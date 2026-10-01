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हिंदी न्यूज़राज्यपंजाब'मैं कुछ...' राजा वडिंग के इस्तीफे के दावों पर सचिन पायलट की पहली प्रतिक्रिया

'मैं कुछ...' राजा वडिंग के इस्तीफे के दावों पर सचिन पायलट की पहली प्रतिक्रिया

पंजाब में चुनाव से कुछ महीने पहले कांग्रेस में जारी कलह के बीच पार्टी प्रभारी सचिन पायलट ने राजा वडिंग के इस्तीफे के दावों पर कुछ भी बोलने से इनकार कर दिया है.

Written By : मोहित राज दुबे |  Updated at : 01 Oct 2026 01:31 PM (IST)
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भारतीय राष्ट्रीय कांग्रेस की पंजाब इकाई में जारी कलह के बीच पार्टी प्रभारी सचिन पालयट ने पहली प्रतिक्रिया दी है. जब उनसे सवाल पूछा गया कि क्या पंजाब कांग्रेस अध्यक्ष राजा बरार इस्तीफा दिया है तो उनका कहना था कि मैं इस मामले पर कुछ नहीं बोल सकता.

बता दें पंजाब कांग्रेस में कई  महीनों से जारी अंदरूनी कलह के बीच प्रदेश अध्यक्ष अमरिंदर सिंह राजा वडिंग ने बुधवार को अपने पद से इस्तीफे की पेशकश की है. पार्टी सूत्रों के मुताबिक, कांग्रेस आलाकमान ने वडिंग को पद से हटाने के अपने फैसले से अवगत करा दिया था, जिसके बाद उन्होंने इस्तीफे की पेशकश की.

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पंजाब कांग्रेस चीफ की रेस में कौन सा नाम सबसे आगे?

2027 के विधानसभा चुनाव से पहले पंजाब कांग्रेस के नए अध्यक्ष की नियुक्ति को लेकर पूर्व मंत्री और सांसद विजय इंदर सिंगला का नाम सबसे आगे बताया जा रहा है. कांग्रेस कार्यसमिति के सदस्य सिंगला को एक जुलाई को पार्टी की चुनाव प्रबंधन एवं समन्वय समिति का अध्यक्ष भी नियुक्त किया गया था.

सिंगला के अलावा पूर्व ओलंपियन और जालंधर कैंट से विधायक परगट सिंह, पूर्व विधायक राणा के. पी. सिंह, राजा सांसी से विधायक सुखबिंदर सिंह सरकारिया, पूर्व मुख्यमंत्री चरणजीत सिंह चन्नी और गुरदासपुर से सांसद सुखजिंदर सिंह रंधावा के नाम भी प्रदेश अध्यक्ष पद की दौड़ में चर्चा में हैं. पार्टी सूत्रों के अनुसार, पंजाब कांग्रेस के नए अध्यक्ष के नाम की घोषणा जल्द की जा सकती है.

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About the author मोहित राज दुबे

एबीपी न्यूज से जुड़े मोहित राज दुबे एक अनुभवी पत्रकार हैं, जो देश की राजनीति, संसद और जमीनी स्तर की रिपोर्टिंग के लिए जाने जाते हैं. उन्होंने लखनऊ विश्वविद्यालय से बीकॉम और पब्लिक एडमिनिस्ट्रेशन में पीजी डिप्लोमा किया है. इसके बाद दिल्ली के Aurobindo Institute of Mass Communication से जर्नलिज्म में पीजी डिप्लोमा तथा Guru Jambheshwar University से एमए इन मास कम्युनिकेशन पूरा किया है. वे प्रेस क्लब ऑफ इंडिया के राष्ट्रीय कोषाध्यक्ष निर्वाचित हुए. वे राजनीति से लेकर संसद की रिपोर्टिंग करते हैं. उनके व्यापक रिपोर्टिंग अनुभव में शामिल है: उत्तर प्रदेश विधानसभा चुनाव (2007, 2013, 2017, 2022), लोकसभा चुनाव (2009, 2014, 2019, 2024), देश के कई राज्यों के विधानसभा चुनावों की जमीनी कवरेज, 2013 उत्तराखंड बाढ़ की एक्सक्लूसिव ग्राउंड रिपोर्ट, प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी के गुजरात से दिल्ली आगमन की कवरेज और कोविड-19 महामारी के दौरान लगातार रिपोर्टिंग. राहुल गांधी की भारत जोड़ो यात्रा और न्याय यात्रा की विस्तृत कवरेज भी किया है. उनकी पत्रकारिता का एक महत्वपूर्ण पड़ाव है, 2024 के चुनाव नतीजों के बाद 10 जनवरी को राहुल गांधी का एकमात्र इंटरव्यू लेना.
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Published at : 01 Oct 2026 01:21 PM (IST)
Tags :
Sachin Pilot Punjab News Punjab Politics CONGRESS Punjab Election 2027
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