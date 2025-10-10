हिंदीEnglishमराठीਪੰਜਾਬੀবাংলাગુજરાતીநாடுదేశం
हिंदी न्यूज़राज्यराजस्थानराजस्थान कांग्रेस सांसद हरीश मीणा के इकलौते बेटे की हार्ट अटैक से मौत, 40 साल की उम्र में ली अंतिम सांस

राजस्थान कांग्रेस सांसद हरीश मीणा के इकलौते बेटे की हार्ट अटैक से मौत, 40 साल की उम्र में ली अंतिम सांस

Rajasthan News: टोंक-सवाई माधोपुर से कांग्रेस सांसद और पूर्व डीजीपी हरीश मीणा के पुत्र हनुमंत मीणा का कार्डियक अरेस्ट से निधन हो गया. जयपुर के निजी अस्पताल में इलाज के दौरान उन्होंने अंतिम सांस ली.

By : मुबारिक खान | Updated at : 10 Oct 2025 10:51 AM (IST)
Preferred Sources

टोंक सवाई माधोपुर लोकसभा क्षेत्र से सांसद और पूर्व डीजीपी रहे हरिश चंद्र मीणा के पुत्र का एक निजी अस्पताल में इलाज के दौरान निधन हो गया. बताया जा रहा है कि पिछले कुछ दिनों से वह जयपुर के एक निजी अस्पताल में स्वास्थ्य संबंधी समस्या के चलते भर्ती हुए थे, जिसके बाद उनका अस्पताल में इलाज चल रहा था. इलाज के दौरान उनका निधन हो गया.

इस घटना के बाद इलाके में शोक की लहर दौड़ गई. सांसद हरीश चंद्र मीणा के पुत्र हनुमंत मीणा की उम्र करीब 40 वर्ष बताई जा रही है. हनुमंत मीणा व्यवसायी थे, वे राजनीति में सक्रिय नहीं थे. पारिवारिक सूत्रों की मानें तो उनका निधन हृदयघात के कारण हुआ है.

नेताओं ने जताया दुख और संवेदनाएं

पूर्व मुख्यमंत्री अशोक गहलोत ने घटना पर संवेदनाएं व्यक्त करते हुए कहा, “मैं इस दुखद समय में परिवार के प्रति संवेदनाएं व्यक्त करता हूं. ईश्वर इस आघात को सहन करने की शक्ति प्रदान करें.” एआईसीसी महासचिव सचिन पायलट ने इस दुखद घटना की खबर सुनते ही अपने सभी कार्यक्रम रद्द कर दिए हैं. 

उन्होंने एक्स पर पोस्ट करते हुए कहा कि वह जयपुर के लिए रवाना हो चुके हैं और इस दुख की घड़ी में परिवार के प्रति उनकी गहरी संवेदनाएं हैं.

पीसीसी चीफ गोविंद सिंह डोटासरा ने भी सांसद हरीश मीणा के पुत्र के निधन पर गहरी संवेदनाएं व्यक्त की. नेता प्रतिपक्ष टीकाराम जूली ने भी सोशल मीडिया पर पोस्ट कर इस दुखद घटना पर परिवार के प्रति संवेदनाएं प्रकट कीं.

हनुमन्त मीणा के निधन की खबर से पूरे प्रदेश के राजनीतिक हलकों में शोक की लहर दौड़ गई. कांग्रेस नेताओं और स्थानीय कार्यकर्ताओं ने शोक संवेदनाएं व्यक्त कीं.

परिवार में शोक, आज होगा अंतिम संस्कार

सांसद हरीश मीणा 1976 बैच के आईपीएस अधिकारी रह चुके हैं और वर्तमान में टोंक-सवाई माधोपुर से कांग्रेस सांसद हैं. बेटे के असामयिक निधन से पूरा परिवार सदमे में है और परिजनों का रो-रोकर बुरा हाल है. वहीं, साल 2014 में उन्होंने बीजेपी से अपने राजनीतिक जीवन की शुरुआत की थी. वह दौसा से सांसद रहे. इसके बाद 2018 में उन्होंने कांग्रेस का हाथ थाम लिया था और 2024 में टोंक सवाई माधोपुर से सांसद चुने गए. बताया जा रहा है कि हनुमन्त मीणा का आज शाम 5 बजे अंतिम संस्कार होगा

About the author मुबारिक खान

मुबारिक खान को पत्रकारिता में करीब 8 सालों का अनुभव है. उन्होंने राजस्थान की राजनीतिक खबरों के साथ-साथ ट्रांसपोर्ट, एजुकेशन और मेडिकल क्षेत्र से जुड़ी ख़बरों की रिपोर्टिंग की है. 2023 के विधानसभा और 2024 के लोकसभा चुनाव में राजस्थान की अलग-अलग विधानसभा सीटों पर ग्राउंड जीरो से रिपोर्टिंग की. आनंदपाल एनकाउंटर और लॉरेंस बिश्नोई गैंग की मैडम माया पर स्टोरी ने खूब सुर्खियां बटोरी. मुबारिक खान ने राजस्थान यूनिवर्सिटी से स्नातक की पढ़ाई करने के बाद बीजेएमसी में डिप्लोमा प्राप्त किया.
Published at : 10 Oct 2025 10:51 AM (IST)
Harish Meena RAJASTHAN NEWS JAIPUR NEWS Hanumant Meena Passed Away
