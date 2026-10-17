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हिंदी न्यूज़राज्यराजस्थानराजस्थान में 39 घंटे बाद बोरवेल से निकला 9 साल का भोमाराम, नहीं बची जान

राजस्थान में 39 घंटे बाद बोरवेल से निकला 9 साल का भोमाराम, नहीं बची जान

फलोदी में बोरवेल में गिरे 9 वर्षीय भोमाराम को बचाया नहीं जा सका. 39 घंटे की मशक्कत के बाद उसे शनिवार सुबह तड़के निकाला गया, लेकिन तब तक वह दम तोड़ चुका था.

Written By : करनपुरी, जोधपुर |  Updated at : 17 Oct 2026 12:52 PM (IST)
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राजस्थान के फलोदी जिले के लोहावट क्षेत्र में बोरवेल में गिरे 9 वर्षीय मासूम भोमाराम को बचाने की तमाम कोशिशें आखिरकार नाकाम रहीं. करीब 39 घंटे तक चले रेस्क्यू ऑपरेशन के बाद शनिवार सुबह 3:35 बजे बच्चे को बोरवेल से बाहर निकाला गया, लेकिन तब तक उसकी मौत हो चुकी थी.

उसे तत्काल एम्बुलेंस से लोहावट अस्पताल ले जाया गया, जहां चिकित्सकों ने मृत घोषित कर दिया. मासूम की मौत की खबर से परिजनों और ग्रामीणों में शोक की लहर छा गई.

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15 अक्टूबर को बोरवेल में गिरा था मासूम

जानकारी के अनुसार, फलोदी जिले की ग्राम पंचायत नौसर के अंतर्गत पूनिया की ढाणी में 15 अक्टूबर को दोपहर करीब 12:30 बजे 9 वर्षीय भोमाराम खेत में बने बोरवेल में गिर गया था. बोरवेल करीब 1050 फीट गहरा बताया जा रहा है और बच्चा लगभग 640 फीट की गहराई पर फंसा हुआ था. हादसे की सूचना मिलते ही प्रशासन, एनडीआरएफ और एसडीआरएफ की टीमें मौके पर पहुंचीं और बचाव अभियान शुरू किया गया.

बच्चे के ऊपर फंसा था भारी पत्थर

रेस्क्यू अभियान के दौरान बचाव दल के सामने सबसे बड़ी चुनौती बच्चे से करीब 30 फीट ऊपर फंसा पत्थर था. पत्थर के कारण बच्चे तक पहुंचने और उसे सुरक्षित बाहर निकालने में लगातार मुश्किलें आ रही थीं. आधुनिक संसाधनों और तमाम प्रयासों के बावजूद रेस्क्यू टीम को सफलता नहीं मिल पा रही थी. दूसरी ओर, समय बीतने के साथ परिजनों और ग्रामीणों की चिंता बढ़ती जा रही थी.

देसी जुगाड़ से हटाया पत्थर, फिर शुरू हुआ रेस्क्यू

लगातार असफल प्रयासों के बाद देसी जुगाड़ के विशेषज्ञ माधाराम सुथार और उनकी टीम ने मोर्चा संभाला. टीम ने लोहे के सरियों की मदद से विशेष जाल तैयार किया और काफी मशक्कत के बाद रास्ते में फंसे पत्थर को बाहर निकाला. इसके बाद शुक्रवार देर रात भोमाराम को बाहर निकालने के लिए रेस्क्यू अभियान आगे बढ़ाया गया.

आखिरकार रात 3:35 बजे बचाव दल ने मासूम को बोरवेल से बाहर निकाल लिया, लेकिन उसे बचाया नहीं जा सका. अस्पताल में चिकित्सकों ने उसे मृत घोषित कर दिया.

मासूम का शव देखते ही बिलख उठे परिजन

भोमाराम को बाहर निकालने की खबर से उम्मीद लगाए बैठे परिजनों को उसकी मौत की सूचना मिलते ही गहरा सदमा लगा. मासूम का शव देखते ही परिजन विलाप करने लगे. घटनास्थल पर मौजूद ग्रामीणों की आंखें भी नम हो गईं. करीब 39 घंटे तक चले इस रेस्क्यू ऑपरेशन का अंत बेहद दुखद रहा. पूरे क्षेत्र में शोक का माहौल है.

इस हादसे ने एक बार फिर खुले और असुरक्षित बोरवेल को लेकर गंभीर सवाल खड़े कर दिए हैं. खेतों और आबादी वाले क्षेत्रों में खुले पड़े बोरवेल बच्चों के लिए बड़ा खतरा बन सकते हैं. ऐसे हादसों को रोकने के लिए बोरवेल को सुरक्षित तरीके से बंद करना और सुरक्षा नियमों की पालना सुनिश्चित करना बेहद जरूरी है.

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About the author करनपुरी, जोधपुर

करनपुरी गोस्वामी ABP NEWS की डिजिटल टीम के साथ बतौर रिपोर्टर जुड़े हुई हैं. पत्रकारिता के क्षेत्र में उन्हें 12 साल का अनुभव है और पिछले 10 सालों से वे एबीपी के साथ जुड़े हुए हैं. राजस्थान के जोधपुर संभाग से जुड़ी हर खबर पर इनकी नजर रहती है. इससे पहले करनपुरी इंडिया टीवी के साथ भी काम कर चुके हैं.
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Published at : 17 Oct 2026 12:52 PM (IST)
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