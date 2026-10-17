राजस्थान में फर्जी डॉक्टरों का नेटवर्क उजागर, 8वीं पास चला रहा था अस्पताल

राजस्थान में फर्जी डिग्रियों के सहारे मरीजों का इलाज करने वाले फर्जी डॉक्टरों का मामला सामने आया है. राजस्थान पुलिस के स्पेशल ऑपरेशन ग्रुप (SOG) की शुरुआती जांच में ऐसे 9 लोगों की पहचान हुई है, जिनकी मेडिकल डिग्रियां फर्जी होने की बात सामने आई है. इनमें से दो आरोपियों को गिरफ्तार किया गया है, जबकि 7 अन्य की तलाश जारी है. हैरानी की बात यह है कि गिरफ्तार आरोपियों में एक ऐसा व्यक्ति भी है, जो सिर्फ 8वीं पास है और 100 बेड का अस्पताल चला रहा था.

पुलिस की जांच में सामने आया है कि आरोपी फर्जी एमबीबीएस, एमएस और स्पेशलाइजेशन की डिग्रियों के सहारे डॉक्टर बनकर मरीजों का इलाज कर रहे थे. इन डिग्रियों के आधार पर उन्होंने राजस्थान मेडिकल काउंसिल में रजिस्ट्रेशन भी करा लिया था. इसके बाद वे अस्पतालों में काम कर रहे थे या अपने अस्पताल चला रहे थे.

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यह मामला तब सामने आया, जब राजस्थान पुलिस की एसओजी एक आपराधिक मामले की जांच कर रही थी. इसी दौरान अधिकारियों को जानकारी मिली कि राज्य में कुछ लोग बिना असली मेडिकल डिग्री के डॉक्टर बने हुए हैं. इसके बाद राजस्थान मेडिकल काउंसिल के रजिस्ट्रार की ओर से भी एफआईआर दर्ज कराई गई.

8वीं पास नानजी राम चला रहा था 100 बेड का अस्पताल

इस मामले में गिरफ्तार आरोपियों में नानजी राम का नाम भी शामिल है. वह राजस्थान के जालौर जिले में 100 बेड का अस्पताल चला रहा था. बताया गया है कि कुछ साल पहले तक वह इसी अस्पताल में चपरासी के तौर पर काम करता था और मरीजों की पर्चियां काटने की जिम्मेदारी संभालता था.

जांच के मुताबिक, नानजी राम ने एमबीबीएस और पोस्ट ग्रेजुएशन की डिग्री होने का दावा करते हुए मेडिकल काउंसिल में रजिस्ट्रेशन कराया था. वह खुद को गायनेकोलॉजी का विशेषज्ञ भी बताता था.

आरोप है कि वह अस्पताल में होने वाली सर्जरी और दूसरे ऑपरेशन के दौरान डॉक्टरों की टीम में शामिल रहता था. उसने अस्पताल में कई जगह डॉक्टर की वर्दी में अपनी तस्वीरें भी लगा रखी थीं. पुलिस ने उसे गिरफ्तार कर लिया है. इस मामले ने अस्पतालों में डॉक्टरों की योग्यता और मेडिकल डिग्रियों की जांच को लेकर गंभीर सवाल खड़े कर दिए हैं.

कजाकिस्तान की डिग्री का दावा, 6 बार दिया FMGE

गिरफ्तार किए गए दूसरे आरोपी का नाम पंकज यादव है. उसने कजाकिस्तान से एमबीबीएस करने का दावा किया था. बताया गया है कि उसने फॉरेन मेडिकल ग्रेजुएट एग्जामिनेशन (FMGE) छह बार दिया, लेकिन एक बार भी पास नहीं हो सका.

इसके बाद उसने कथित तौर पर भारत से एमबीबीएस की फर्जी डिग्री बनवाई, ताकि मेडिकल काउंसिल में रजिस्ट्रेशन करा सके. शुरुआती जानकारी के मुताबिक, उसकी कजाकिस्तान वाली डिग्री पर भी संदेह जताया गया है. हालांकि, इस संबंध में अंतिम पुष्टि जांच पूरी होने के बाद ही हो सकेगी.

एसओजी की शुरुआती जांच में नानजी राम और पंकज यादव के अलावा 7 अन्य लोगों की डिग्रियां भी फर्जी होने की बात सामने आई है. इनमें शांतनु कुमार चारण, दीपक चौधरी, देवेंद्र नेहरा, गीता कुमारी, महेश कुमार गुर्जर, सरीमूल मजूमदार और रामकिशोर महावर के नाम शामिल हैं.

फिलहाल इन सातों आरोपियों की गिरफ्तारी नहीं हुई है. एसओजी ने उनकी तलाश के लिए कई टीमें बनाई हैं. पुलिस अब इस बात की भी जांच कर रही है कि इन लोगों ने किन मेडिकल कॉलेजों की डिग्रियों का इस्तेमाल किया और उनके रजिस्ट्रेशन किस तरह हुए.

मेडिकल काउंसिल के रजिस्ट्रेशन पर भी उठे सवाल

एसओजी के एडीजी विशाल बंसल के मुताबिक, जांच का दायरा अब बढ़ाया जा रहा है. राजस्थान मेडिकल काउंसिल में रजिस्टर्ड डॉक्टरों के दस्तावेजों की भी जांच की तैयारी है. पुलिस को आशंका है कि इस मामले में कुछ और नाम सामने आ सकते हैं.

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सबसे बड़ा सवाल यह है कि अगर डिग्रियां फर्जी थीं, तो आरोपियों का मेडिकल काउंसिल में रजिस्ट्रेशन कैसे हो गया? क्या दस्तावेजों की सही तरीके से जांच नहीं की गई या इस पूरे मामले में किसी की मिलीभगत थी? पुलिस इन सभी पहलुओं की जांच कर रही है. जिन मेडिकल कॉलेजों के नाम पर डिग्रियां पेश की गईं, उनकी भूमिका भी जांच के दायरे में रहेगी.

राजस्थान में सामने आए इस मामले के बाद अस्पतालों और मेडिकल काउंसिल में डॉक्टरों की योग्यता की जांच को लेकर सवाल उठ रहे हैं. अब देखना होगा कि एसओजी की आगे की जांच में कितने और नाम सामने आते हैं और फर्जी डिग्रियों के आधार पर रजिस्ट्रेशन कराने वाले लोगों के खिलाफ क्या कार्रवाई होती है.