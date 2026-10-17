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राजस्थान में वोटर लिस्ट में नाम जुड़वाने के लिए 5.45 लाख आवेदन, युवा सबसे आगे

राजस्थान में पात्र मतदाताओं को जोड़ने के लिए चलाए जा रहे अभियान में अब तक 5 लाख 45 हजार से अधिक आवेदन चुनाव आयोग को मिले हैं.अभियान में और तेजी लाने के निर्देश दिए गए हैं.

Written By : मोहम्मद मोईन |  Updated at : 17 Oct 2026 11:07 AM (IST)
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राजस्थान में युवा एवं मतदाता सूची में नाम जुड़वाने से वंचित पात्र नागरिकों के पंजीकरण के लिए चलाए जा रहे विशेष अभियान के तहत अब तक 5 लाख 45 हजार 863 से अधिक Form-6 आवेदन प्राप्त हुए हैं. मुख्य निर्वाचन अधिकारी नवीन महाजन ने शुक्रवार को वीडियो कॉन्फ्रेंसिंग के माध्यम से प्रदेश के सभी जिला निर्वाचन अधिकारियों (DEOs) एवं निर्वाचक रजिस्ट्रीकरण अधिकारियों (EROs) के साथ अभियान की समीक्षा की.

उन्होंने अधिकारियों को अभियान में और तेजी लाने तथा यह सुनिश्चित करने के निर्देश दिए कि कोई भी पात्र नागरिक मतदाता सूची में नाम जुड़वाने से वंचित नहीं रहे.

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18-19 वर्ष के युवाओं के 3.03 लाख आवेदन

मुख्य निर्वाचन अधिकारी ने बताया कि 15 अक्टूबर तक 18-19 वर्ष आयु वर्ग के कुल 3,03,110 आवेदन प्राप्त हुए हैं. इनमें 31,600 अग्रिम आवेदन तथा 1 अक्टूबर से 15 अक्टूबर के बीच प्राप्त 2,71,510 आवेदन शामिल हैं. वहीं, 20 वर्ष एवं अधिक आयु वर्ग में मतदाता सूची में नाम जुड़वाने के लिए इस अवधि में 2,42,753 आवेदन प्राप्त हुए हैं.

इन जिलों में युवाओं के पंजीकरण में बेहतर प्रगति

18-19 वर्ष आयु वर्ग के पात्र युवाओं के पंजीकरण की समीक्षा में भरतपुर, करौली, बूंदी, अलवर और धौलपुर जिलों में उल्लेखनीय प्रगति सामने आई. इन जिलों में पंजीकरण से वंचित पात्र युवाओं तक पहुंच बनाकर अधिक संख्या में आवेदन प्राप्त किए गए हैं.

विधानसभा क्षेत्रवार देखें तो बसेड़ी, कठूमर, नदबई, अलवर ग्रामीण, बाड़ी, वैर, बामनवास, सपोटरा, केशोरायपाटन, नगर, राजगढ़-लक्ष्मणगढ़, बेगूं, कोटपुतली, चूरू, हिंडौन और झोटवाड़ा विधानसभा क्षेत्रों में 18-19 वर्ष आयु वर्ग के युवाओं के सर्वाधिक आवेदन प्राप्त हुए हैं.

20 वर्ष से अधिक आयु के मतदाताओं के पंजीकरण में ये जिले आगे

20 वर्ष एवं अधिक आयु के ऐसे पात्र नागरिक, जिनका नाम अभी तक मतदाता सूची में शामिल नहीं हो पाया है, उनके पंजीकरण के लिए करौली, अलवर, भरतपुर, जयपुर और सवाई माधोपुर जिलों में बेहतर प्रगति दर्ज की गई है.

विधानसभा क्षेत्रवार समीक्षा में झोटवाड़ा, विद्याधर नगर, टोडाभीम, तिजारा, हिंडौन, राजगढ़-लक्ष्मणगढ़, गंगापुर, रामगढ़, करौली और सपोटरा में इस आयु वर्ग के पात्र मतदाताओं के सर्वाधिक आवेदन प्राप्त हुए हैं.

BLO को घर-घर पहुंचने के निर्देश

बैठक में मुख्य निर्वाचन अधिकारी ने भारत निर्वाचन आयोग द्वारा निर्धारित लक्ष्यों के अनुरूप बूथ लेवल अधिकारियों (BLOs) को पंजीकरण से वंचित पात्र मतदाताओं की पहचान करने तथा उन्हें Form-6 भरने में सहायता उपलब्ध कराने के निर्देश दिए. उन्होंने कहा कि अभियान केवल कागजी प्रक्रिया तक सीमित न रहे, बल्कि पात्र मतदाताओं तक प्रभावी तरीके से पहुंच बनाई जाए.

स्कूल-कॉलेजों में बढ़ाई जाए जागरूकता

श्री महाजन ने विद्यालयों एवं महाविद्यालयों में इलेक्टोरल लिटरेसी क्लब (ELC), SVEEP गतिविधियों और स्थानीय जागरूकता कार्यक्रमों के माध्यम से युवाओं एवं नवमतदाताओं को मतदाता सूची में नाम जुड़वाने के लिए प्रेरित करने पर जोर दिया. उन्होंने अधिकारियों को विशेष रूप से उन युवाओं तक पहुंच बनाने के निर्देश दिए, जो 18 वर्ष की आयु पूरी कर चुके हैं या जल्द ही पात्र होने वाले हैं.

रात्रि आश्रय स्थलों और श्रमिक बस्तियों तक पहुंचेगा अभियान

मुख्य निर्वाचन अधिकारी ने कहा कि अभियान के दौरान रात्रि आश्रय स्थलों, श्रमिक बस्तियों, बेघर व्यक्तियों और वंचित वर्गों तक विशेष पहुंच बनाई जाए. उद्देश्य यह है कि कोई भी पात्र नागरिक केवल जानकारी या सुविधा के अभाव में मतदाता सूची में नाम जुड़वाने से वंचित न रहे. उन्होंने जिला निर्वाचन अधिकारियों एवं ERO स्तर पर अभियान की नियमित समीक्षा करने और प्राप्त आवेदनों का नियमानुसार समयबद्ध निस्तारण सुनिश्चित करने के भी निर्देश दिए.

नियमों के तहत हो अभियान का प्रभावी क्रियान्वयन

श्री महाजन ने सभी अधिकारियों से भारत निर्वाचन आयोग के निर्देशों तथा लोक प्रतिनिधित्व अधिनियम, 1950 और निर्वाचक रजिस्ट्रीकरण नियम, 1960 के प्रावधानों के अनुरूप अभियान का प्रभावी क्रियान्वयन सुनिश्चित करने का आह्वान किया. उन्होंने कहा कि अभियान का मुख्य उद्देश्य यह सुनिश्चित करना है कि कोई भी पात्र नागरिक मतदाता सूची में पंजीकरण से वंचित न रहे और प्रत्येक पात्र युवा एवं नवमतदाता को लोकतांत्रिक प्रक्रिया में भागीदारी का अवसर मिले.

ऐसे कर सकते हैं Form-6 के लिए आवेदन

पात्र नागरिक मतदाता सूची में नाम जुड़वाने के लिए भारत निर्वाचन आयोग के पोर्टल voters.eci.gov.in अथवा ECINET के माध्यम से ऑनलाइन Form-6 भरकर आवेदन कर सकते हैं.

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About the author मोहम्मद मोईन

मोहम्मद मोईन को पत्रकारिता का करीब तीन दशक का अनुभव है. वह प्रिंट - इलेक्ट्रानिक और डिजिटल तीनों ही माध्यमों में सालों तक काम कर चुके हैं. ABP नेटवर्क से वह पिछले करीब 18 सालों, स्टार न्यूज़ के समय से ही जुड़े हुए हैं. राजनीति - धर्म और लीगल टापिक के साथ सम सामयिक विषयों के एक्सपर्ट हैं. पत्रकार होने के साथ ही राजनीतिक विश्लेषक, एक्सपर्ट पैनलिस्ट, आलोचक और टिप्पणीकार भी हैं. इनकी चुनावी भविष्यवाणी ज्यादातर मौकों पर सटीक साबित हुई है. 8 लोकसभा चुनाव और कई विधानसभा चुनाव कवर कर चुके हैं. 7 कुंभ और महाकुंभ की कवरेज कर अपनी अलग पहचान बनाई है. यह अपनी बेबाक- निष्पक्ष और तथ्यपरक पत्रकारिता के लिए जाने जाते हैं. मोहम्मद मोईन ने चार विषयों पत्रकारिता एवं जनसंचार, राजनीति विज्ञान, हिंदी और मध्यकालीन व आधुनिक इतिहास विषयों में मास्टर डिग्री यानी स्नातकोत्तर किया हुआ है. लॉ ग्रेजुएट भी हैं. देश के कई राज्यों में काम करने का अनुभव रखते हैं. देश की तमाम नामचीन हस्तियों का इंटरव्यू ले चुके हैं और कई चर्चित घटनाओं को कवर चुके हैं. 
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Published at : 17 Oct 2026 11:07 AM (IST)
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