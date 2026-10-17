ABP न्यूज की खबर का असर? AIIMS जोधपुर रजिस्ट्रार का प्रमोशन के बाद डिमोशन

जोधपुर एबीपी न्यूज की खबर के बाद एम्स जोधपुर में प्रशासनिक स्तर पर हुए घटनाक्रम ने कई सवाल खड़े कर दिए हैं.13 अक्टूबर (मंगलवार) को संस्थान के रजिस्ट्रार मनीष श्रीवास्तव को चीफ एडमिनिस्ट्रेटिव ऑफिसर (CAO) बनाए जाने और कुछ ही घंटे बाद इस पद से हटाए जाने का मामला सामने आया है. एम्स जोधपुर में प्रशासनिक नियुक्तियों और ठेके से जुड़े दस्तावेजों की सत्यता को लेकर उठे सवालों के बीच इस घटनाक्रम को अहम माना जा रहा है. एबीपी न्यूज ने संस्थान से जुड़े मामलों को प्रमुखता से उठाया था.

अब प्रमोशन के कुछ घंटे बाद पद में बदलाव होने से यह मामला फिर चर्चा में है. हालांकि, मनीष श्रीवास्तव को पद से हटाने के आदेश और उसके पीछे के कारणों की आधिकारिक पुष्टि सामने आने के बाद ही यह स्पष्ट हो सकेगा कि इस कार्रवाई का संबंध खबरों या किसी जांच से था अथवा यह प्रशासनिक निर्णय था.

प्रमोशन के कुछ घंटे बाद ही बदला पद

जानकारी के अनुसार, 13 अक्टूबर को एम्स जोधपुर के रजिस्ट्रार मनीष श्रीवास्तव को चीफ एडमिनिस्ट्रेटिव ऑफिसर के पद पर प्रमोशन दिया गया था, लेकिन कुछ ही घंटे बाद उन्हें इस पद से हटाए जाने का घटनाक्रम सामने आया. इस अचानक हुए बदलाव को लेकर संस्थान के प्रशासनिक फैसलों पर सवाल उठ रहे हैं. प्रमोशन किस आदेश के तहत दिया गया और बाद में उसे बदलने के पीछे क्या कारण रहे, इस संबंध में आधिकारिक पक्ष का इंतजार है.

AIIMS के प्रमाण पत्रों की सत्यता पर सवाल?

इससे पहले एम्स जोधपुर से जुड़े ठेके के दस्तावेजों की सत्यता को लेकर भी मामला सामने आया था. स्टील अथॉरिटी ऑफ इंडिया लिमिटेड (SAIL) बर्नपुर इस्को स्टील प्लांट के सतर्कता विभाग ने 23 जून 2026 को एम्स जोधपुर के मुख्य सतर्कता अधिकारी को पत्र लिखा था. इस पत्र में 'सुकांता को-ऑपरेटिव लेबर कॉन्ट्रैक्ट एंड कंस्ट्रक्शन सोसायटी लिमिटेड' ने टेंडर के लिए जो दस्तावेज जमा किए थे उनकी सत्यता की जांच के लिए अनुरोध किया गया था. SAIL के पत्र में दो दस्तावेजों का उल्लेख किया गया था, जिसमें 3 जुलाई 2023 का वर्क ऑर्डर और 21 अगस्त 2024 का कार्य पूर्णता प्रमाण पत्र शामिल है.

42 लाख रुपये से अधिक के बागवानी कार्य का मामला

दस्तावेजों के अनुसार, एम्स जोधपुर के आवासीय परिसर में बागवानी, लैंडस्केपिंग और पौधरोपण के रखरखाव से संबंधित कार्य का वर्क ऑर्डर जारी किया गया था. इसकी अनुबंध राशि 42 लाख 44 हजार 373 रुपये 82 पैसे दर्शाई गई है.

SAIL के सतर्कता विभाग ने इन दस्तावेजों की प्रमाणिकता की पुष्टि के लिए एम्स जोधपुर से सहयोग मांगा था. सरकारी संस्थानों की निविदाओं में पुराने कार्यों के अनुभव और कार्य पूर्णता प्रमाण पत्र के आधार पर पात्रता तय की जाती है. ऐसे में दस्तावेजों का सत्यापन महत्वपूर्ण हो जाता है.

मनीष श्रीवास्तव पर एक्शन पर सवाल बरकरार

एबीपी न्यूज ने एम्स जोधपुर से जुड़े प्रशासनिक और दस्तावेजी मामलों को सामने लाने के बाद घटनाक्रम पर नजर बनाए रखी है. प्रमोशन के कुछ घंटे बाद पद में बदलाव और SAIL की ओर से दस्तावेजों के सत्यापन का अनुरोध, दोनों ही मामलों में आधिकारिक जवाब और जांच की स्थिति महत्वपूर्ण हो जाती है. अब सवाल यह है कि मनीष श्रीवास्तव को पद से हटाने के पीछे क्या कारण रहे? SAIL की ओर से मांगे गए दस्तावेजों के सत्यापन की स्थिति क्या है? क्या दोनों घटनाक्रमों के बीच कोई संबंध है?

इन सवालों के जवाब संबंधित संस्थानों के आधिकारिक आदेश, सत्यापन रिपोर्ट और अधिकारियों के पक्ष सामने आने के बाद ही स्पष्ट हो सकेंगे. फिलहाल, SAIL के पत्र को दस्तावेजों की सत्यता की जांच का अनुरोध माना जाना चाहिए, न कि प्रमाण पत्रों के फर्जी होने का अंतिम निष्कर्ष. एबीपी न्यूज इस मामले से जुड़े घटनाक्रम पर नजर बनाए हुए है. संबंधित संस्थान का आधिकारिक पक्ष सामने आने पर ही स्थिति साफ हो सकेगी.