुविधाएं दी जाएंगी. इससे राज्य में जिलों की कनेक्टिविटी बढ़ेगी, निवेश बढ़ेगा और इसी के साथ रोजगार भी बढ़ेगा.

अति पिछड़ा वर्ग के लिए क्या?

NDA के घोषणापत्र में अतिपिछड़ा वर्क के अलग-अलग व्यावसायिक समूहों को 10 लाख रुपये की सहायता राशि देने का वादा किया गया है. सुप्रीम कोर्ट के रिटायर्ड जज की अध्यक्षता में एक उच्च स्तरीय समिति का गठन किया जाएगा जो अति पिछड़ा वर्ग की अलग-अलग जातियों के सामाजिक और आर्थिक स्थिति का आकलन करके इन जातियों के सशक्तिकरण के लिए न्यायोचित कदम उठाने के लिए सरकार को सुझान देगी.

बिहार के किसानों के हर साल मिलेंगे 9 हजार रुपये?

बिहार के किसानों के लिए एनडीए की ओर से ऐलान किया गया है कि कर्पूरी ठाकुर किसान सम्मान निधि की शुरुआत करते हुए हर किसान को हर साल 3 हजार, कुल 9 हजार रुपये का लाभ दिया जाएगा. 

प्रमुख अनाज MSP पर खरीदने का वादा

एग्री-इंफ्रास्ट्रक्चर में एक लाख करोड़ रुपये का निवेश होगा और पंचायत स्तर पर सभी प्रमुख फसलों जैसे धान, गेहूं, दलहन, मक्का आदि को एमएसपी पर खरीदा जाएगा. 

हर मत्स्य पालक को 500 रुपये का लाभ दिया जाएघा. बिहार मत्सय मिशन से उत्पादन और निर्यात दोगुना होगा. बिहार दुग्ध मिशन की शुरुआत कर के हर प्रखंड स्तर पर चिलिंग और प्रोसेसिंग सेंटर्स स्थापित किए जाएंगे.

बिहार में 7 नए एक्सप्रेसवे 

एनडीए ने वादा किया है कि सरकार आने पर बिहार में 3600 किलोमीटर के रेल ट्रैक का आधुनिकीकरण किया जाएगा. सात नए एक्सप्रेस वे बनाए जाएंगे. अमृत भारत एक्सप्रेसवे और नमो रैपिड रेल सेवा का विस्तार करेंगे. 4 नए शहरों में मेट्रो शुरू करेंगे. 

About the author निमिषा श्रीवास्तव

निमिषा श्रीवास्तव ने लखनऊ यूनिवर्सिटी से पत्रकारिता में ग्रेजुएशन करने के बाद माखनलाल चतुर्वेदी राष्ट्रीय पत्रकारिता एवं संचार विश्वविद्यालय से मास कम्यूनिकेशन में मास्टर्स की डिग्री ली है. इनको पत्राकारिता के क्षेत्र  में 5 साल से ज्यादा का अनुभव है. इस दौरान इन्होंने राजनीति, क्राइम और हेल्थ-लाइफस्टाइल बीट पर काम किया है. अभी निमिषा एबीपी न्यूज के डिजिटल विंग में अपनी सेवाएं दे रही हैं. निमिषा को इतिहास, साहित्य और कविताएं पढ़ने में रुचि है. 
Read
Published at : 31 Oct 2025 11:00 AM (IST)
Tags :
BIHAR VIDHAN SABHA NDA Bihar Assembly Election 2025 Bihar Election 2025 BIHAR NEWS
और पढ़ें
