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हिंदी न्यूज़राज्यराजस्थानउदयपुर के स्कूलों में पहुंचे आशुतोष रांका, बुनियादी सुविधाओं की कमी पर उठाए सवाल

उदयपुर के स्कूलों में पहुंचे आशुतोष रांका, बुनियादी सुविधाओं की कमी पर उठाए सवाल

राजस्थान में कॉकरोच जनता पार्टी का ‘आदिवासी स्कूल ठीक करो’ अभियान जारी है, जिसमें उदयपुर पहुंची टीम ने दावा किया कि पोंगली और बाबरी समेत कई गांवों के कई स्कूलों में बुनियादी सुविधाओं तक का अभाव है.

Written By : मोहम्मद मोईन |  Updated at : 20 Sep 2026 02:07 PM (IST)
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राजस्थान में कॉकरोच जनता पार्टी का ‘आदिवासी स्कूल ठीक करो’ अभियान लगातार जारी है. अभियान के तहत पार्टी की टीम उदयपुर पहुंची और खेरवाड़ा विधानसभा क्षेत्र के नयागांव तहसील के देमात, पोंगली और बाबरी समेत कई गांवों के सरकारी स्कूलों का जमीनी निरीक्षण किया. राष्ट्रीय प्रवक्ता आशुतोष रांका की अगुवाई में पहुंची टीम का दावा है कि कई स्कूलों में बुनियादी सुविधाओं तक का अभाव है. दीवारें जर्जर दिखाई दी. छत का प्लास्टर जगह-जगह उखड़ा हुआ था. हैंड पंप का सिर्फ आधा हिस्सा ही नजर आ रहा था. चारों तरफ गंदगी का अंबार नजर आया. शौचालय कहीं दिखाई नहीं दिया.

निरीक्षण के दौरान टीम को कुछ जगहों पर स्कूल के नाम पर सिर्फ खाली प्लॉट मिले. इसके अलावा जहां स्कूल संचालित हो रहे हैं, वहां सुरक्षित भवन, पीने के पानी और दूसरी जरूरी सुविधाओं की कमी सामने आई. गांव के लोगों ने भी टीम को स्कूलों से जुड़ी कई समस्याओं के बारे में जानकारी दी.

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1500 करोड़ रुपए के बजट के पर लैप्स होने सरकार से सवाल

टीम ने आरोप लगाया कि आदिवासी इलाकों में स्कूलों की व्यवस्था सुधारने के लिए सरकारी स्तर पर पर्याप्त काम नहीं हो रहा है. पार्टी का दावा है कि कई जगह ग्रामीण खुद चंदा जुटाकर स्कूलों की जरूरतें पूरी करने की कोशिश कर रहे हैं. इस दौरान टीएडी यानी ट्राइबल एरिया डेवलपमेंट डिपार्टमेंट के करीब 1500 करोड़ रुपए के बजट के लैप्स होने को लेकर भी सरकार से सवाल उठाए गए. टीम ने पूछा कि अगर आदिवासी क्षेत्र के विकास के लिए इतना बड़ा बजट मिलता है, तो उसका इस्तेमाल आदिवासी बच्चों की शिक्षा और जरूरी सुविधाओं पर क्यों नहीं किया जा रहा.

सीकॉकरोच जनता पार्टी के प्रवक्ता आशुतोष रांका और टीम के अन्य सदस्यों ने कहा कि आदिवासी इलाकों के बच्चों को बेहतर शिक्षा और बुनियादी सुविधाएं मिलना जरूरी है. टीम ने सरकार और प्रशासन से सभी स्कूलों की स्थिति सुधारने, खाली पड़े स्थानों पर भवन बनाने और आदिवासी क्षेत्र के विकास के लिए मिले बजट का सही इस्तेमाल करने की मांग की.

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दौरे में प्रवक्ता आशुतोष रांका के साथ कई पदाधिकारी मौजूद

सीजेपी के दीपक बालियान, रेखा शर्मा, मुकेश ऑलराउंडर, राम जाखड़, विशाल सैनी और अयाज चौहान समेत पार्टी पदाधिकारी मौजूद रहे. आदिवासी एकता परिषद से कुसुम रावत और साधना मीणा तथा सामाजिक कार्यकर्ता प्रवीण परमार भी टीम के साथ रहे.

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About the author मोहम्मद मोईन

मोहम्मद मोईन को पत्रकारिता का करीब तीन दशक का अनुभव है. वह प्रिंट - इलेक्ट्रानिक और डिजिटल तीनों ही माध्यमों में सालों तक काम कर चुके हैं. ABP नेटवर्क से वह पिछले करीब 18 सालों, स्टार न्यूज़ के समय से ही जुड़े हुए हैं. राजनीति - धर्म और लीगल टापिक के साथ सम सामयिक विषयों के एक्सपर्ट हैं. पत्रकार होने के साथ ही राजनीतिक विश्लेषक, एक्सपर्ट पैनलिस्ट, आलोचक और टिप्पणीकार भी हैं. इनकी चुनावी भविष्यवाणी ज्यादातर मौकों पर सटीक साबित हुई है. 8 लोकसभा चुनाव और कई विधानसभा चुनाव कवर कर चुके हैं. 7 कुंभ और महाकुंभ की कवरेज कर अपनी अलग पहचान बनाई है. यह अपनी बेबाक- निष्पक्ष और तथ्यपरक पत्रकारिता के लिए जाने जाते हैं. मोहम्मद मोईन ने चार विषयों पत्रकारिता एवं जनसंचार, राजनीति विज्ञान, हिंदी और मध्यकालीन व आधुनिक इतिहास विषयों में मास्टर डिग्री यानी स्नातकोत्तर किया हुआ है. लॉ ग्रेजुएट भी हैं. देश के कई राज्यों में काम करने का अनुभव रखते हैं. देश की तमाम नामचीन हस्तियों का इंटरव्यू ले चुके हैं और कई चर्चित घटनाओं को कवर चुके हैं. 
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Published at : 20 Sep 2026 02:07 PM (IST)
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CJP Udaipur NEWS RAJASTHAN NEWS
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