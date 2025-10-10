टोंक सवाई माधोपुर लोकसभा क्षेत्र से सांसद और पूर्व डीजीपी रहे हरिश चंद्र मीणा के पुत्र का एक निजी अस्पताल में इलाज के दौरान निधन हो गया. बताया जा रहा है कि पिछले कुछ दिनों से वह जयपुर के एक निजी अस्पताल में स्वास्थ्य संबंधी समस्या के चलते भर्ती हुए थे, जिसके बाद उनका अस्पताल में इलाज चल रहा था. इलाज के दौरान उनका निधन हो गया.

इस घटना के बाद इलाके में शोक की लहर दौड़ गई. सांसद हरीश चंद्र मीणा के पुत्र हनुमंत मीणा की उम्र करीब 40 वर्ष बताई जा रही है. हनुमंत मीणा व्यवसायी थे, वे राजनीति में सक्रिय नहीं थे. पारिवारिक सूत्रों की मानें तो उनका निधन हृदयघात के कारण हुआ है.

नेताओं ने जताया दुख और संवेदनाएं

पूर्व मुख्यमंत्री अशोक गहलोत ने घटना पर संवेदनाएं व्यक्त करते हुए कहा, “मैं इस दुखद समय में परिवार के प्रति संवेदनाएं व्यक्त करता हूं. ईश्वर इस आघात को सहन करने की शक्ति प्रदान करें.” एआईसीसी महासचिव सचिन पायलट ने इस दुखद घटना की खबर सुनते ही अपने सभी कार्यक्रम रद्द कर दिए हैं.

उन्होंने एक्स पर पोस्ट करते हुए कहा कि वह जयपुर के लिए रवाना हो चुके हैं और इस दुख की घड़ी में परिवार के प्रति उनकी गहरी संवेदनाएं हैं.

पीसीसी चीफ गोविंद सिंह डोटासरा ने भी सांसद हरीश मीणा के पुत्र के निधन पर गहरी संवेदनाएं व्यक्त की. नेता प्रतिपक्ष टीकाराम जूली ने भी सोशल मीडिया पर पोस्ट कर इस दुखद घटना पर परिवार के प्रति संवेदनाएं प्रकट कीं.

हनुमन्त मीणा के निधन की खबर से पूरे प्रदेश के राजनीतिक हलकों में शोक की लहर दौड़ गई. कांग्रेस नेताओं और स्थानीय कार्यकर्ताओं ने शोक संवेदनाएं व्यक्त कीं.

परिवार में शोक, आज होगा अंतिम संस्कार

सांसद हरीश मीणा 1976 बैच के आईपीएस अधिकारी रह चुके हैं और वर्तमान में टोंक-सवाई माधोपुर से कांग्रेस सांसद हैं. बेटे के असामयिक निधन से पूरा परिवार सदमे में है और परिजनों का रो-रोकर बुरा हाल है. वहीं, साल 2014 में उन्होंने बीजेपी से अपने राजनीतिक जीवन की शुरुआत की थी. वह दौसा से सांसद रहे. इसके बाद 2018 में उन्होंने कांग्रेस का हाथ थाम लिया था और 2024 में टोंक सवाई माधोपुर से सांसद चुने गए. बताया जा रहा है कि हनुमन्त मीणा का आज शाम 5 बजे अंतिम संस्कार होगा