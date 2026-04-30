भरतपुर में 10 करोड़ का डोडा चूरा जब्त, CBN की बड़ी कार्रवाई, झारखंड से आ रहा था ट्रक

राजस्थान के भरतपुर में सेंट्रल ब्यूरो ऑफ नारकोटिक्स (CBN) की टीम ने अवैध मादक पदार्थों के खिलाफ एक बहुत बड़ी सर्जिकल स्ट्राइक की है. CBN नीमच की टीम ने सेवर थाना क्षेत्र में कार्रवाई करते हुए एक ट्रक से 50 क्विंटल (5096 किलोग्राम) से ज्यादा अवैध डोडा चूरा बरामद किया है. इस भारी-भरकम खेप की कीमत लगभग 10 करोड़ रुपये बताई जा रही है.

CBN के अधिकारियों को एक गुप्त मुखबिर से पुख्ता सूचना मिली थी कि झारखंड से भारी मात्रा में अवैध मादक पदार्थ लेकर एक हरियाणा नंबर का ट्रक राजस्थान की सीमा में प्रवेश करने वाला है. इस इनपुट के आधार पर बॉर्डर इलाकों में तुरंत निगरानी बढ़ा दी गई. गुरुवार देर शाम आगरा-जयपुर नेशनल हाईवे पर भरतपुर के सेवर थाना क्षेत्र में सारस चौराहे के पास संदिग्ध ट्रक को रोककर उसकी तलाशी ली गई.

252 कट्टों में भरा था 5000 किलो से ज्यादा नशा

जब CBN टीम ने ट्रक के अंदर रखे सफेद रंग के प्लास्टिक के कट्टों को चेक किया, तो उसमें डोडा चूरा भरा हुआ पाया गया. ट्रक के अंदर कुल 252 कट्टे मौजूद थे, जिनका कुल वजन 5096 किलोग्राम निकला.

एक आरोपी फरार, ड्राइवर गिरफ्तार

कार्रवाई के दौरान ट्रक में बैठा एक आरोपी पुलिस को चकमा देकर भागने में कामयाब हो गया. हालांकि, CBN की मुस्तैद टीम ने ट्रक ड्राइवर को धर दबोचा. अधिकारियों के अनुसार, फरार हुए आरोपी की सरगर्मी से तलाश की जा रही है.

जोधपुर और उदयपुर में होनी थी सप्लाई

गिरफ्तार किए गए आरोपी ड्राइवर से जब सख्ती से पूछताछ की गई, तो उसने कबूला कि वह खुद भी उसी क्षेत्र का रहने वाला है और इस 10 करोड़ रुपये के डोडा चूरे की खेप को जोधपुर और उदयपुर के इलाकों में सप्लाई किया जाना था.

फिलहाल CBN के अधिकारी मामले की संवेदनशीलता को देखते हुए ज्यादा जानकारी साझा करने से बच रहे हैं. टीम ड्राइवर से लगातार पूछताछ कर रही है, ताकि इस पूरे इंटरनेशनल या अंतरराज्यीय ड्रग माफिया नेटवर्क के 'सफेदपोश' आकाओं को बेनकाब किया जा सके