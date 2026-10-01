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हिंदी न्यूज़राज्यपंजाबLPU हिंसा पर अशोक मित्तल ने जताई चींता, बोले- पंजाब के खिलाफ बड़ी साजिश

LPU हिंसा पर अशोक मित्तल ने जताई चींता, बोले- पंजाब के खिलाफ बड़ी साजिश

पंजाब के लवली प्रोफेशनल यूनिवर्सिटी (LPU) में हुई हिंसा पर LPU के चांसलर और सांसद अशोक मित्तल ने कहा कि यह सिर्फ LPU या अशोक मित्तल के खिलाफ नहीं, बल्कि मेरे पंजाब के खिलाफ साजिश है.

Written By : गौरव अग्निहोत्री |  Updated at : 01 Oct 2026 03:09 PM (IST)
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पंजाब के लवली प्रोफेशनल यूनिवर्सिटी (LPU) में हुई हिंसा पर LPU के फाउंडर, चांसलर और बीजेपी से राज्यसभा सांसद अशोक मित्तल ने बड़ा बयान दिया है. उन्होंने कहा कि एक दिन पहले, शुक्रवार-शनिवार की रात को चितकारा यूनिवर्सिटी में इसी तरह की हिंसा हुई और फिर शनिवार-रविवार की रात को LPU में भी ऐसा ही हुआ.

उन्होंने कहा कि इससे यह बात साफ हो गई है कि दोनों घटनाओं का पैटर्न एक जैसा है और इसमें उसी Reddit प्लेटफॉर्म का इस्तेमाल किया गया है. इसी प्लेटफॉर्म के माध्यम से दोनों यूनिवर्सिटी में एक जैसी बातें कही गईं कि दो लड़कियों ने आत्महत्या कर ली है. इसलिए इसमें बहुत बड़ी साजिश है.

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'सिर्फ LPU के खिलाफ नहीं, बल्कि मेरे पंजाब के खिलाफ साजिश'

उन्होंने आगे कहा कि सवाल यह है कि यह साजिश पंजाब के अंदर हुई है. यह जांच का विषय है. लेकिन जिस तरह LPU को नुकसान पहुंचा, तोड़फोड़ हुई, गुंडागर्दी हुई और चोरी-चकारी हुई, उससे LPU के साथ-साथ हमारे स्टूडेंट्स और स्टाफ को भी नुकसान हुआ है. अशोक मित्तल ने कहा कि मुझे डर इससे भी बड़ा है. 'मैं पंजाब प्रदेश से आता हूं, मेरा जन्म पंजाब में हुआ, मैं पंजाब में पला-बढ़ा हूं. मेरी हर चीज पंजाब में है और पंजाब ने मुझे बहुत कुछ दिया है. मैं आज उस मुकाम तक पहुंचा हूं, जहां मैं राज्यसभा सांसद भी बना हूं.'

लेकिन अब मुझे डर है कि जो कुछ हुआ, वह सिर्फ LPU या अशोक मित्तल के खिलाफ नहीं, बल्कि मेरे पंजाब के खिलाफ साजिश है. यह साजिश की जा रही है, ताकि मेरे पंजाब को परेशान किया जा सके और इसे अस्थिर किया जा सके.

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पंजाब में रह रहे 3 करोड़ भाई-बहनों की सुरक्षा का सवाल

अशोक मित्तल ने कहा कि हम सब जानते हैं कि पंजाब एक सीमावर्ती राज्य है, जो पाकिस्तान के साथ लगा हुआ है. वहीं, पाकिस्तान समय-समय पर किसी न किसी तरीके से पंजाब को परेशान करता रहता है. इसलिए यह मामला ज्यादा महत्वपूर्ण है, क्योंकि यह पंजाब की सुरक्षा का सवाल है. LPU तो इसका एक छोटा-सा हिस्सा है, मगर यह पंजाब में रह रहे 3 करोड़ भाई-बहनों की सुरक्षा का सवाल है.

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About the author गौरव अग्निहोत्री

गौरव अग्निहोत्री बीते एक साल से एबीपी लाइव में बतौर कंटेंट राइटर काम कर रहे हैं. गौरव को राजनीति, खेल, मनोरंजन और धर्म विज्ञान में विशेष रुचि रही है. गौरव का जन्म दिल्ली में हुआ है. इन्होंने माखनलाल चतुर्वेदी विश्वविद्यालय, भोपाल से इलेक्ट्रॉनिक मीडिया में डिग्री प्राप्त की है. गौरव का सपना है कि वह आगे जाकर एंटरटेनमेंट फील्ड में अपनी एक अलग पहचान बनाएं. गौरव को क्रिकेट खेलने के साथ-साथ किताबें पढ़ने और मूवी देखने का शौक है. इसी के साथ गौरव किस्से-कहानियां भी लिखते हैं. 
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Published at : 01 Oct 2026 03:09 PM (IST)
Tags :
PUNJAB NEWS Ashok Mittal
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