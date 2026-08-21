Rajasthan Live Updates: राजस्थान में सड़क से सदन तक हंगामा जारी है. एक ओर जहां जयपुर के बगरू गांव में CJP की कार्यकर्ताओं की पिटाई का दावा है तो वहीं विधानसभा में BJP और कांग्रेस आमने सामने हैं.

सीजेपी के आरोपों पर जुगल किशोर शर्मा ने कहा कि, 'हमने कुछ नहीं किया. वे अपने साथ 200-250 लोगों को लाए थे. हमने उन्हें मारा-पीटा नहीं. हमने उनसे शांति से बात की, लेकिन उन्होंने अपनी ही गाड़ी तोड़ ली. वे कहते हैं कि वे स्कूल की मरम्मत करने आए थे. लेकिन यह काम हमारे MLA करेंगे, इसके लिए 12 लाख रुपये तय किए गए हैं. हमने विरोध इसलिए किया क्योंकि हम BJP या कांग्रेस के अलावा किसी और पार्टी को यहां नहीं आने देंगे. मेरी पत्नी इतनी डरी हुई है कि वह घर से बाहर भी नहीं निकली है.' वहीं अनु शर्मा ने कहा, 'हमने उनका विरोध इसलिए किया क्योंकि वे इस स्कूल को गिराने की कोशिश कर रहे हैं. यहां पढ़ने के लिए लगभग 20-25 छात्र आते हैं. वे कहां जाएंगे?.. हम उन्हें स्कूल नहीं गिराने देंगे. (मरम्मत के लिए) फंड पहले ही मंज़ूर हो चुका है. बस थोड़ी गरमा-गरमी हुई थी.'