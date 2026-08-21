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हिंदी न्यूज़राज्यराजस्थानRajasthan CJP Protest Live Updates: राजस्थान में सड़क से विधानसभा तक हंगामा, CJP कार्यकर्ताओं की पिटाई, सदन में BJP-कांग्रेस आमने-सामने

Rajasthan CJP Protest Live Updates: राजस्थान में सड़क से विधानसभा तक हंगामा, CJP कार्यकर्ताओं की पिटाई, सदन में BJP-कांग्रेस आमने-सामने

Rajasthan Live Updates: राजस्थान में सड़क से सदन तक हंगामा जारी है. एक ओर जहां जयपुर के बगरू गांव में CJP की कार्यकर्ताओं की पिटाई का दावा है तो वहीं विधानसभा में BJP और कांग्रेस आमने सामने हैं.

Written By : राहुल सांकृत्यायन  | Updated at : 21 Aug 2026 11:44 AM (IST)

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RAJASTHAN ASSEMBLY cjp protest live
Source : एबीपी लाइव

Background

Rajasthan Live Updates: राजस्थान में सड़क से सदन तक हंगामा जारी है. एक ओर जहां जयपुर के बगरू गांव में CJP की कार्यकर्ताओं की पिटाई का दावा है तो वहीं विधानसभा में BJP और कांग्रेस आमने सामने हैं.

सीजेपी के आरोपों पर जुगल किशोर शर्मा ने कहा कि, 'हमने कुछ नहीं किया. वे अपने साथ 200-250 लोगों को लाए थे. हमने उन्हें मारा-पीटा नहीं. हमने उनसे शांति से बात की, लेकिन उन्होंने अपनी ही गाड़ी तोड़ ली. वे कहते हैं कि वे स्कूल की मरम्मत करने आए थे. लेकिन यह काम हमारे MLA करेंगे, इसके लिए 12 लाख रुपये तय किए गए हैं. हमने विरोध इसलिए किया क्योंकि हम BJP या कांग्रेस के अलावा किसी और पार्टी को यहां नहीं आने देंगे. मेरी पत्नी इतनी डरी हुई है कि वह घर से बाहर भी नहीं निकली है.' वहीं अनु शर्मा ने कहा, 'हमने उनका विरोध इसलिए किया क्योंकि वे इस स्कूल को गिराने की कोशिश कर रहे हैं. यहां पढ़ने के लिए लगभग 20-25 छात्र आते हैं. वे कहां जाएंगे?.. हम उन्हें स्कूल नहीं गिराने देंगे. (मरम्मत के लिए) फंड पहले ही मंज़ूर हो चुका है. बस थोड़ी गरमा-गरमी हुई थी.'

11:44 AM (IST)  •  21 Aug 2026

Rajasthan CJP Protest Live Updates: कांग्रेस विधायक हरीश चौधरी ने सीजेपी पर हमले पर क्या कहा?

जयपुर के एक गाँव में 'कॉकरोच जनता पार्टी' (CJP) की टीम पर हमले के मामले में कांग्रेस विधायक हरीश चौधरी ने कहा कि , 'वे सभी के साथ ऐसा ही करते हैं. उन्होंने संसद में बयान जारी करके आवाज़ें दबाईं. कल उन्होंने कांग्रेस को दबाने की कोशिश की. अगर CJP या किसी और के साथ ऐसा किया जाता है, तो देश इसे बर्दाश्त नहीं करेगा. देश का हर छात्र अपने भविष्य और देश के लिए लड़ रहा है.

11:40 AM (IST)  •  21 Aug 2026

Rajasthan CJP Protest Live Updates: टीकाराम जूली ने क्या कहा?

राजस्थान में विपक्ष के नेता टीकाराम जूली ने कहा, 'आज भाजपा के पाप का घड़ा भर चुका है. हम यहां जनता के मुद्दों को बाहर लेकर आए हैं. हम यहां विधानसभा में उन मुद्दों पर चर्चा करना चाहते थे लेकिन ये केवल इस प्रकार की बात करते हैं कि वंदे मातरम् गाया या नहीं गाया. ये प्रदेश की जनता को गुमराह करना चाहते हैं... आज हम स्कूल, अस्पताल और सड़कों की स्थिति जानना चाहते हैं... ये क्यों भागना चाहते हैं.' जयपुर के एक गांव में कॉकरोच जनता पार्टी (CJP) की टीम पर हमला हुआ इस पर उन्होंने कहा, 'यह गलत है और मैं इसकी निंदा करता हूं. हिंसा नहीं होनी चाहिए और स्कूलों की स्थिति बाहर आनी चाहिए. भारत में हिंसा का कोई स्थान नहीं है. स्कूलों की हालत खराब है और ये अपने पाप को ढ़कना चाहते हैं लेकिन ये नहीं ढ़क पाएंगे.'

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