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राजस्थान विधानसभा में हंगामा, टीकाराम जूली ने BJP को याद दिलाए पुराने दिन

राजस्थान विधानसभा में मॉनसून सत्र के दूसरे दिन जमकर हंगामा हुआ. नेता प्रतिपक्ष टीकाराम जूली ने भारतीय जनता पार्टी और सरकार पर गंभीर आरोप लगाए.

Written By : राहुल सांकृत्यायन |  Updated at : 21 Aug 2026 11:42 AM (IST)
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 राजस्थान विधानसभा के मॉनसून सत्र के दूसरे दिन 21 अगस्त, शुक्रवार को जमकर हंगामा हुआ. नेता प्रतिपक्ष और भारतीय राष्ट्रीय कांग्रेस के नेता टीकाराम जूली ने विधानसभा के गेट बंद करने के मुद्दे पर भारतीय जनता पार्टी को उन दिनों की याद दिलाई जब वह विपक्ष में थी.

जूली ने कहा कि जब बीजेपी, विपक्ष में थी, तब भी उसी गेट से वह प्रदर्शन करते हुए विधानसभा आए थे, जिसे कल बंद कर दिया गया था.  टीकाराम जूली ने सदन की कार्यवाही शुरू होते ही कहा कि मेरा बहुत जरूरी सवाल है. आज तक के इतिहास में जब से विधानसभा बनी है सब उसी गेट से आए थे. कभी आजतक नहीं रोका गया लेकिन कल हमें रोका गया, हमें इसका दुःख है. रोकने के बाद सदन में अनर्गल बातें की गईं कि हम आना नहीं चाहते थे. शिक्षा, चिकित्सा, कानून व्यवस्था, संविदाकर्मियों की जो स्थिति है, हम उस पर बात करना चाहते हैं लेकिन हमें बाहर रोका जा रहा है.

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इसके जवाब में सरकार की ओर से कहा गया कि कल केवल विधायक नहीं बल्कि अन्य बाहरी लोग भी विधानसभा में घुसने की कोशिश कर रहे थे.

इस दौरान जमकर हंगामा हुआ. विपक्षी विधायक तख्तियां लेकर सदन में पहुंचे ते और प्रदर्शन कर रहे थे. स्पीकर वासुदेव देवनानी लगातार यह कहते रहे कि सदन चलने दें. प्रश्नकाल चलने दें.

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इन अपीलों को दरकिनार करते हुए पक्ष और विपक्ष दोनों की ओर से नारेबाजी होती रही. इसके बाद स्पीकर देवनानी ने सदन की कार्यवाही 12 बजे तक के लिए स्थगित कर दी. 11 बजे शुरू हुई सदन की कार्यवाही 11. 5 बजे स्थगित कर दी गई.

About the author राहुल सांकृत्यायन

राहुल सांकृत्यायन, abp live में बतौर डिप्टी न्यूज़ एडिटर कार्यरत हैं और स्टेट्स टीम का नेतृत्व कर रहे हैं. राहुल राजनीति, शासन-प्रशासन और समकालीन विषयों की खबरों की कवरेज और खबरों एवं घटनाक्रमों के संपादकीय समन्वय की जिम्मेदारी संभाल रहे हैं.

पत्रकारिता के क्षेत्र में एक दशक से अधिक का अनुभव रखने वाले राहुल ने अपने करियर की शुरुआत में राष्ट्रीय, अंतरराष्ट्रीय और फीचर डेस्क पर भी काम किया है. उनकी विशेष रुचि राजनीतिक खबरों, अपराध से जुड़े मामलों और राज्यों की समकालीन राजनीतिक गतिविधियों की कवरेज में रही है.

राहुल इससे पहले न्यूज़18 हिन्दी, वनइंडिया हिन्दी और अमर उजाला जैसे प्रतिष्ठित मीडिया संस्थानों में विभिन्न पदों पर काम कर चुके हैं, जहां उन्होंने डिजिटल पत्रकारिता, ब्रेकिंग न्यूज और स्टेट्स कवरेज में महत्वपूर्ण अनुभव हासिल किया.

अपने पत्रकारिता करियर के दौरान राहुल ने कई महत्वपूर्ण घटनाओं और बड़े आयोजनों की कवरेज की है, जिनमें कर्नाटक विधानसभा चुनाव 2018, लोकसभा चुनाव 2024 ऑपरेशन सिंदूर और महाकुंभ 2025 जैसे प्रमुख घटनाक्रम शामिल हैं.

राहुल ने देश के प्रतिष्ठित पत्रकारिता संस्थान भारतीय जनसंचार संस्थान (IIMC), नई दिल्ली से हिन्दी पत्रकारिता में शिक्षा प्राप्त की है. उन्होंने इलाहाबाद केंद्रीय विश्वविद्यालय के आनुषंगिक महाविद्यालय ईश्वर शरण डिग्री कॉलेज, प्रयागराज से बी.कॉम किया है. इसके अलावा राहुल ने केंद्रीय विद्यालय बस्ती से हाईस्कूल और सरस्वती विद्या मंदिर रामबाग, बस्ती से इंटरमीडिएट की पढ़ाई की. आगे चलकर गुरु जम्भेश्वर विज्ञान एवं प्रौद्योगिकी विश्वविद्यालय, हिसार से दूरस्थ शिक्षा कार्यक्रम के तहत पत्रकारिता में परास्नातक भी किया.

खबरों के अलावा साहित्य और वैचारिक लेखन में भी राहुल की गहरी रुचि है. राहुल हिंदी साहित्य के प्रमुख रचनाकारों जैसे राहुल सांकृत्यायन, यशपाल, मुंशी प्रेमचंद, हजारी प्रसाद द्विवेदी और सर्वेश्वर दयाल सक्सेना के लेखन को विशेष रूप से पढ़ना पसंद करते हैं. इसके साथ ही ओम प्रकाश वाल्मिकी, महादेवी वर्मा, अष्टभुजा शुक्ल, विनोद शुक्ल, दुष्यंत कुमार, रामनाथ सिंह, अदम गोंडवी, राही मासूम रजा, गोपाल दास नीरज की रचनाओं में भी उनकी दिलचस्पी है.

खबरों के लिए राहुल से rahulsa@abpnetwork.com पर संपर्क किया जा सकता है. 
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Published at : 21 Aug 2026 11:16 AM (IST)
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