हिंदीEnglishमराठीਪੰਜਾਬੀবাংলাગુજરાતીநாடுదేశం
फोटो गैलरीIdeas of IndiaINDIA AT 2047वेब स्टोरीजEvents
एक्सप्लोरर
लाइव टीवीप्रीमियमवीडियोशॉर्ट वीडियोवेब स्टोरीजफोटो गैलरीपॉडकास्ट्समूवी रिव्यूओपिनियन
यूजफुल
पर्सनल लोन EMI कैलकुलेटर पिन कोड फाइंडर कम्पैटिबिलिटी कैलकुलेटर कार लोन EMI कैलकुलेटर बीएमआई कैलकुलेटर होम लोन EMI कैलकुलेटर एज कैलकुलेटर एजुकेशन लोन EMI कैलकुलेटर पेट्रोल की कीमत डीज़ल की कीमत सोने की कीमत चांदी की कीमत AQI
हिंदी न्यूज़राज्यराजस्थानBihar Election 2025: बिहार चुनाव के बीच कांग्रेस नेता अशोक गहलोत ने नीतीश कुमार को घेरा, लगाए ये आरोप

Bihar Election 2025: बिहार चुनाव के बीच कांग्रेस नेता अशोक गहलोत ने नीतीश कुमार को घेरा, लगाए ये आरोप

Rajasthan News: पूर्व मुख्यमंत्री और कांग्रेस नेता अशोक गहलोत ने कहा कि पूरा देश जानना चाहता है कि बिहार के चुनाव में क्या होगा, क्योंकि यह चुनाव केवल बिहार तक सीमित नहीं है.

By : मुबारिक खान, मुबारिक खान | Updated at : 10 Oct 2025 02:58 PM (IST)
Preferred Sources
राजस्थान के पूर्व मुख्यमंत्री और वरिष्ठ कांग्रेस नेता अशोक गहलोत ने गुरुवार (9 अक्टूबर) को पटना में कहा कि “पूरा देश यह जानना चाहता है कि बिहार के चुनाव में क्या होगा, क्योंकि यह चुनाव केवल बिहार तक सीमित नहीं है, बल्कि देश के भविष्य की दिशा तय करेगा.” 
 
अशोक गहलोत, जिन्हें कांग्रेस पार्टी ने बिहार विधानसभा चुनाव के लिए वरिष्ठ पर्यवेक्षक नियुक्त किया है, गुरुवार को अपने पटना दौरे पर पार्टी द्वारा आयोजित एक प्रेस वार्ता को संबोधित कर रहे थे. उन्होंने कहा कि 'बीस साल विनाशकाल' अपने आप में एक बड़ा संदेश है. 

अशोक गहलोत ने कहा- 20 साल में सुशासन की भारी कमी

अशोक गहलोत ने कहा कि पिछले बीस वर्षों में बिहार में सुशासन की भारी कमी रही है. उन्होंने कहा “नीतीश कुमार बार-बार पाला बदलते रहे, जिसके कारण राज्य में ठोस और निरंतर शासन नहीं हो पाया. बिना गुड गवर्नेंस के विकास, समस्याओं का समाधान और इंफ्रास्ट्रक्चर का निर्माण संभव नहीं होता. यही कारण है कि बिहार सभी क्षेत्रों में पिछड़ गया है और उसकी दुर्दशा आज सबके सामने है.”

भ्रष्टाचार और जवाबदेही पर प्रधानमंत्री को घेरा

राज्य सरकार में व्याप्त भ्रष्टाचार और मंत्रियों पर लगे गंभीर आरोपों का उल्लेख करते हुए गहलोत ने प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी पर निशाना साधा. गहलोत ने कहा, कि "डिप्टी सीएम और मंत्रियों पर खुलेआम तथ्यात्मक आरोप हैं, फिर भी किसी का इस्तीफा नहीं हो रहा. ऐसा लगता है मानो प्रधानमंत्री ने यह नीतिगत निर्णय ले लिया है कि चाहे कुछ भी हो, किसी मंत्री का इस्तीफा नहीं लिया जाएगा. लोकतंत्र में यह प्रवृत्ति अत्यंत दुर्भाग्यपूर्ण है."

एनडीए सरकार की आर्थिक घोषणाओं पर सवाल 

गहलोत ने केंद्र सरकार की आर्थिक घोषणाओं पर कहा, कि "प्रधानमंत्री ने बिहार को 50 हजार करोड़ से लेकर 1.25 लाख करोड़ रुपये तक की सहायता की बात कही थी, लेकिन उसका धरातल पर कोई प्रभाव नहीं दिखता. “मोदी जी ने बिहार को 50 हजार करोड़, 60 हजार करोड़, 80 हजार करोड़ से लेकर 1 लाख 25 हजार करोड़ रुपये तक की सहायता देने की बात कही थी, लेकिन उसका क्या हुआ, यह किसी को नहीं पता.”
और पढ़ें

About the author मुबारिक खान

मुबारिक खान को पत्रकारिता में करीब 8 सालों का अनुभव है. उन्होंने राजस्थान की राजनीतिक खबरों के साथ-साथ ट्रांसपोर्ट, एजुकेशन और मेडिकल क्षेत्र से जुड़ी ख़बरों की रिपोर्टिंग की है. 2023 के विधानसभा और 2024 के लोकसभा चुनाव में राजस्थान की अलग-अलग विधानसभा सीटों पर ग्राउंड जीरो से रिपोर्टिंग की. आनंदपाल एनकाउंटर और लॉरेंस बिश्नोई गैंग की मैडम माया पर स्टोरी ने खूब सुर्खियां बटोरी. मुबारिक खान ने राजस्थान यूनिवर्सिटी से स्नातक की पढ़ाई करने के बाद बीजेएमसी में डिप्लोमा प्राप्त किया.
Read
Published at : 10 Oct 2025 02:58 PM (IST)
Tags :
Ashok Gehlot NARENDRA MODI NITISH KUMAR RAJASTHAN NEWS
और पढ़ें
Sponsored Links by Taboola
Advertisement

टॉप हेडलाइंस

विश्व
मुतक्की से मुलाकात के बाद एस जयशंकर ने कर दिया बड़ा ऐलान, सुनकर पाकिस्तान को लगेगा 440 वोल्ट का झटका
मुतक्की से मुलाकात के बाद एस जयशंकर ने कर दिया बड़ा ऐलान, सुनकर पाकिस्तान को लगेगा 440 वोल्ट का झटका
बिहार
पवन सिंह की पत्नी ज्योति सिंह से प्रशांत किशोर मिलेंगे या नहीं? जन सुराज नेता ने साफ कर दी तस्वीर
पवन सिंह की पत्नी ज्योति सिंह से प्रशांत किशोर मिलेंगे या नहीं? जन सुराज नेता ने साफ कर दी तस्वीर
बिहार
Bihar Election 2025 Live: ज्योति सिंह से मिले प्रशांत किशोर, बोले- 'चुनाव पर नहीं हुई बात, पवन सिंह भी मित्र हैं'
Live: ज्योति सिंह से मिले प्रशांत किशोर, बोले- 'चुनाव पर नहीं हुई बात, पवन सिंह भी मित्र हैं'
विश्व
चीन का 'Rare Earth' पर बड़ा दांव! भारत से मांग रहा गारंटी, क्या अमेरिका को झटका देगा ड्रैगन?
चीन का 'Rare Earth' पर बड़ा दांव! भारत से मांग रहा गारंटी, क्या अमेरिका को झटका देगा ड्रैगन?
Advertisement

वीडियोज

Bihar Election 2025: NDA में सीटों पर संग्राम, Samrat Choudhary के घर BJP-JDU की 'महाबैठक'!
खेसरी लाल यादव इंटरव्यू | खेसरी लाल यादव पर हुआ अटैक | भोजपुरी इंड्रस्ट्री और अधिक
Bareilly Violence: दंगे के मुख्य आरोपी तौकीर के घर बैंक का नोटिस | Breaking
Premanand Maharaj Health: 'आखिरी फिल्म चल रही है', क्या बिगड़ गई महाराज की तबीयत?
पवन सिंह ने खाई पत्नी ज्योति को एबार्शन पिल्स ! भोजपुरी स्टार पर लगा बड़ा आरोप
Advertisement

फोटो गैलरी

Advertisement
Petrol Price Today
₹ 94.77 / litre
New Delhi
Check price for your location
Diesel Price Today
₹ 87.67 / litre
New Delhi
Check price for your location

Source: IOCL

हॅलो गेस्ट
एडवर्टाइज विथ असप्राइवेसी पॉलिसीकॉन्टैक्ट अससेंड फीडबैकअबाउट असकरियर्स

पर्सनल कार्नर

टॉप आर्टिकल्स
टॉप रील्स
विश्व
मुतक्की से मुलाकात के बाद एस जयशंकर ने कर दिया बड़ा ऐलान, सुनकर पाकिस्तान को लगेगा 440 वोल्ट का झटका
मुतक्की से मुलाकात के बाद एस जयशंकर ने कर दिया बड़ा ऐलान, सुनकर पाकिस्तान को लगेगा 440 वोल्ट का झटका
बिहार
पवन सिंह की पत्नी ज्योति सिंह से प्रशांत किशोर मिलेंगे या नहीं? जन सुराज नेता ने साफ कर दी तस्वीर
पवन सिंह की पत्नी ज्योति सिंह से प्रशांत किशोर मिलेंगे या नहीं? जन सुराज नेता ने साफ कर दी तस्वीर
बिहार
Bihar Election 2025 Live: ज्योति सिंह से मिले प्रशांत किशोर, बोले- 'चुनाव पर नहीं हुई बात, पवन सिंह भी मित्र हैं'
Live: ज्योति सिंह से मिले प्रशांत किशोर, बोले- 'चुनाव पर नहीं हुई बात, पवन सिंह भी मित्र हैं'
विश्व
चीन का 'Rare Earth' पर बड़ा दांव! भारत से मांग रहा गारंटी, क्या अमेरिका को झटका देगा ड्रैगन?
चीन का 'Rare Earth' पर बड़ा दांव! भारत से मांग रहा गारंटी, क्या अमेरिका को झटका देगा ड्रैगन?
क्रिकेट
ODI Record: वनडे सीरीज में सबसे ज्यादा रन बनाने वाले कप्तानों की लिस्ट में टॉप पर कौन सा खिलाड़ी, टॉप 5 लिस्ट देखिए
वनडे सीरीज में सबसे ज्यादा रन बनाने वाले कप्तानों की लिस्ट में टॉप पर कौन सा खिलाड़ी, टॉप 5 लिस्ट देखिए
साउथ सिनेमा
3 परफेक्ट एग्जाम्पल जो दिखाते हैं हिंदी दर्शक हैं किंग, साउथ फिल्मों को चुटकी में बना देते हैं ब्लॉकबस्टर
3 परफेक्ट एग्जाम्पल जो दिखाते हैं हिंदी दर्शक हैं किंग, साउथ फिल्मों को बना देते हैं ब्लॉकबस्टर
लाइफस्टाइल
Karwa Chauth 2025: अभी भी नहीं कर पाए पत्नी के लिए तोहफा डिसाइड? यहां देखें करवाचौथ के लास्ट मिनट गिफ्ट आइडिया
अभी भी नहीं कर पाए पत्नी के लिए तोहफा डिसाइड? यहां देखें करवाचौथ के लास्ट मिनट गिफ्ट आइडिया
ट्रेंडिंग
Karwa Chauth 2025 Memes: करवा चौथ मनाने से पहले हंसा-हंसा के लोट-पोट कर देंगे ये मीम्स
Karwa Chauth 2025 Memes: करवा चौथ मनाने से पहले हंसा-हंसा के लोट-पोट कर देंगे ये मीम्स
Paisa LIVE
IPO Alert: Canara Robeco Asset Management Co.Ltd. IPO में Invest करने से पहले जानें GMP, Price Band
IPO Alert: Canara Robeco Asset Management Co.Ltd. IPO में Invest करने से पहले जानें GMP, Price Band
ENT LIVE
पवन सिंह की पत्नी ज्योति सिंह का आरोप, 'वह मुझे गर्भपात की गोलियां देते थे'
पवन सिंह की पत्नी ज्योति सिंह का आरोप, 'वह मुझे गर्भपात की गोलियां देते थे'
ENT LIVE
पंजाबी सिंगर और अभिनेता राजवीर जवंदा का एक बड़ी कार एक्सीडेंट के 12 दिन बाद निधन हो गया
पंजाबी सिंगर और अभिनेता राजवीर जवंदा का एक बड़ी कार एक्सीडेंट के 12 दिन बाद निधन हो गया
ENT LIVE
पवन सिंह ने पत्नी ज्योति सिंह के आरोपों पर तोड़ी चुप्पी
पवन सिंह ने पत्नी ज्योति सिंह के आरोपों पर तोड़ी चुप्पी
ENT LIVE
Tara Aur Akash: Love Beyond Realms Review: बेहद खूबसूरत ही खूबसूरत और खूबसूरत फिल्म
Tara Aur Akash: Love Beyond Realms Review: बेहद खूबसूरत ही खूबसूरत और खूबसूरत फिल्म
Embed widget