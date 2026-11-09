फिरोजपुर में देर रात घर पर अंधाधुंध फायरिंग, 7 राउंड गोलियां चलाकर फरार हुए बदमाश

फिरोजपुर के ममदोट के नजदीक थाना लाखो के बहराम के अधीन आते गांव झोक मोहड़े में देर रात फायरिंग की घटना सामने आई है. दो व्यक्तियों ने एक घर के बाहर अंधाधुंध गोलियां चलाईं. हालांकि इस घटना में किसी तरह का जानी नुकसान नहीं हुआ.

फायरिंग की इस वारदात को अंजाम देकर बदमाश मौके से फरार हो गए. बताया जा रहा है कि बदमाशों ने करीब सात राउंड फायरिंग की है. इस घटना से इलाके में हड़कंप मच गया. फिलहाल जिस घर पर गोलियां बरसाई गईं हैं उसमें रहने वाला परिवार दहशत में है.

गांव के ही रहने वाले हैं हमलावर

परिवार की ओर से पुलिस को दी गई शिकायत में हमलावरों को इसी गांव का रहने वाला बताया गया है. शिकायतकर्ता गुरप्यार सिंह के अनुसार, देर रात करीब पौने 12 बजे दोनों व्यक्ति उनके घर पहुंचे और आते ही फायरिंग शुरू कर दी. उनके मुताबिक, हमलावरों ने कुल सात राउंड फायर किए. इनमें से एक गोली घर की दीवार पर लगी, जबकि बाकी गोलियां घर के आसपास चलाई गईं.

शिकायतकर्ता ने लगाया ये आरोप

शिकायतकर्ता ने आरोप लगाया कि दोनों आरोपियों ने घर के गेट पर लातें मारकर तोड़फोड़ भी की. परिवार डर के कारण गेट की तरफ जाने की हिम्मत नहीं जुटा पाया. वारदात को अंजाम देने के बाद दोनों आरोपी मौके से फरार हो गए.

घटना के बाद सुबह परिवार ने थाना लाखो के बहराम में पुलिस को शिकायत दी. शिकायत मिलने पर गुरुहरसहाय के डीएसपी तेजिंदरपाल सिंह और थाना लाखो के बहराम की एसएचओ परमजीत कौर पुलिस टीम के साथ मौके पर पहुंचे और घटनास्थल का जायजा लिया.

स्थानीय पुलिस द्वारा मामले की जांच शुरू कर दी गई है. घटना को लेकर आसपास के लोगों व परिवार के लोगों से पूछताछ की जा रही है. वहीं पुलिस द्वारा हमलावरों की भी पहचान और तलाश की जा रही है.

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