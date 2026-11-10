AAP विधायक ने कहा- नहीं लड़ूंगा 2027 का चुनाव, खुद बताया क्यों बना रहे दूरी

पंजाब के तरन तारन के पट्टी से आम आदमी पार्टी (AAP) विधायक लालजीत सिंह भुल्लर ने ऐलान किया है कि वह आगामी पंजाब विधानसभा चुनाव 2027 नहीं लड़ेंगे. भुल्लर पंजाब के पूर्व मंत्री हैं मौजूदा समय में जेल में बंद हैं. इसी साल मार्च में अबेटमेंट टू सुसाइड केस में लालजीत सिंह भुल्लर को पुलिस ने अरेस्ट किया था.

लालजीत सिंह भुल्लर ने अपने फेसबुक अकाउंट पर पोस्ट कर इस बात की जानकारी दी है. उन्होंने लिखा है कि तरनतारन के पट्टी विधानसभा के भाई-बहनों की ओर से पार्टी द्वारा एक बार फिर चुनाव लड़वाने की इच्छा के बारे में सुना है, लेकिन मैंने इस बार चुनाव न लड़ने का निर्णय लिया है. मैं पट्टी के सभी भाई-बहनों का दिल की गहराइयों से धन्यवाद करता हूं. आप सभी की भावनाओं, प्यार और सम्मान के आगे दास अपने शीश को नमन करता हूं."

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'पट्टी की जनता का हमेशा ऋणी रहूंगा'

लालजीत सिंह भुल्लर ने आगे लिखा, "मैं पट्टी हलके के सभी भाई-बहनों का जीवनभर ऋणी रहूंगा. जिन भाई-बहनों ने हर समय मेरा साथ दिया और अपना प्यार और विश्वास बनाए रखा, उन सभी को तहेदिल से बहुत-बहुत धन्यवाद."

जानकारी के लिए बता दें कि लालजीत सिंह भुल्लर के लगातार जेल में रहने और पार्टी की ओर से यहां किसी और को प्रभारी नियुक्त किए जाने के फैसले के बाद से कयास लगाए जे रहे थे कि शायद भुल्लर को टिकट न मिले. वहीं, यह भी चर्चा थी कि अगर AAP उन्हें टिकट नहीं देती है तो भुल्लर निर्दलीय चुनाव में उतर सकते हैं. हालांकि, अपने सोशल मीडिया पोस्ट के जरिए पट्टी विधायक ने सभी कयासों पर विराम लगा दिए हैं. उन्होंने ऐलान कर दिया है कि वह पंजाब विधानसभा चुनाव लड़ेंगे ही नहीं.

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