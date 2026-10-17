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हिंदी न्यूज़राज्यराजस्थानराजस्थान में फर्जी डॉक्टरों का नेटवर्क उजागर, 8वीं पास चला रहा था अस्पताल

राजस्थान में फर्जी डॉक्टरों का नेटवर्क उजागर, 8वीं पास चला रहा था अस्पताल

राजस्थान में फर्जी मेडिकल डिग्री के सहारे मरीजों का इलाज करने वाले 9 लोगों का खुलासा हुआ है. इनमें 8वीं पास अस्पताल संचालक समेत दो आरोपी गिरफ्तार किए गए हैं.

Written By : मोहम्मद मोईन |  Updated at : 17 Oct 2026 09:34 AM (IST)
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राजस्थान में फर्जी डिग्रियों के सहारे मरीजों का इलाज करने वाले फर्जी डॉक्टरों का मामला सामने आया है. राजस्थान पुलिस के स्पेशल ऑपरेशन ग्रुप (SOG) की शुरुआती जांच में ऐसे 9 लोगों की पहचान हुई है, जिनकी मेडिकल डिग्रियां फर्जी होने की बात सामने आई है. इनमें से दो आरोपियों को गिरफ्तार किया गया है, जबकि 7 अन्य की तलाश जारी है. हैरानी की बात यह है कि गिरफ्तार आरोपियों में एक ऐसा व्यक्ति भी है, जो सिर्फ 8वीं पास है और 100 बेड का अस्पताल चला रहा था.

पुलिस की जांच में सामने आया है कि आरोपी फर्जी एमबीबीएस, एमएस और स्पेशलाइजेशन की डिग्रियों के सहारे डॉक्टर बनकर मरीजों का इलाज कर रहे थे. इन डिग्रियों के आधार पर उन्होंने राजस्थान मेडिकल काउंसिल में रजिस्ट्रेशन भी करा लिया था. इसके बाद वे अस्पतालों में काम कर रहे थे या अपने अस्पताल चला रहे थे.

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यह मामला तब सामने आया, जब राजस्थान पुलिस की एसओजी एक आपराधिक मामले की जांच कर रही थी. इसी दौरान अधिकारियों को जानकारी मिली कि राज्य में कुछ लोग बिना असली मेडिकल डिग्री के डॉक्टर बने हुए हैं. इसके बाद राजस्थान मेडिकल काउंसिल के रजिस्ट्रार की ओर से भी एफआईआर दर्ज कराई गई.

8वीं पास नानजी राम चला रहा था 100 बेड का अस्पताल

इस मामले में गिरफ्तार आरोपियों में नानजी राम का नाम भी शामिल है. वह राजस्थान के जालौर जिले में 100 बेड का अस्पताल चला रहा था. बताया गया है कि कुछ साल पहले तक वह इसी अस्पताल में चपरासी के तौर पर काम करता था और मरीजों की पर्चियां काटने की जिम्मेदारी संभालता था.

जांच के मुताबिक, नानजी राम ने एमबीबीएस और पोस्ट ग्रेजुएशन की डिग्री होने का दावा करते हुए मेडिकल काउंसिल में रजिस्ट्रेशन कराया था. वह खुद को गायनेकोलॉजी का विशेषज्ञ भी बताता था.

आरोप है कि वह अस्पताल में होने वाली सर्जरी और दूसरे ऑपरेशन के दौरान डॉक्टरों की टीम में शामिल रहता था. उसने अस्पताल में कई जगह डॉक्टर की वर्दी में अपनी तस्वीरें भी लगा रखी थीं. पुलिस ने उसे गिरफ्तार कर लिया है. इस मामले ने अस्पतालों में डॉक्टरों की योग्यता और मेडिकल डिग्रियों की जांच को लेकर गंभीर सवाल खड़े कर दिए हैं.

कजाकिस्तान की डिग्री का दावा, 6 बार दिया FMGE

गिरफ्तार किए गए दूसरे आरोपी का नाम पंकज यादव है. उसने कजाकिस्तान से एमबीबीएस करने का दावा किया था. बताया गया है कि उसने फॉरेन मेडिकल ग्रेजुएट एग्जामिनेशन (FMGE) छह बार दिया, लेकिन एक बार भी पास नहीं हो सका.

इसके बाद उसने कथित तौर पर भारत से एमबीबीएस की फर्जी डिग्री बनवाई, ताकि मेडिकल काउंसिल में रजिस्ट्रेशन करा सके. शुरुआती जानकारी के मुताबिक, उसकी कजाकिस्तान वाली डिग्री पर भी संदेह जताया गया है. हालांकि, इस संबंध में अंतिम पुष्टि जांच पूरी होने के बाद ही हो सकेगी.

एसओजी की शुरुआती जांच में नानजी राम और पंकज यादव के अलावा 7 अन्य लोगों की डिग्रियां भी फर्जी होने की बात सामने आई है. इनमें शांतनु कुमार चारण, दीपक चौधरी, देवेंद्र नेहरा, गीता कुमारी, महेश कुमार गुर्जर, सरीमूल मजूमदार और रामकिशोर महावर के नाम शामिल हैं.

फिलहाल इन सातों आरोपियों की गिरफ्तारी नहीं हुई है. एसओजी ने उनकी तलाश के लिए कई टीमें बनाई हैं. पुलिस अब इस बात की भी जांच कर रही है कि इन लोगों ने किन मेडिकल कॉलेजों की डिग्रियों का इस्तेमाल किया और उनके रजिस्ट्रेशन किस तरह हुए.

मेडिकल काउंसिल के रजिस्ट्रेशन पर भी उठे सवाल

एसओजी के एडीजी विशाल बंसल के मुताबिक, जांच का दायरा अब बढ़ाया जा रहा है. राजस्थान मेडिकल काउंसिल में रजिस्टर्ड डॉक्टरों के दस्तावेजों की भी जांच की तैयारी है. पुलिस को आशंका है कि इस मामले में कुछ और नाम सामने आ सकते हैं.

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सबसे बड़ा सवाल यह है कि अगर डिग्रियां फर्जी थीं, तो आरोपियों का मेडिकल काउंसिल में रजिस्ट्रेशन कैसे हो गया? क्या दस्तावेजों की सही तरीके से जांच नहीं की गई या इस पूरे मामले में किसी की मिलीभगत थी? पुलिस इन सभी पहलुओं की जांच कर रही है. जिन मेडिकल कॉलेजों के नाम पर डिग्रियां पेश की गईं, उनकी भूमिका भी जांच के दायरे में रहेगी.

राजस्थान में सामने आए इस मामले के बाद अस्पतालों और मेडिकल काउंसिल में डॉक्टरों की योग्यता की जांच को लेकर सवाल उठ रहे हैं. अब देखना होगा कि एसओजी की आगे की जांच में कितने और नाम सामने आते हैं और फर्जी डिग्रियों के आधार पर रजिस्ट्रेशन कराने वाले लोगों के खिलाफ क्या कार्रवाई होती है.

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About the author मोहम्मद मोईन

मोहम्मद मोईन को पत्रकारिता का करीब तीन दशक का अनुभव है. वह प्रिंट - इलेक्ट्रानिक और डिजिटल तीनों ही माध्यमों में सालों तक काम कर चुके हैं. ABP नेटवर्क से वह पिछले करीब 18 सालों, स्टार न्यूज़ के समय से ही जुड़े हुए हैं. राजनीति - धर्म और लीगल टापिक के साथ सम सामयिक विषयों के एक्सपर्ट हैं. पत्रकार होने के साथ ही राजनीतिक विश्लेषक, एक्सपर्ट पैनलिस्ट, आलोचक और टिप्पणीकार भी हैं. इनकी चुनावी भविष्यवाणी ज्यादातर मौकों पर सटीक साबित हुई है. 8 लोकसभा चुनाव और कई विधानसभा चुनाव कवर कर चुके हैं. 7 कुंभ और महाकुंभ की कवरेज कर अपनी अलग पहचान बनाई है. यह अपनी बेबाक- निष्पक्ष और तथ्यपरक पत्रकारिता के लिए जाने जाते हैं. मोहम्मद मोईन ने चार विषयों पत्रकारिता एवं जनसंचार, राजनीति विज्ञान, हिंदी और मध्यकालीन व आधुनिक इतिहास विषयों में मास्टर डिग्री यानी स्नातकोत्तर किया हुआ है. लॉ ग्रेजुएट भी हैं. देश के कई राज्यों में काम करने का अनुभव रखते हैं. देश की तमाम नामचीन हस्तियों का इंटरव्यू ले चुके हैं और कई चर्चित घटनाओं को कवर चुके हैं. 
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Published at : 17 Oct 2026 09:34 AM (IST)
Tags :
Fake Doctors RAJASTHAN NEWS
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